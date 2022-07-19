Смысл названия комедии “Горе от ума”

Горе от ума

История создания

«Горе от ума» — комедия в стихах Александра Сергеевича Грибоедова. Она сочетает в себе элементы классицизма и новых для начала XIX века романтизма и реализма. Она описывает светское общество времен крепостного права и показывает жизнь 1808—1824 годов. Комедия «Горе от ума» — сатира на аристократическое московское общество первой половины XIX века — одна из вершин русской драматургии и поэзии; фактически завершила комедию в стихах как жанр. Афористический стиль способствовал тому, что она разошлась на цитаты.

Интересно, что, создавая «Горе от ума» как сатирическую комедию нравов, Грибоедов использовал в качестве образца для подражания классическую пьесу Мольера «Мизантроп». Главного героя этой пьесы, Альцеста, роднит с главным героем «Горя от ума» Чацким амплуа «злого умника»: оба персонажа открыто и яростно обличают лицемерие и другие пороки общества, в котором живут.

Когда Александр Грибоедов закончил комедию «Горе от ума», он решил представить ее уже пожилому баснописцу Ивану Крылову. Несколько часов автор читал свое произведение Крылову. Тот молча слушал, а после заявил: «Этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся. А это куда похлеще! В наше время государыня за сию пьесу по первопутку в Сибирь бы препроводила».

Во многом слова Крылова оказались пророческими. На просьбу поставить «Горе от ума» в театре Грибоедову отказали, более того — комедию запретили печатать. Пьесу переписывали от руки и тайком передавали из дома в дом — литературоведы насчитали 45 000 рукописных копий по всей стране.

Через цензуру удалось провести лишь отрывки, напечатанный в 1825 году в альманахе «Русская Талия». Полностью пьеса впервые была опубликована в России в 1862 году. Первая театральная постановка на профессиональной сцене состоялась в 1831 году. Несмотря на это, пьеса Грибоедова сразу распространилась среди читающей публики в рукописных списках, число которых приближалось к книжным тиражам того времени.

«Мильон терзаний»

Говоря о комедии Грибоедова нельзя обойти стороной критическую статью И. Гончарова «Миллион терзаний», краткий обзор на которую будет дан ниже.

В статье критик пишет о том, что комедия «Горе от ума» держится особняком в литературе, отличается «моложавостью, свежестью и более крепкой живучестью». Он сравнивает пьесу со столетним стариком, «около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий».

Гончаров упоминает Пушкина, у которого «гораздо больше прав на долговечность». Однако герои Пушкина «уже бледнеют и уходят в прошлое», «становятся историей». «Горе от ума» появилось раньше, чем «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени», но при этом «пережило их», пройдя даже гоголевский период и «переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности». Несмотря на то, что пьеса сразу разошлась на цитаты, от этого не опошлилась, а «сделалась как будто дороже для читателей».

Гончаров называет «Горе от ума» картиной нравов, галереей живых типов, это «вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия». «Полотно ее захватывает длинный период русской жизни – от Екатерины до императора Николая». В героях пьесы отразилась вся прежняя Москва, «тогдашний ее дух, исторический момент и нравы».

Центральный персонаж комедии «Горе от ума» Чацкий «положительно умен», в его речи много остроумия, он «безукоризненно честен». Гончаров считает, что как личность Чацкий выше Онегина и Печорина, так как готов к делу, «к активной роли». При этом Чацкий не находит ни в ком из других героев «сочувствия живого», поэтому и уезжает, увозя с собой «мильон терзаний».

Гончаров размышляет над тем, что в пьесе Грибоедов показывает «два лагеря»: с одной стороны это «Фамусовы и вся братия», а с другой – пылкий и отважный боец Чацкий. «Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существование». Однако после бала Чацкий устает от этой борьбы. «Он, как раненый, собирает все силы, делает вызов толпе – и наносит удар всем, – но не хватило у него мощи против соединенного врага». Преувеличения, «нетрезвость речи» становятся причиной того, что его принимают за сумасшедшего. Чацкий даже не замечает, «что сам составляет спектакль на бале».

Критик не оставляет без внимания и образ Софьи. Он подчеркивает, что героиня относится к тому типажу женщин, которые «почерпали житейскую мудрость из романов и повестей», поэтому умели «только воображать и чувствовать и не учились мыслить и знать». Гончаров сравнивает Софью с пушкинской Татьяной: «обе, как в лунатизме, бродят в увлечении с детской простотой», считает, что в отношениях с Молчалиным Софьей двигало «влечение покровительствовать любимому человеку».

Гончаров отмечает, что у Чацкого «роль страдательная», но иначе не могло и быть. «Чацкий больше всего обличитель лжи и всего, что отжило, что заглушает новую жизнь» – «жизнь свободную». Его идеал заключен в свободе ото «всех цепей рабства, которыми оковано общество». «И Фамусов, и другие про себя все согласны с ним, но борьба за существование мешает им уступить». При этом Гончаров считает, что «Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим», поэтому комедия и остается актуальной.

Критик отмечает, что в книге «Горе от ума» две комедии «как будто вложены одна в другую». Первая – частная «интрига любви» между Чацким, Софьей, Молчалиным и Лизой. «Когда первая прерывается, в промежутке является неожиданно другая, и действие завязывается снова, частная комедия разыгрывается в общую битву и связывается в один узел».

Гончаров считает, что при постановке «Горя от ума» артистам важно «прибегать к творчеству, к созданию идеалов», а также стремиться к «художественному исполнению языка».

Так в статье «Мильон терзаний» Гончаров проводит параллель между героями пьесы «Горе от ума» и персонажами произведений Пушкина и Лермонтова. Автор приходит к выводу, что Онегин и Печорин «побледнели и обратились в каменные статуи», Чацкий же «остается и останется в живых».

Безусловно, лучше не ограничиваться кратким пересказом «Мильона терзаний», а оценить критический труд Гончарова в полном варианте.