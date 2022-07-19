Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Строение и функции нервной системы Головной мозг Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Иммунитет. Иммунология и здоровье Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция
Системы органов
Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Органы пищеварительной системы Лимфатическая система Покровная система Витамины и их значение для организма Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Мочевыделительная система Культура ухода за кожей Культура питания Дыхательная система Этапы дыхания. Легочные объемы Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Репродуктивная система Первая помощь при обмороках и кровотечениях Пищеварение в тонкой и толстой кишке Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Обмен веществ и питание
Факторы здоровья человека
Немембранные органоиды животных клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Одномембранные органоиды животных клеток Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Соматические и половые клетки. Деление клеток
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Покровная система

Кожа — наружный покров тела человека. Её площадь ― 1,5-1,6 м2.

Кожа состоит из трех слоев:

  1. Наружного = эпидермиса

  2. Среднего = дермы

  3. Внутреннего = подкожной жировой клетчатки.

Рисунок 1. Слои кожи.

Эпидермис

Состоит из многослойного плоского ороговевающего эпителия.

Клетки внутренних слоев эпидермиса постоянно делятся. Среди эпителиальных клеток находятся меланоциты, содержащие пигмент меланин, который задерживает ультрафиолетовые лучи солнца и придает коже цвет. Под действием УФ-излучения в эпидермисе синтезируется витамин D.

Клетки средних слоёв заполнены кератином, предшественником рогового вещества.

Наружные клетки эпидермиса мёртвые, ороговевшие, постепенно отпадают (слущиваются), с ними уносятся микробы и грибки, т. е. клетки эпидермиса постоянно обновляются.

Дерма

Или внутренний слой (собственно кожа), намного толще эпидермиса. Он состоит из плотной соединительной ткани, образованной клетками и тесно переплетающимися волокнами.

Содержит:

  • Рецепторы и нервы ― обеспечивают кожную чувствительность;

  • Кровеносные капилляры ― служат депо крови и регулируют теплоотдачу (при расширении капилляров она увеличивается);

  • Потовые железы выделяют пот (вода, соли, мочевина); при испарении пота тело охлаждается;

  • Сальные железы ― выделяют кожное сало, которое смазывает и придает эластичность эпидермису и волосам;

  • Волосяные луковицы ― содержат:

    • живую часть волоса;

    • сальную железу;

    • нервное окончание;

    • мышцу, поднимающую волос (в холод сокращается, на коже появляются «мурашки»).

Гиподерма — подкожная жировая клетчатка

Самый глубокий слой кожи, состоящий из рыхло соединительной ткани, в которой есть волокна и много жировых клеток. Здесь откладываются запасы жира. Кроме того, подкожная клетчатка служит для защиты органов, покрытых ею, от ударов(амортизация) и переохлаждения.

Рисунок 2. Кожа человека

Производные кожи.

К производным кожи относят волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы.

Строение волоса

Волос состоит из корня и стержня. Корень волоса погружен в волосяную луковицу, окруженную волосяной сумкой. Она снабжена сосудами и нервами. Рост волоса происходит за счет деления клеток волосяной луковицы. Волосы поднимаются сокращением гладких мышц. Снаружи волос покрыт кутикулой.

Стержень волоса постоянно смазывается жировым секретом сальных желёз. Цвет волос определяется содержанием в них пигмента меланина. К старости волосы седеют из-за потери пигмента.

Важные структуры волоса и их функции:

1. Луковица, за счет деления и размножения клеток которой происходит рост волоса

2. Волосяной сосочек, контролирующий состояние и рост волоса; скопление кровеносных сосудов и нервов, обеспечивающих приток кислорода и питательных веществ

3. Сальная и потовая железы отвечают за смазку волос и образование на их поверхности защитной пленки

4. Волосяная мышца ― скопление кровеносных сосудов и нервов, которое контролирует состояние и рост волос, обеспечивает приток кислорода и питательных веществ

Рисунок 3. Строение волоса

Терморегуляция кожи

Кожа принимает участие в теплорегуляции. Она предохраняет организм от перегревания и охлаждения, помогает сохранять постоянную температуру тела. Около 80% тепла, образующегося в организме, выделяется через кожу.

  1. Изменение просветов кровеносных сосудов

Когда температура окружающей среды высокая, происходит расширение кровеносных сосудов, через них проходит больше крови, кожа нагревается, тепло­отдача в окружающую среду увеличивается.

При похолодании сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток в коже уменьшается, и потеря тепла снижается.

  1. Потоотделение

= Пот испаряется, охлаждая кожу

  1. Подкожная жировая клетчатка

= Предохраняет организм от переохлаждения

  1. Волосяной покров

= задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.

Рецепторы кожи

Кожа содержит большое количество рецепторов, воспринимающих различные внешние раздражения. В зависимости от характера раздражителей различают болевые, терморецепторы (тепловые и холодовые) и механорецепторы (тактильные). Подробнее см. тему «Органы чувств».