“Гроза” А.Н. Островского

История создания пьесы «Гроза».

В 1856 и 1857 годах А. Н. Островский участвовал в известной «Литературной экспедиции», организованной морским министерством. Поездка по Волге расширила представление драматурга о русской действительности. Прототипом города Калинова и послужили приволжские города.

Таким образом, именно путешествие по Волге положило начало работе Островского над «Грозой». Пьеса была написана быстро: начата в июле, а окончена в октябре 1859 г. Впервые увидела свет не в печати, а на сцене: 16 ноября 1859 года состоялась премьера «Грозы» в Малом театре, а 2 декабря 1859 года – в Александринском театре.

Сохранились воспоминания актрисы, первой игравшей роль Кабанихи на русской сцене, Н. В. Рыкаловой: «Александр Николаевич Островский был большой друг нашего театра… вскоре собрал нас всех на квартире у Никулиной-Косицкой и прочел свое произведение. Общее восхищение было чрезвычайно велико, все поздравляли знаменитого писателя, предрекая заранее успех пьесе и крепко пожимая счастливому автору руку».

«Гроза» была напечатана в первом номере журнала «Библиотека для чтения», а вскоре вышла отдельным изданием в 1860 году.

Пьеса стала крупнейшим литературно-общественным событием русской жизни. Через год после появления Островский за пьесу «Гроза» был удостоен Большой Уваровской премии, в то время это была высшая награда за драматическое произведение.

Критики по-разному оценивали «Грозу» и ее главную героиню. Высшую оценку пьесе дал Н. А. Добролюбов в статьях «Луч света в темном царстве» (1860) и «Темное царство» (1859).

Оценка «Грозы» Л. Толстым (из письма А. Фету): «"Гроза" Островского есть, по-моему, плачевное сочинение». С ним был согласен А. Фет.

Выдающийся мыслитель и прогрессивный критик Д. И. Писарев написал статьи «Мотивы русской драмы» (1864) и «Посмотрим!» (1865), в которых возразил Н. А. Добролюбову. Признавая некоторые достоинства пьесы, он решительно отказал «Грозе» и ее героине Катерине в каком бы то ни было протесте. Катерина, по мнению Писарева, не «луч света в темном царстве», а «вечное дитя», «несчастная жертва».

Любопытен еще и тот факт, что долгое время считалось, что в основе сюжета пьесы лежит нашумевшее «клыковское дело».

10 ноября 1859 года в Костроме девятнадцатилетняя Клыкова Александра ушла из дома, а затем ее тело нашли в Волге. То ли она сама бросилась в реку, то ли была задушена и брошена туда.

Следствие выяснило, что девушка была выдана замуж в купеческую семью. Она с трудом уживалась с деспотичной и угрюмой свекровью, а безвольный и слабохарактерный муж не мог заступиться за свою жену. Клыкова была влюблена в местного почтового служащего.

Однако эта история никак не могла лечь в основу пьесы, поскольку «Грозу» Островский написал раньше произошедших событий. Все же совпадение удивительное!

Образы героев пьесы «Гроза».

Борис – племянник Дикого. Он вынужден унижаться перед своим дядей ради надежды на наследство. Однако в действительности Борис осознает, что Дикой ничего ему не отдаст, но все равно подчиняется дяде. Борис не из Калинова, он рос и воспитывался в Москве, имеет хорошее образование (Коммерческая академия). Однако он подчиняется Калинову и его нравам. Борис безвольный, слабохарактерный, не способен взять на себя ответственность за любимую женщину. Он ведет себя эгоистично, когда отправляется на свидание с Катериной, не отдает себе отчета в том, что тем самым губит молодую замужнюю женщину. Он только мечется и кричит: «Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь… Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!» Но силы этой у Бориса нет.

Варвара – дочь Кабанихи, сестра Тихона. Не хочет жить по патриархальным законам, которые проповедует ее мать. Ее принцип: «Делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». Она приспособилась к местным законам, научилась лгать и хитрить. Внешне живет по Домострою, подчиняется матушке, вечерами гуляет с Кудряшом, а потом и вовсе сбегает с ним. Варвара утверждает, что иначе и жить нельзя: весь дом у них на обмане держится.Нравственные законы ее не слишком волнуют, она, без зазрения совести, подговаривает Катерину на свидания с Борисом.Ее имя в переводе означает «грубая», «иноземка».

Дикой Савел Прокофьич –богатый купец, значительное лицо города. Типичный самодур, чувствует власть над людьми и полную безнаказанность. «Нет над тобой старших, вот ты и куражишься», - объясняет Кабаниха поведение Дикого.

Сердитый, грубый, вздорный, постоянно бранится. Невежественен, скуп, жаден, недоплачивает своим мужикам. Тиранит собственную семью. Но «нападает» Дикой только на людей слабее себя, на тех, кто не может дать отпор Однако осознает, что поступает неправильно. Он делится с Кабанихой, которая единственная может его разговорить: «Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг



ты мне, и я тебе должен отдать, а приди ты у меня просить – обругаю». Однажды Дикой даже просил, кланяясь в ноги, прощения у мужика, которого обидел в Великий пост. Но такие моменты раскаянья наступают у купца редко. Символика имени: Диковать – дурить, буянить, блажить, возмущаться, сердиться. Отчество Прокофьевич - от Прокофий – «успевающий».

Кабанова Марфа Игнатьевна (Кабаниха) -богатая купчиха, вдова, свекровь Катерины, мать Тихона и Варвары. Очень сильный и властный человек. Ее отличает семейный деспотизм в сочетании с внешним благочестием. Она ходит к церковным службам, молится, принимает в доме странниц, но в то же время ей не ведомы прощение и милосердие. Она заботится о сохранении старинных, домостроевских обычаев в своей семье. По мнению Кабанихи, правильный семейный уклад держится на страхе младших перед старшими. «Страх» и «приказ» - вот главное в домашнем укладе для героини.

Но Кабаниха чувствует, что старый уклад жизни нарушается, она одна из последних его хранителей: «Так-то вот старина и выводится…Что будет, как старшие перемрут,…уж и не знаю».

В конце пьесы К. переживает свою «грозу»: невестка публично признается в своем грехе, сын восстает против матери на людях, Варвара сбегает их дома.

Символика имени: Марфа – владычица, госпожа. Кабан – 1) дикая свинья 2) глыба (льда)

Кулигин – мещанин, часовщик-самоучка, мечтает создать вечный двигатель (перпетуум-мобиле). Никак не может убедить купцов, что городу нужно громоотвод и солнечные часы – его идеи и бескорыстные помыслы не находят поддержки. Он добрый, честный, отличается поэтической и мечтательной натурой (восхищается природой, чувствует ее). Однако Кулигин не борется с «жестокими нравами» города, о которых сам же и говорит. Он терпит все насмешки и грубости.

Символика имени: Кулигина связывают с механиком, инженером и изобретателем 18 века Кулибиным.

Кудряш Ваня – конторщик Дикого. Веселый, бойкий, может постоять за себя. Грубиян, умеет дать отпор Дикому. «Лихой на девок», ветреный. Пытается отговорить Бориса от свиданий с замужней женщиной. Не оставляет свою возлюбленную Варвару, сбегает вместе с ней.

Тихон Кабанов – кроткий и послушный сын, безвольный, терпит унижения матери, не может защитить от ее нападок свою жену Катерину. Спасение от деспотического произвола матери ищет в пьянстве. По натуре Тихон – человек добрый, склонный к состраданию. Его образ по-своему указывает на конец патриархального уклада: Тихон уже не считает нужным в быту придерживаться старинных порядков. Но, в силу своего характера, он не может поступать, как считает нужным, и идти против матери. Его выбор – это житейские компромиссы: «Ну, и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай!»



Мягкость Тихона – одно из его отрицательных качеств. Именно из-за нее он не может помочь жене в ее борьбе со страстью к Борису, он не может облегчить участь Катерине и после ее публичного покаяния. Хотя сам он отнесся к измене жены мягко, не злясь на нее: «Вот маменька говорит, что ее надо живую в землю закопать, чтобы она казнилась! А я ее люблю, мне ее пальцем жаль тронуть». Только над телом мертвой жены Тихон решается на бунт против матери, публично обвиняя ее в гибели Катерины.

Феклуша – странница. Странники, юродивые, блаженные — непременная примета купеческих домов — упоминаются Островским довольно часто (обычно как внесценические персонажи). Среди них немало попадалось праздных людей, живших за счет щедрот всегда помогавшего странникам населения. Это были люди, для которых вера была лишь предлогом, а рассуждения и рассказы о святынях и чудесах были предметом торговли, своеобразным товаром, которым они расплачивались за подаяние и приют. У Островского странники и блаженные представлены в иронических тонах. Феклуша — важнейший персонаж для характеристики среды в целом и Кабанихи в частности, вообще для создания образа Калинова, который представляет собой замкнутый, ничего не ведающий о других землях мир. Во-вторых, ее диалог с Кабанихой очень важен для понимания отношения Кабанихи к миру, для уяснения присущего ей трагического чувства крушения ее мира.

Имя Феклуши стало нарицательным для обозначения темной ханжи, под видом благочестивых рассуждений распространяющей всякие нелепые басни.

Литературная критика. Образ Катерины.

Н.А.ДОБРОЛЮБОВ "ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ" (выдержки)

"Гроза" есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря, разумеется, об его этюдах чисто комического характера). В "Грозе" есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это "что-то" и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели.

Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено своего серьезного значения. Известно, что крайности отражаются крайностями и что самый протест бывает тот, который поднимается наконец из груди самых слабых и терпеливых.

Прежде всего, вас поражает необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нет в нем внешнего, а все выходит как-то изнутри его; всякое впечатление перерабатывается в нем и затем срастается с ним органически. Это мы видим, например, в простодушном рассказе Катерины о своем детском возрасте и о жизни в доме у матери. Оказывается, что воспитание и молодая жизнь ничего не дали ей: в доме ее матери было то же, что и у Кабановых, - ходили в церковь, шили золотом по бархату, слушали рассказы страниц, обедали, гуляли по саду. Опять беседовали с богомолками и сами молились. Выслушав рассказ Катерины, Варвара, сестра ее мужа, с удивлением замечает: "Да ведь и у нас то же самое". Но разница определяется Катериною очень быстро в пяти словах: "Да здесь все как будто из-под неволи!"

Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении. Всякий внешний диссонанс она старается согласить с гармонией своей души, всякий недостаток покрывает из полноты своих внутренних сил. Грубые, суеверные рассказы и бессмысленные бредни странниц превращаются у ней в золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а ясные, добрые. Не обряды занимают ее в церкви: она совсем и не слышит, что там поют и читают; у нее в душе иная музыка, иные видения, для нее служба кончается как будто в одну секунду. Она смотрит на деревья, странно нарисованные на образах, и воображает себе целую страну садов, где всё такие деревья и все это цветет, благоухает, все полно райского пения.

Покамест она живет у матери, на полной свободе, без всякой житейской заботы, пока еще не обозначились в ней потребности и страсти взрослого человека, она не умеет даже отличить своих собственных мечтаний, своего внутреннего мира - от внешних впечатлений.

В сумрачной обстановке новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внешности, которою думала довольствоваться прежде. Под тяжелой рукою бездушной Кабанихи нет простора ее светлым видениям, как нет свободы ее чувствам. Она ищет света, воздуха, хочет помечтать и порезвиться, полить свои цветы, посмотреть на солнце, на Волгу, послать свой привет всему живому, - а ее держат в неволе, в ней постоянно подозревают - нечистые, развратные замыслы. Она ищет прибежища по-прежнему в религиозной практике, в душеспасительных разговорах; но и здесь не находит уже прежних впечатлений.

Выходя замуж за Тихона Кабанова, она и его не любила; она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой девушке надо замуж выходить, показали Тихона как будущего мужа, она и пошла за него... В этом нельзя видеть ни бессилия, ни апатии, а можно находить только недостаток опытности, да еще слишком большую готовность делать все для других, мало заботясь о себе.

Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не растраченная в мелочных выходках.

Чувство любви к человеку, желание найти родственный отзыв в другом сердце, потребность нежных наслаждений естественным образом открылись в молодой женщине и изменили ее прежние, неопределенные и бесплотные мечты. Она сознала и уловила эти мечты уже довольно поздно; но, разумеется, они преследовали и томили ее задолго прежде, чем она сама могла дать себе отчет в них. При первом их появлении, она тотчас же обратила свое чувство на то, что всего ближе к ней было, - на мужа. Она долго усиливалась сроднить с ним свою душу….

Тихон сам по себе любит жену и готов бы все для нее сделать; но гнет, под которым он вырос, так его изуродовал, что в нем никакого сильного чувства, никакого решительного стремления развиться не может. В нем есть совесть, есть желание добра, но он постоянно действует против себя и служит покорным орудием матери, даже в отношениях своих к жене…Он не может очень решительно добиваться независимости и своих прав - уже и потому, что он не знает, что с ними делать...

В личности Катерины мы видим уже возмужалое, из глубины всего организма возникающее требование права и простора жизни. Катерина не капризничает, не кокетничает своим недовольством и гневом, - это не в ее натуре... Напротив, живет она очень мирно и готова всему подчиниться, что только не противно ее натуре… Но зато, признавая и уважая стремления других, она требует того же уважения и к себе, и всякое насилие, всякое стеснение возмущает ее кровно, глубоко. О своем характере Катерина сообщает Варе одну черту еще из воспоминаний детства: "Такая уж я зародилась горячая! Я еще лет шести была, не больше - так что сделала! Обидели меня чем-то дома, а дело было к вечеру, уж темно - я выбежала на Волгу, села в лодку, да и отпихнула ее от берега. На другое утро уж нашли, верст за десять..." Эта детская горячность сохранилась в Катерине; только вместе с общей возмужалостью прибавилась в ней и сила выдерживать впечатления и господствовать над ними.

Взрослая Катерина, поставленная в необходимость терпеть обиды, находит в себе силу долго переносить их, без напрасных жалоб, полусопротивлений и всяких шумных выходок. Она терпит до тех пор, пока не заговорит в ней какой-нибудь интерес, особенно близкий ее сердцу и законный в ее глазах, пока не оскорблено в ней будет такое требование ее натуры, без удовлетворения которого она не может оставаться спокойною. Тогда она уж ни на что не посмотрит. Она не будет прибегать к дипломатическим уловкам, к обманам и плутням, - не такова она. Если уж нужно непременно обманывать, так она лучше постарается перемочь себя.

Ее поступки находятся в гармонии с ее натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от них отказаться, хотя бы это имело самые гибельные последствия.

В положении Катерины мы видим, что все "идеи", внушенные ей с детства, все принципы окружающей среды - восстают против ее естественных стремлений и поступков. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается в каждом слове, в каждом движении драмы… Рассказы странниц и внушения домашних хоть и перерабатывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе: и действительно, мы видим в пьесе, что Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выспренние стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство - страх каких-то темных сил... За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждет себе кары; ей кажется, что гроза ее убьет, потому что она грешница, картины геенны огненной на стене церковной представляются ей уже предвестием ее вечной муки... А все окружающее поддерживает и развивает в ней этот страх: Феклуши ходят к Кабанихе толковать о последних временах; Дикой твердит, что гроза в наказание нам посылается, чтоб мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страх на всех в городе, показывается несколько раз с тем, чтобы зловещим голосом прокричать над Катериною: "Все в огне гореть будете в неугасимом". Все окружающие полны суеверного страха, и все окружающие согласно с понятиями и самой Катерины должны смотреть на ее чувство к Борису как на величайшее преступление.

К Борису влечет ее не одно то, что он ей нравится, что он и с виду и по речам не похож на остальных, окружающих ее; к нему влечет ее и потребность любви, не нашедшая себе отзыва в муже, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ее однообразной жизни, и желание воли, простора, горячей, беззапретной свободы.

Борис - не герой, он далеко не стоит Катерины, она и полюбила-то его больше на безлюдье.

О Борисе нечего распространяться: он, собственно, должен быть отнесен тоже к обстановке, в которую попадает героиня пьесы. …Среда, подчиненная силе Диких и Кабановых, производит обыкновенно Тихонов и Борисов, неспособных воспрянуть и принять свою человеческую природу, даже при столкновении с такими характерами, как Катерина.

Пятый акт "Грозы" составляет апофеозу этого характера, столь простого, глубокого и так близкого к положению и к сердцу каждого порядочного человека в нашем обществе….

В монологах Катерины видно, что у ней и теперь нет ничего формулированного; она до конца водится своей натурой, а не заданными решениями, потому что для решений ей бы надо было иметь логические твердые основания, а между тем всё начала, которые ей даны для теоретических рассуждений, решительно противны ее натуральным влечениям… Она решилась умереть, но ее страшит мысль, что это грех, и она как бы старается доказать нам и себе, что ее можно и простить, так как ей уж очень тяжело. Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знает, что это - преступление, и потому говорит в оправдание свое: "Что ж, уж все равно, уж душу свою я ведь погубила"! Ни на кого она не жалуется, никого не винит, и даже на мысль ей не приходит ничего подобного; напротив, она перед всеми виновата… Нет в ней ни злобы, ни презрения, ничего, чем так красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающие свет.

Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том и сила ее характера, оттого-то "Гроза" и производит на нас впечатление освежающее, как мы сказали выше. Без сомнения, лучше бы было, если б возможно было Катерине избавиться другим образом от своих мучителей или ежели бы окружающие ее мучители могли измениться и примирить ее с собою и с жизнью. Но ни то, ни другое - не в порядке вещей. Кабанова не может оставить того, с чем она воспитана и прожила целый век; бесхарактерный сын ее не может вдруг, ни с того ни с сего, приобрести твердость и самостоятельность до такой степени, чтобы отречься от всех нелепостей, внушаемых ему старухой... Самое большее, что они могут сделать, это - простить ее, облегчить несколько тягость ее домашнего заключения, сказать ей несколько милостивых слов, может быть подарить право иметь голос в хозяйстве, когда спросят ее мнения. Может быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой, бессильной... Но мы видим, что Катерина - не убила в себе человеческую природу и что она находится только внешним образом, по положению своему, под гнетом самодурной жизни; внутренно же, сердцем и смыслом, сознает всю ее нелепость... При таком положении дел, само собою разумеется, что Катерина не может удовлетвориться великодушным прощением от самодуров и возвращением ей прежних прав в семье, она знает, что значит милость Кабановой и каково может быть положение невестки при такой свекрови...

Менее невозможности представляло бы другое решение - бежать с Борисом от произвола и насилия домашних. Несмотря на строгость формального закона, несмотря на ожесточенность грубого самодурства, подобные шаги не представляют невозможности сами по себе, особенно для таких характеров, как Катерина… Узнавши, что Борис едет далеко, в Сибирь, она очень просто говорит ему: "Возьми меня с собой отсюда". Но тут-то и всплывает перед нами на минуту камень, который держит людей в глубине омута, названного нами "темным царством". Камень этот - материальная зависимость…

Д.И.ПИСАРЕВ "МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ" (выдержки)

Драма Островского "Гроза" вызвала со стороны Добролюбова критическую статью под заглавием "Луч света в темном царстве". Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова; он увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в "темном царстве" патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского.

Читая "Грозу" или смотря ее на сцене, вы ни разу не усомнитесь в том, что Катерина должна была поступать в действительности именно так, как она поступает в драме. Вы увидите перед собой и поймете Катерину, но, разумеется, поймете ее так или иначе, смотря по тому, с какой точки зрения вы на нее посмотрите.

В каждом из поступков Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбов отыскал эти стороны, сложил их вместе, составил из них идеальный образ, увидел вследствие этого "луч света в темном царстве" и, как человек, полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина и поэта. Если бы он не поддался этой радости, если бы он на одну минуту попробовал взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоценную находку, то в его уме тотчас родился бы самый простой вопрос, который немедленно привел бы за собою полное разрушение привлекательной иллюзии. Добролюбов спросил бы самого себя: как мог сложиться этот светлый образ? Чтобы ответить себе на этот вопрос, он проследил бы жизнь Катерины с самого детства, тем более что Островский дает на это некоторые материалы; он увидел бы, что воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума; тогда он еще раз взглянул бы на те факты, в которых ему бросилась в глаза одна привлекательная сторона, и тут вся личность Катерины представилась бы ему в совершенно другом свете.

Во всех поступках и ощущениях Катерины заметна, прежде всего, резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь ее организм; самое ничтожное событие, самый пустой разговор производят в ее мыслях, чувствах и поступках целые перевороты. Кабаниха ворчит, Катерина от этого изнывает; Борис Григорьевич бросает нежные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говорит мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшею женщиною, хотя она до тех пор даже не разговаривала со своим будущим любовником...

Катастрофу производит стечение самых пустых обстоятельств. Грянул гром - Катерина потеряла последний остаток своего ума, а тут еще прошла по сцене полоумная барыня с двумя лакеями и произнесла всенародную проповедь о вечных мучениях; а тут еще на стене, в крытой галерее, нарисовано адское пламя; и все это одно к одному - ну, посудите сами, как же в самом деле Катерине не рассказать мужу тут же, при Кабанихе и при всей городской публике, как она провела во время отсутствия Тихона все десять ночей? Окончательная катастрофа, самоубийство, точно так же происходит экспромтом. Катерина убегает из дому с неопределенною надеждою увидать своего Бориса; она еще не думает о самоубийстве... Но вот…является Борис; происходит нежное свидание. Борис говорит: "Еду". Катерина спрашивает: "Куда едешь?" - Ей отвечают: "Далеко, Катя, в Сибирь". - "Возьми меня с собой отсюда!" - "Нельзя мне, Катя"7. Потом, когда Катерина остается одна, она спрашивает себя: "Куда теперь? домой идти?" и отвечает: "Нет, мне что домой, что в могилу - все равно". Потом слово "могила" наводит ее на новый ряд мыслей, и она начинает рассматривать могилу с чисто эстетической точки зрения... "В могиле, говорит, лучше... Под деревцом могилушка... как хорошо!..". При этом, увлекаясь эстетическим чувством, она даже совершенно упускает из виду геенну огненную, а между тем она вовсе не равнодушна к этой последней мысли. Но в последние свои минуты Катерина до такой степени забывает о загробной жизни, что даже складывает руки крест-накрест, как в гробу складывают; и, делая это движение руками, она даже тут не сближает идеи о самоубийстве с идеею о геенне огненной. Таким образом делается прыжок в Волгу, и драма оканчивается.

Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой.

Эстетики не могли не заметить того, что бросается в глаза во всем поведении Катерины; противоречия и нелепости слишком очевидны, но зато их можно назвать красивым именем; можно сказать, что в них выражается страстная, нежная и искренняя натура. Я совершенно согласен с тем, что страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины, согласен даже с тем, что все противоречия и нелепости ее поведения объясняются именно этими свойствами. Но что же это значит? Значит, что поле моего анализа следует расширить; разбирая личность Катерины, следует иметь в виду страстность, нежность и искренность вообще и, кроме того, те понятия, которые господствуют в обществе и в литературе насчет этих свойств человеческого организма…Эстетики подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно переделано, и хотя, разумеется, я не справлюсь один с этою задачею, однако лепту свою внесу.

Не ждите и не требуйте от меня, читатель, чтобы я теперь стал продолжать начатый анализ характера Катерины. Я так откровенно и так подробно высказал вам свое мнение о целом порядке явлений "темного царства", или, проще говоря, семейного курятника, - что мне теперь осталось бы только прикладывать общие мысли к отдельным лицам и положениям; мне пришлось бы повторять то, что я уже высказал, а это была бы работа очень неголоволомная и следствие этого очень скучная и совершенно бесполезная.

Используемые источники: статьи Писарева и Добролюбова, сайт https://www.literaturus.ru