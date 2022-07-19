Тема природы в лирике А.А. Фета

А.А.Фет. Поэзия

«Чистое искусство»

«Чистое искусство» (иначе — «искусство для искусства») — эстетическая теория, которая утверждала, что искусство и литература не должны выполнять социальных задач, не обязаны приносить «пользу», а должны служить лишь для эстетического наслаждения прекрасным. Идеи «чистого искусства» проявились в позднем творчестве Пушкина (стихотворения «Поэт», «Поэту», «Поэт и толпа»), далее — у таких поэтов, как Тютчев, Фет.

Признаки:

1. Поэзия намеков, догадок, умолчаний.

2. Стихи не имеют сюжета: лирические миниатюры передают не мысли и чувства, а «летучее» настроение поэта.

3. Искусство не должно быть связано с жизнью.

4. Поэт не должен вмешиваться в дела бедного мира.

5. Это поэзия для избранных.

Основные темы поэзии «чистого искусства»:

1. Любовь. Лирику отличает богатство оттенков: нежность и душевная теплота.

2. Природа. Образность, нетрадиционность сравнений, эпитетов; очеловечивание природы, нахождение отзвука своим настроениям и чувствам.

3. Искусство. Певучесть и музыкальность.

Стихотворения Фета

• Стихотворение «Шепот, робкое дыханье…» было написано в 1850 году. Оно является ярким примером любви Фета к природе, эта любовь у него порой даже сильнее, чем любовь к женщине. Особенностью стихотворения является то, что в нем нет ни одного глагола. Вместе с тем, каждая строфа представляет собой завершенное действие, которое констатирует то, что уже произошло. После его публикации на Афанасия Фета обрушился шквал негативных отзывов. Автору ставили в вину то, что данное произведение является беспредметным. И тот факт, что в нем отсутствует конкретика, заставило критиков причислить данное произведение к разряду «поэтических опусов, рассчитанных на узкий круг людей». Сегодня уже с уверенностью можно утверждать, что и Лев Толстой, и Михаил Салтыков-Щедрин публично обвинили Фета в «узости мышления» лишь по одной причине – поэт в своем стихотворении затрону тему интимных взаимоотношений, на которую в 19 веке все еще было наложено негласное табу.

• Стихотворение «Вечер» было написано в 1855 году, и оно относится к пейзажной лирике Фета: в нем изображается неброская красота русской природы. Для поэта природа - источник неожиданных открытий, философского оптимизма. Стихотворение можно сравнить с картинами импрессионистов. В стихотворении описывается один промежуток времени - между ясным днем и ночью. Вечер - не только переходное состояние между днем и ночью, но и союзник, который объединяет их в одно целое.

• Стихотворение «Еще майская ночь» создано в 1857 году. Название произведения говорит само за себя и определяет основную идею стихотворения. Лирический герой восторгается чудесной майской ночью, вызывающей у него целую бурю восторженных эмоций: «Какая ночь! На всём какая нега!» Нега – вот главная характеристика этой ночи. За её волшебство герой благодарен родному краю: «Благодарю, родной полночный край!». И все дальнейшее развитие сюжета передает трепет, волнение героя, его умиление майской ночью. Своим творчеством А.А. Фет учит нас радоваться тому, что создано природой, ведь мы тоже являемся ее неотъемлемой частью.

• Стихотворение «Заря прощается с землёю…» написано в 1858 году. Здесь некогда светлая и радостная пейзажная лирика Фета приобретает оттенок грусти, в нее вплетаются философские размышления. Первая часть стихотворения, наполненная романтизмом и неким предвкушением чуда, плавно сменяется мрачной и унылой картиной погруженного во тьму леса, тень которого «растет, как сон». Такой контраст не случаен, так как жизнь поэта фактически можно разделить на две части. В первой из них, до гибели Марии Лазич, много света, надежд и искренних чувств. В этот период Фет, уже успевший познать вкус несправедливости и лишившийся наследства, все же не падает духом и продолжает верить в то, что жизнь действительно может быть прекрасной. Поэт, не имеющий средств на то, чтобы содержать семью, оставляет свою возлюбленную, которая через несколько месяцев трагически погибает. С этого момента начинается темная полоса в жизни автора, резко контрастирующая с относительно безмятежной и счастливой юностью. В стихотворении «Заря прощается с землею…» Фет выражает надежду, на то, что заря прощается с землей не навсегда и обещает вернуться.

• Стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад» написано в 1877 году, когда поэт уже разменял шестой десяток, оно является произведением-воспоминанием, посвященным одному из самых светлых и счастливых периодов жизни Фета. Память о романтических свиданиях легла в основу стихотворения, наполненного радостью и, вместе с тем, острым чувством горечи и осознанием того, что вернуть уже ничего невозможно. Судя по всему, это была последняя ночь, которую он провел вместе с Марией Лазич, прощаясь с возлюбленной, но не подозревая о том, что меньше, чем через месяц она навсегда уйдет из его жизни. Фет еще не осознавал, что, отказываясь от возлюбленной, он навсегда изменит свою жизнь, которая отныне будет лишена обычного человеческого счастья. Поэтому поэт признается, что «много лет прошло, томительных и скучных». Но воспоминания об утраченной любви с каждым годом становятся все острее и болезненнее, автора уже не радует финансовое благополучие, к которому он так стремился, и ради которого предал ту, которая, как оказалось, была для него дороже всех земных благ.

• Стихотворение «Это утро, радость эта…» написано в 1881 году. К этому моменту Афанасий Фет уже отошел от государственных дел, поселился в загородном имении и решил полностью посвятить себя литературе. Примечательно, что это стихотворение написано в одно предложение. Не прибегая к помощи возвышенных эпитетов и не используя образных сравнений, поэт попросту перечисляет то, что увидел, короткими штрихами воссоздавая картину весеннего утра. Оно о прекрасном времени года – весне, когда окружающий мир пробуждается, а душа человека наполняется сильными чувствами. Как и в любом другом лирическом произведении, здесь состояние природы тесно связано с переживаниями лирического героя.

• Стихотворение «Учись у них - у дуба, у березы...» написано в 1883 году. Лейтмотивом этого произведения является единение человека с природой. Более того, Афанасий Фет убежден, что людям стоит учиться у окружающего их мира, который изначально обладает мудростью и разумом. По мнению поэта, человеку, для того, чтобы быть по-настоящему сильным духом, достаточно верить в то, что на смену жизненным невзгодам непременно придут радость и счастье.

• Стихотворение «Одним толчком согнать ладью живую…» написано в 1887 году. О том, что в стихотворении говорится о поэзии, становится ясно лишь при чтении последних двух строк. Основная же часть текста — цепь образов-описаний пейзажа, объединенных мотивом внезапного изменения. Тематическое единство стихотворения подчеркнуто его композицией: весь текст — одно предложение. «Свежеющая мгла» свободного вдохновения необходима поэту для постижения главной и, по сути, единственной цели свободного искусства — красоты. Красота, по А. А. Фету, не только принадлежность и условие искусства, она — сущностное свойство мира и человека в этом мире.

Что сближает поэзию Фета с импрессионизмом?