Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Литература
Теория литературы
Реализм “Новые люди” в русской литературе Классицизм
Главные произведения второй половины 19 века
Комическое и трагическое в рассказах А.П. Чехова Персонажи “Войны и мира” Композиция романа "Обломов" Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” Особенности жанра произведения “История одного города” Прошлое, настоящее и будущее в комедии А.П. Чехова “Вишневый сад” Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Сборник “Темные аллеи” И.А. Бунина Как создавалась “Война и мир” “Кому на Руси жить хорошо” как отражение русской жизни второй половины XIX века М.А. Шолохов “Судьба человека” “Что такое обломовщина?” “Гроза” А.Н. Островского
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи
Лирика второй половины 19 века
Тема природы в лирике А.А. Фета Ф.И. Тютчев “Silentium!” Русская литература второй половины XIX века Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Поздние стихотворения А.С. Пушкина Гражданская лирика Н.А. Некрасова

Русская литература второй половины XIX века

Начиная говорить о литературе второй половины XIX века, стоит начать с исторических событий, которые повлияли на литературный процесс в стране.

Одним из важнейших событий была Крымская война 1853-1856 годов

Несмотря на героизм русских солдат, Россия потерпела поражение в этой кампании, потому что Империя была отсталой экономически и финансово войной. Война показала бессмысленность чиновничье-бюрократического аппарата государства.

Император Александр II понимал, что страна нуждается в реформах, важнейшим был вопрос о положении крепостных крестьян.

Реформа 1961 года отменила крепостное право, однако половинчатый характер новых взаимоотношений не удовлетворил ни помещиков, ни простых людей, т. к. первые лишились рабочей силы, а крестьяне хоть и получили волю, но остались без земли. Всё это привело к усилению социальных противоречий в стране.

Более действенными оказались либеральные изменения, произошедшие в системе государственного управления, торговли, армии, благодаря чему начали развивается буржуазные отношения, укрепилась экономическая мощь государства, что в итоге привело к победному окончанию Кавказской войны 1863-1864 годов.

Также произошли реформы в системе образования, что повлияло на распространение просвещения, увеличение числа грамотных и читающих людей. Так появилась разночинная интеллигенция и начался прогресс отечественной науки.

Актуальным оставался вопрос о дальнейшей судьбе страны. Общество разделилось на западников, почвенников, славянофилов и революционеров-демократов.

Первые хотели, чтобы развитие страны шло особым, свойственным только России культурно-историческим путем. Они считали, что Петровские реформы (обращение к Западным образцам во многих вопросах, в том числе и культурных) были ошибочны.

В то время как западники поддерживали программу первого русского императора и высказывались за необходимость дальнейшего буржуазного развития России.

А почвенники старались сгладить разнополярные мнение: они признавали пользу реформ Петра, но при этом призывали сохранить самобытность Отечества и переносить на русскую почву адаптированные западные идеи.

Последние имели особое мнение. Они не верили в эффективность реформ, идущих сверху, и считали, что только народ может революционным путем сделать жизнь в стране достойной для трудящегося населения. Для революционно-демократического движения эпохи важной вехой стал выход романа Н. Г. Чернышевского "Что делать?" (1863).

Активное участие в полемике занимали литературные деятели, т. к. в этот период литература в русском обществе окончательно приобретает первостепенное значение. К ней относились как к основе духовного бытия нации, писательскому служению.

От универсализма литераторов первой половины столетия происходит переход к узкоспециализированному их разделению по отдельным направлениям, как литературным, так и общественно-политическим (хотя были и исключения, как, например, И. С. Тургенев, поэт и прозаик, очеркист и романист). На первые роли выходят прозаические произведения и особенно романы. Среди самых читаемых произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева. С именами этих авторов связано признание русской литературы во всем мире.

Особую роль в литературном мире стала играть критика. Многие известные и по сей день авторы критических статей и очерков, такие как Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, Н. Г Чернышевский публиковались в пушкинском журнале «Современник».

Своего расцвета достигло такое литературное направление как реализм, с небольшим уточнением художественного метода – критический.

Главной целью авторов было изображение реалий: пороков частной и общественной жизни. Представители критического реализма считали, что литература должна служить народу, служить учебником жизни. Писатели вели полемику с представителями «чистого искусства», подчеркивая тесную связь между литературным миром и миром реальным: нередко исторические события, значительные имена реальных людей занимали важнейшее место в произведениях писателей-реалистов.

В литературе появляется проблема «нового» героя своего времени, и такие авторы как Чернышевский и Тургенев стараются дать достойные портреты. Революционно настроенный автор романа «Что делать?» показывает систему персонажей, в которой большую роль играют новые герои, «разумные эгоисты» разночинцы-интеллигенты, находящие свое счастье не только в любви, а и в общественно полезной деятельности. Но славянофил Тургенев по-своему изобразил нового человека в лице Базарова в романе «Отцы и дети», показывая преждевременность подобного революционера в России.

Но в целом для литературы второй половины 19 века характерно многообразие тематики, но очень востребованной была народная тема, которой в произведениях касались такие авторы как Некрасов, Тургенев, изображавшие жизнь крестьянства и крепостной деревни. Также многие авторы обращались к философским и этическим вопросам, старались понять, в чем заключается смысл жизни, искали идеал нравственности и духовности. Такие авторы как Толстой («Война и мир») и Достоевский («Преступление и наказание») старались раскрыть перечисленные вечные вопросы в своих текстах, а также касались проблем индивидуалистических устремлений в частной и общественно-исторической жизни.

А к 70-м годам особо актуальной стала тема разрушения родственных отношений и обесценивания кровных которая нашла свое отражение в текстах Достоевского («Братья Карамазовы»), Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы») и Толстова («Анна Каренина»)

В 80-е и 90-е наметилось движение дальше, в сторону ухода от критического реализма, т. к. многие авторы нуждались в новом художественном методе, например, Л.Н Толстой заявил «Литература была белый лист, а теперь он весь исписан. Надо перевернуть или достать другой». Так закладывалась основа для развития модернистских направлений в начале XX века.