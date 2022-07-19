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Ранняя лирика А.С. Пушкина

Начиная разговор о лирике Александра Сергеевича Пушкина следует соблюдать тематическую и хронологическую последовательность, т. к. благодаря такому подходу легко замечать те изменения, которые происходили в творчестве автора. Например, знакомые еще с лицейских времен темы обретают зрелость, а язык стремиться к лаконизму и простоте.

Обратимся для начала к ранним вольнолюбивым стихам поэта, история которых интересна, а художественное своеобразие которых позволяет в полной мере познакомиться с творческим методом Пушкина.

Первое небезызвестное произведение - стихотворение “К Чаадаеву”, созданное поэтом в Петербуржский период, когда А.С. Пушкин находился под сильным влиянием декабристских свободолюбивых идей. В дружеском послании философу-современнику раскрывается тема вольности и борьбы с самодержавием, отображая те общие взгляды, которые объединяли молодых людей. Не удивительно, что стихотворение много раз переписывали, и оно даже служило средством политической агитации.

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К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

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Данное стихотворение касается темы политической свободы. Важно помнить, что для поэта-романтика «свобода» - понятие основополагающее, именно поэтому эту тему можно считать своеобразной «красной нитью» (лейтмотивом), проходящей через все творчество Александра Сергеевича. Интересно, что свобода представлена не только как как политический, но и как социальный и нравственный идеал пушкинского творчества. Как мы увидим далее данная тема включает в себя ряд мотивов, которые и раскрывают ее широту.

Интересно, что послание адресовано Чаадаеву - близкому другу Пушкина, известному философу и публицисту, декабристу, выступавшему против устоявшегося политического строя. Так метафорическая «звезда пленительного счастья», которая должна взойти совсем скоро — это символ революции, а восход звезды – победа в этой нелегкой освободительной борьбе. А слова «обломки самовластья» - словно предвосхищают падение самодержавия. Получается, что поэт призывает к борьбе против самодержавия, потому что он понимает, что власть добровольно ничего не изменит. Так открыто и смело подобная идея была высказана впервые.

Следующим вольнолюбивым стихотворением более позднего периода (конца южной ссылки), к которому стоит обратиться, является элегия «К морю», в которой Пушкин подводит итоги размышлениям о силе исключительной личности и ее влияние на ход истории, мировой порядок.

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К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!

Как часто по брегам твоим

Бродил я тихий и туманный,

Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый,

И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить

Мне скучный, неподвижный брег,

Тебя восторгами поздравить

И по хребтам твоим направить

Мой поэтической побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;

Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне

Я путь беспечный устремил?

Один предмет в твоей пустыне

Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...

Там погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:

Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.

И вслед за ним, как бури шум,

Другой от нас умчался гений,

Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,

Оставя миру свой венец.

Шуми, взволнуйся непогодой:

Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,

Он духом создан был твоим:

Как ты, могущ, глубок и мрачен,

Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же

Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

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Поэт надеялся, что герои своего времени способны уничтожить деспотизм и обрести желанную свободу, но ЛГ стихотворения понимает теперь, что везде, где есть цивилизация, есть и власть, которая ограничивает свободу. От этого никуда не уйти. Свободные морские волны противопоставляются несвободному человеку, потому что они находятся далеко от тиранов и деспотов. Так, образ моря прекрасен и величественен. Оно подчиняется своим законам, оно полно какой-то скрытой силы, поэтому и катит «волны голубые», и блещет «гордою красой». Стихия может быть разной: и ласковой, и губительной («и стая тонет кораблей»), неодолимой и покорной. Море не терпит какого-либо внешнего принуждения, что очень похоже на мировоззрение ЛГ, который предстает перед читателями гордым и одиноким, ему скучен этот мир, потому что он не отвечает представлениям об идеальном обществе.

В еще более позднем стихотворении «Свободы сеятель пустынный…» отражается тяжёлый период в жизни Пушкина, ведь после декабристского восстания усиливается реакция, ужесточается цензура, поэт разочаровывается в вольнолюбивых мечтах. Но несмотря на это, автор не разочаровывается в идеале свободы, все еще считает ее важнейшей ценностью, но осознаёт тщетность порывов к ней.

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* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя.

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

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Таким образом, данное стихотворение выражает мысль о том, что бесполезно внушать истину и жажду свободы тем, кто обладает рабской психологией.

Интересно, что эпиграф стихотворения взят из Евангелия от Матфея. Это первая строка притчи о сеятеле. В притче Иисус иносказательно объяснил ученикам, как воспринимают слушающие Слово Божье. Лишь немногие внимают ему, понимают его правильно и живут в соответствии с ним. Сеятель в евангельской притче – это сам Иисус. Пушкин сопоставляет своё дело поэта, свой призыв к свободе и борьбе с проповедью Иисуса. В отличие от Иисуса, поэт считает свою деятельность тщетной: «Но потерял я только время, Благие мысли и труды».

Таким образом, сравнивая разобранные три стихотворения можно сделать вывод о том, что со временем Пушкин разочаровывается в декабристских идеях, но не отказывается от свободы, и романтический идеал автора развивается вместе с лирическим героем стихотворений, который остается одиноким, отвергнутым рабским обществом.