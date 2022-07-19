Ранняя лирика А.С. Пушкина

Начиная разговор о лирике Александра Сергеевича Пушкина следует соблюдать тематическую и хронологическую последовательность, т. к. благодаря такому подходу легко замечать те изменения, которые происходили в творчестве автора. Например, знакомые еще с лицейских времен темы обретают зрелость, а язык стремиться к лаконизму и простоте.
Обратимся для начала к ранним вольнолюбивым стихам поэта, история которых интересна, а художественное своеобразие которых позволяет в полной мере познакомиться с творческим методом Пушкина.
Первое небезызвестное произведение - стихотворение “К Чаадаеву”, созданное поэтом в Петербуржский период, когда А.С. Пушкин находился под сильным влиянием декабристских свободолюбивых идей. В дружеском послании философу-современнику раскрывается тема вольности и борьбы с самодержавием, отображая те общие взгляды, которые объединяли молодых людей. Не удивительно, что стихотворение много раз переписывали, и оно даже служило средством политической агитации.
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К ЧААДАЕВУ
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
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Данное стихотворение касается темы политической свободы. Важно помнить, что для поэта-романтика «свобода» - понятие основополагающее, именно поэтому эту тему можно считать своеобразной «красной нитью» (лейтмотивом), проходящей через все творчество Александра Сергеевича. Интересно, что свобода представлена не только как как политический, но и как социальный и нравственный идеал пушкинского творчества. Как мы увидим далее данная тема включает в себя ряд мотивов, которые и раскрывают ее широту.
Интересно, что послание адресовано Чаадаеву - близкому другу Пушкина, известному философу и публицисту, декабристу, выступавшему против устоявшегося политического строя. Так метафорическая «звезда пленительного счастья», которая должна взойти совсем скоро — это символ революции, а восход звезды – победа в этой нелегкой освободительной борьбе. А слова «обломки самовластья» - словно предвосхищают падение самодержавия. Получается, что поэт призывает к борьбе против самодержавия, потому что он понимает, что власть добровольно ничего не изменит. Так открыто и смело подобная идея была высказана впервые.
Следующим вольнолюбивым стихотворением более позднего периода (конца южной ссылки), к которому стоит обратиться, является элегия «К морю», в которой Пушкин подводит итоги размышлениям о силе исключительной личности и ее влияние на ход истории, мировой порядок.
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К МОРЮ
Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!
Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!
Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...
О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.
Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
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Поэт надеялся, что герои своего времени способны уничтожить деспотизм и обрести желанную свободу, но ЛГ стихотворения понимает теперь, что везде, где есть цивилизация, есть и власть, которая ограничивает свободу. От этого никуда не уйти. Свободные морские волны противопоставляются несвободному человеку, потому что они находятся далеко от тиранов и деспотов. Так, образ моря прекрасен и величественен. Оно подчиняется своим законам, оно полно какой-то скрытой силы, поэтому и катит «волны голубые», и блещет «гордою красой». Стихия может быть разной: и ласковой, и губительной («и стая тонет кораблей»), неодолимой и покорной. Море не терпит какого-либо внешнего принуждения, что очень похоже на мировоззрение ЛГ, который предстает перед читателями гордым и одиноким, ему скучен этот мир, потому что он не отвечает представлениям об идеальном обществе.
В еще более позднем стихотворении «Свободы сеятель пустынный…» отражается тяжёлый период в жизни Пушкина, ведь после декабристского восстания усиливается реакция, ужесточается цензура, поэт разочаровывается в вольнолюбивых мечтах. Но несмотря на это, автор не разочаровывается в идеале свободы, все еще считает ее важнейшей ценностью, но осознаёт тщетность порывов к ней.
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* * *
Изыде сеятель сеяти семена своя.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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Таким образом, данное стихотворение выражает мысль о том, что бесполезно внушать истину и жажду свободы тем, кто обладает рабской психологией.
Интересно, что эпиграф стихотворения взят из Евангелия от Матфея. Это первая строка притчи о сеятеле. В притче Иисус иносказательно объяснил ученикам, как воспринимают слушающие Слово Божье. Лишь немногие внимают ему, понимают его правильно и живут в соответствии с ним. Сеятель в евангельской притче – это сам Иисус. Пушкин сопоставляет своё дело поэта, свой призыв к свободе и борьбе с проповедью Иисуса. В отличие от Иисуса, поэт считает свою деятельность тщетной: «Но потерял я только время, Благие мысли и труды».
Таким образом, сравнивая разобранные три стихотворения можно сделать вывод о том, что со временем Пушкин разочаровывается в декабристских идеях, но не отказывается от свободы, и романтический идеал автора развивается вместе с лирическим героем стихотворений, который остается одиноким, отвергнутым рабским обществом.