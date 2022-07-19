Русская литература второй половины XIX века

Начиная говорить о литературе второй половины XIX века, стоит начать с исторических событий, которые повлияли на литературный процесс в стране.

Одним из важнейших событий была Крымская война 1853-1856 годов

Несмотря на героизм русских солдат, Россия потерпела поражение в этой кампании, потому что Империя была отсталой экономически и финансово войной. Война показала бессмысленность чиновничье-бюрократического аппарата государства.

Император Александр II понимал, что страна нуждается в реформах, важнейшим был вопрос о положении крепостных крестьян.

Реформа 1961 года отменила крепостное право, однако половинчатый характер новых взаимоотношений не удовлетворил ни помещиков, ни простых людей, т. к. первые лишились рабочей силы, а крестьяне хоть и получили волю, но остались без земли. Всё это привело к усилению социальных противоречий в стране.

Более действенными оказались либеральные изменения, произошедшие в системе государственного управления, торговли, армии, благодаря чему начали развивается буржуазные отношения, укрепилась экономическая мощь государства, что в итоге привело к победному окончанию Кавказской войны 1863-1864 годов.

Также произошли реформы в системе образования, что повлияло на распространение просвещения, увеличение числа грамотных и читающих людей. Так появилась разночинная интеллигенция и начался прогресс отечественной науки.

Актуальным оставался вопрос о дальнейшей судьбе страны. Общество разделилось на западников, почвенников, славянофилов и революционеров-демократов.

Первые хотели, чтобы развитие страны шло особым, свойственным только России культурно-историческим путем. Они считали, что Петровские реформы (обращение к Западным образцам во многих вопросах, в том числе и культурных) были ошибочны.

В то время как западники поддерживали программу первого русского императора и высказывались за необходимость дальнейшего буржуазного развития России.

А почвенники старались сгладить разнополярные мнение: они признавали пользу реформ Петра, но при этом призывали сохранить самобытность Отечества и переносить на русскую почву адаптированные западные идеи.

Последние имели особое мнение. Они не верили в эффективность реформ, идущих сверху, и считали, что только народ может революционным путем сделать жизнь в стране достойной для трудящегося населения. Для революционно-демократического движения эпохи важной вехой стал выход романа Н. Г. Чернышевского "Что делать?" (1863).

Активное участие в полемике занимали литературные деятели, т. к. в этот период литература в русском обществе окончательно приобретает первостепенное значение. К ней относились как к основе духовного бытия нации, писательскому служению.

От универсализма литераторов первой половины столетия происходит переход к узкоспециализированному их разделению по отдельным направлениям, как литературным, так и общественно-политическим (хотя были и исключения, как, например, И. С. Тургенев, поэт и прозаик, очеркист и романист). На первые роли выходят прозаические произведения и особенно романы. Среди самых читаемых произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева. С именами этих авторов связано признание русской литературы во всем мире.

Особую роль в литературном мире стала играть критика. Многие известные и по сей день авторы критических статей и очерков, такие как Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, Н. Г Чернышевский публиковались в пушкинском журнале «Современник».

Своего расцвета достигло такое литературное направление как реализм, с небольшим уточнением художественного метода – критический.

Главной целью авторов было изображение реалий: пороков частной и общественной жизни. Представители критического реализма считали, что литература должна служить народу, служить учебником жизни. Писатели вели полемику с представителями «чистого искусства», подчеркивая тесную связь между литературным миром и миром реальным: нередко исторические события, значительные имена реальных людей занимали важнейшее место в произведениях писателей-реалистов.

В литературе появляется проблема «нового» героя своего времени, и такие авторы как Чернышевский и Тургенев стараются дать достойные портреты. Революционно настроенный автор романа «Что делать?» показывает систему персонажей, в которой большую роль играют новые герои, «разумные эгоисты» разночинцы-интеллигенты, находящие свое счастье не только в любви, а и в общественно полезной деятельности. Но славянофил Тургенев по-своему изобразил нового человека в лице Базарова в романе «Отцы и дети», показывая преждевременность подобного революционера в России.

Но в целом для литературы второй половины 19 века характерно многообразие тематики, но очень востребованной была народная тема, которой в произведениях касались такие авторы как Некрасов, Тургенев, изображавшие жизнь крестьянства и крепостной деревни. Также многие авторы обращались к философским и этическим вопросам, старались понять, в чем заключается смысл жизни, искали идеал нравственности и духовности. Такие авторы как Толстой («Война и мир») и Достоевский («Преступление и наказание») старались раскрыть перечисленные вечные вопросы в своих текстах, а также касались проблем индивидуалистических устремлений в частной и общественно-исторической жизни.

А к 70-м годам особо актуальной стала тема разрушения родственных отношений и обесценивания кровных которая нашла свое отражение в текстах Достоевского («Братья Карамазовы»), Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы») и Толстова («Анна Каренина»)

В 80-е и 90-е наметилось движение дальше, в сторону ухода от критического реализма, т. к. многие авторы нуждались в новом художественном методе, например, Л.Н Толстой заявил «Литература была белый лист, а теперь он весь исписан. Надо перевернуть или достать другой». Так закладывалась основа для развития модернистских направлений в начале XX века.