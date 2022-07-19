Покровная система

Кожа — наружный покров тела человека. Её площадь ― 1,5-1,6 м2.

Кожа состоит из трех слоев:

Наружного = эпидермиса Среднего = дермы Внутреннего = подкожной жировой клетчатки.

Рисунок 1. Слои кожи.

Эпидермис

Состоит из многослойного плоского ороговевающего эпителия.

Клетки внутренних слоев эпидермиса постоянно делятся. Среди эпителиальных клеток находятся меланоциты, содержащие пигмент меланин, который задерживает ультрафиолетовые лучи солнца и придает коже цвет. Под действием УФ-излучения в эпидермисе синтезируется витамин D.

Клетки средних слоёв заполнены кератином, предшественником рогового вещества.

Наружные клетки эпидермиса мёртвые, ороговевшие, постепенно отпадают (слущиваются), с ними уносятся микробы и грибки, т. е. клетки эпидермиса постоянно обновляются.

Дерма

Или внутренний слой (собственно кожа), намного толще эпидермиса. Он состоит из плотной соединительной ткани, образованной клетками и тесно переплетающимися волокнами.

Содержит:

Рецепторы и нервы ― обеспечивают кожную чувствительность;

Кровеносные капилляры ― служат депо крови и регулируют теплоотдачу (при расширении капилляров она увеличивается);

Потовые железы выделяют пот (вода, соли, мочевина); при испарении пота тело охлаждается;

Сальные железы ― выделяют кожное сало, которое смазывает и придает эластичность эпидермису и волосам;

Волосяные луковицы ― содержат: живую часть волоса; сальную железу; нервное окончание; мышцу, поднимающую волос (в холод сокращается, на коже появляются «мурашки»).



Гиподерма — подкожная жировая клетчатка

Самый глубокий слой кожи, состоящий из рыхло соединительной ткани, в которой есть волокна и много жировых клеток. Здесь откладываются запасы жира. Кроме того, подкожная клетчатка служит для защиты органов, покрытых ею, от ударов(амортизация) и переохлаждения.

Рисунок 2. Кожа человека

Производные кожи.

К производным кожи относят волосы, ногти, потовые, сальные и молочные железы.

Строение волоса

Волос состоит из корня и стержня. Корень волоса погружен в волосяную луковицу, окруженную волосяной сумкой. Она снабжена сосудами и нервами. Рост волоса происходит за счет деления клеток волосяной луковицы. Волосы поднимаются сокращением гладких мышц. Снаружи волос покрыт кутикулой.

Стержень волоса постоянно смазывается жировым секретом сальных желёз. Цвет волос определяется содержанием в них пигмента меланина. К старости волосы седеют из-за потери пигмента.

Важные структуры волоса и их функции:

1. Луковица, за счет деления и размножения клеток которой происходит рост волоса

2. Волосяной сосочек, контролирующий состояние и рост волоса; скопление кровеносных сосудов и нервов, обеспечивающих приток кислорода и питательных веществ

3. Сальная и потовая железы отвечают за смазку волос и образование на их поверхности защитной пленки

4. Волосяная мышца ― скопление кровеносных сосудов и нервов, которое контролирует состояние и рост волос, обеспечивает приток кислорода и питательных веществ

Рисунок 3. Строение волоса

Терморегуляция кожи

Кожа принимает участие в теплорегуляции. Она предохраняет организм от перегревания и охлаждения, помогает сохранять постоянную температуру тела. Около 80% тепла, образующегося в организме, выделяется через кожу.

Изменение просветов кровеносных сосудов

высокая, происходит расширение кровеносных сосудов, через них проходит больше крови, кожа нагревается, тепло­отдача в окружающую среду увеличивается. Когда температура окружающей среды, происходиткровеносных сосудов, через них проходит больше крови, кожа нагревается, тепло­отдача в окружающую среду увеличивается При похолодании сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток в коже уменьшается, и потеря тепла снижается.

Потоотделение

= Пот испаряется, охлаждая кожу

Подкожная жировая клетчатка

= Предохраняет организм от переохлаждения

Волосяной покров

= задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.

Рецепторы кожи

Кожа содержит большое количество рецепторов, воспринимающих различные внешние раздражения. В зависимости от характера раздражителей различают болевые, терморецепторы (тепловые и холодовые) и механорецепторы (тактильные). Подробнее см. тему «Органы чувств».