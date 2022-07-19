Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”

История создания

Произведение посвящено памяти русского разночинца В.Г. Белинского и был создан в период революционной ситуации в России (1859-1862 гг.) и отмены крепостного права. Тургенев отобразил в нём перелом общественного сознания и размежевания общества в сложную эпоху реформ в стране. Россия переживала основательную ломку социальных, политических, духовных и нравственных отношений, это были годы бурных споров о будущем России.

Особенности композиции

Базаров — центральный образ. Из 28 глав герой не появляется лишь в двух, в остальных является действующим лицом. Все остальные персонажи сгруппированы вокруг него и раскрываются во взаимоотношениях с ним.

Роман состоит из 2 частей (28 глав):

В 1 части (1-13 главы) Базаров заявляет о себе как о нигилисте, высказывает свои взгляды на жизнь, отстаивает свою философию (все события происходят до знакомства с Базарова с Одинцовой).

Во 2 части (14-28 главы) происходит проверка всех жизненных позиций и убеждений Базарова; описывается кончина героя.

Таким образом, хронология всех событий представлена в двух кругах странствий Базарова (1 и 2 части). Первый круг помогает понять положения теории нигилизма, а второй круг «развенчивает» все отрицания Базарова.

Основное столкновение позиций «отцов» и «детей» происходит в спорах Базарова и Павла Петровича Кирсанова — именно их конфликт является основным в романе.

Сравнительная характеристика двух основных персонажей

Павел Кирсанов Евгений Базаров Дворянин, изнеженный аристократ, представитель старого поколения («отцов»). Представитель молодого поколения («детей»), студент, нигилист. Одет в строгий английский костюм, у него белые накрахмаленные воротнички, «красивая рука с длинными розоватыми ногтями». Лицо правильное, холеное, но жёлчное. «Изящный и породистый», во всем чувствуется изысканный аристократизм. Автор неоднократно обращает внимание на «плебейские» манеры героя. Он небрежно и нелепо одет. Подчеркнуты такие детали: широкий лоб, «крупные выпуклости просторного черепа», красные руки. Внешняя непривлекательность и глубокий ум. Перед нами два сильных характера, две яркие личности, гордые и самолюбивые, не поддающиеся чужому влиянию и умеющие подчинить себе других. Отстаивает незыблемость устоявшихся жизненных принципов. Консервативен, благоговеет перед старыми авторитетами, а все новое он воспринимает в штыки. Не признает никаких авторитетов и догм. Считает, что любую истину нужно подвергать сомнению, все проверяет опытным путем. Резок в оценках и мнениях, нетерпим к противоположным мнениям. Его слова расходятся с делом. Он с пафосом говорит о служении отечеству, но сам удовлетворяется спокойной сытой жизнью. Базаров – человек дела. Ему чужды условности и аристократический этикет. Каждый его день заполнен трудом, новыми поисками. Если бы он по-отечески мудро относился к поколению «детей», он бы прощал их максимализм, и заносчивость и нетерпимость Базарова. Отнюдь не по-сыновнему относится к поколению «отцов»: с гордым презрением отрицает все культурные и нравственные ценности прошлого. Видя, что он не может победить Базарова в споре и поколебать его нравственные устои, находит повод для бессмысленной дуэли. Принимает вызов на дуэль, хоть и считает это выходкой полоумного «аристократишки». Благородно оказывает ему помощь после ранения.

Образ центрального героя – Евгения Базарова

Сильные стороны Слабые стороны Тургенев в своей оценке сильных и слабых сторон Базарова диалектичен: недостатки героя во многом являются продолжением его достоинств в базаровском отрицании всего (в нигилизме) есть и сила, и слабость. Базарова отличает смелость критической мысли, отход от незыблемых авторитетов, критика государственной системы. Вызывают уважение его решительность, убежденность, смелость, готовность идти да конца. Взгляды Базарова представляют собой стройную и логическую систему. У него не существует никакой положительной программы («Мы расчищаем место, строить будут другие»). Хотя человека не может не волновать, что будет построено на развалинах. Отрицая то, что на самом деле заслуживает отрицания, Базаров замахнулся на вечные ценности (любовь, поэзию, музыку), поэтому вступает в конфликт с самой человеческой природой. В борьбе за новое (в спорах с Павлом Петровичем) Базаров спокоен, потому что уверен в своей правоте. Он не хочет спорить, презирает болтовню и бесполезные слова (тогда как его противник рвется в бой, волнуется, бледнеет, срывается на личные оскорбления, чувствует свое бессилие). Наделен острым критическим умом, но лишен широты кругозора – Базаров развит односторонне. Он признает лишь естественные науки, которые просто и ясно объясняют все жизненные явления. До предела сужает всю красоту и многообразие жизни, природы, где нет места эмоциям, красоте, искусству. Он обедняет жизнь своим практическим рационализмом. В эпизоде смерти герой показан сильным, стойким, способным чувствовать и любовь, и красоту, и жалость. Он как бы очищается от всего наносного, избавляется от развязности и черствости. В финале перед нами титаническая личность. Эта титаническая, сильная, незаурядная личность не смогла в полной мере реализовать свои способности. Возникает чувство сожаления и жалости от того, что безрезультатно прошла жизнь яркого и одаренного человека из-за узости и односторонности нигилистических теорий.

Женские образы

Анна Одинцова. С ней Евгений Базаров познакомился на балу в городе. Если классифицировать женские образы в романе "Отцы и дети" по значимости, то образ Одинцовой должен занять первое место. Она поражает своей грацией, спокойствием, королевской осанкой. Взгляд ее полон интеллекта. Именно поэтому Базаров сразу же обращает на нее внимание. Однако впоследствии читатель убеждается, что холодность Одинцовой не только внешняя, она также слишком рассудочна и на самом деле. Итак, Базаров, циник, отрицающий всякие привязанности между людьми, влюбляется. Он подолгу беседует с Одинцовой, находит в ее речах умные мысли, ему по-настоящему интересно с этой женщиной. Одинцова позволяет выявить внутренний конфликт в душе главного героя, с этой точки зрения ее образ очень значим. Разум Базарова вступает в противоречие с его чувствами. Нигилизм не оправдывает себя, идеи оказываются ошибочными. Почему не сложились их отношения? Все женские образы в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" интересны и загадочны. Вообще, Тургенев особое внимание уделял изображению психологии женской души. В ответ на признание Базарова Одинцова заявляет, что он неправильно ее понял. А потом думает про себя: "Бог знает, к чему это могло привести". Ее спокойствие ей дороже. Она оказалось слишком рассудительной, побоялась чувств.

Арина Власьевна. Идиллия родителей Базарова также наглядно показывает несостоятельность его идеи. Мать чрезмерно любит своего "Енюшу", всячески пытается окружить его любовью. Очень трогательным кажется образ этой пожилой женщины. Она боится, что сын обидится на ее теплоту, она не знает, как вести себя с ним, она аккуратничает с каждым словом, но порой материнское сердце не унять и Арина Власьевна начинает причитать возле своего умного и талантливого сына, которым она искренне гордится. Возможно, Евгений не может долго находиться дома именно из-за любви Арины Власьевны. Всегда бескомпромиссный и жесткий, он боится, что растает от материнских ласк, пустится в никому не нужный романтизм.

Фенечка. Женские образы в романе "Отцы и дети" противоположны друг другу. Не верится, что Фенечка может находиться в одном пространстве с Кукшиной и Одинцовой. Она скромная, тихая и боязливая. Она заботливая мать. Сама того не желая, Фенечка становится зерном раздора между Павлом Петровичем и Базаровым, последней каплей терпения. Сцена в беседке становится причиной того, что Павел Петрович вызывает Евгения на дуэль. А дуэль демонстрирует авторскую оценку: герои похожи, из-за сходства они друг друга и ненавидят. Поэтому их поединок комичен и похож на фарс.

Катя Локтева. Это младшая сестра Одинцовой. На фоне Анны она кажется менее интересной, чрезмерно скромной и неприметной. Однако со временем в этой милой девушке обнаруживаются душевные силы. Она дает жизненную энергию Аркадию, он наконец может выразить свое мнение и поступить так, как велит ему сердце. Вдвоем Аркадий и Катя создают семью, такие отношения, о которых оба мечтали. Ведь Аркадий изначально слишком отличался от Евгения, он просто был обольщен его умом, знаниями, силой характера. Катя — это женский образ, который подтверждает изначальную мысль автора.

Критика

С выходом романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" началось оживленное обсуждение его в печати, которое сразу же приобрело острый полемический характер. Почти все русские газеты и журналы откликнулись на появление романа. Произведение порождало разногласия как между идейными противниками, так и в среде единомышленников, например, в демократических журналах "Современник" и "Русское слово". Спор, по существу, шел о типе нового революционного деятеля русской истории."Современник" откликнулся на роман статьей М. А. Антоновича "Асмодей нашего времени". Обстоятельства, связанные с уходом Тургенева из журнала, заранее располагали к тому, что роман был оценен критиком отрицательно. Антонович увидел в нем панегирик "отцам" и клевету на молодое поколение. Кроме того, утверждалось, что роман очень слаб в художественном отношении, что Тургенев, ставивший своей целью опорочить Базарова, прибегает к карикатуре, изображая главного героя чудовищем. Антонович пытается защищать от нападок Тургенева женскую эмансипацию и эстетические принципы молодого поколения, стараясь доказать, что Кукшина далеко не так пуста и ограничена. По поводу отрицания Базаровым искусства Антонович заявил, что это - чистейшая ложь, что молодое поколение отрицает только "чистое искусство", к представителям которого, правда, причислил заодно Пушкина и самого Тургенева.

В журнале "Русское слово" появилась статья Д. И. Писарева "Базаров". Критик отмечает некоторую предвзятость автора по отношению к Базарову, говорит, что в ряде случаев Тургенев испытывает невольную антипатию к своему герою, к направлению его мыслей. Но общее заключение о романе сводится не к этому. Писарев находит в образе Базарова художественный синтез наиболее существенных сторон мировоззрения разночинной демократии, изображенных правдиво, несмотря на первоначальный замысел Тургенева. Критическое отношение автора к Базарову воспринимается Дмитрием Ивановичем как достоинство, поскольку со стороны виднее достоинства и недостатки и критика будет плодотворнее раболепного обожания. Трагедия Базарова, по мнению Писарева, состоит в том, что для настоящего дела в действительности нет благоприятных условий, а потому автор, не имея возможности показать, как живет и действует Базаров, показал, как он умирает.

В своей статье Д. И. Писарев подтверждает общественную чуткость художника и эстетическую значимость романа. Еще до начала непосредственной полемики Писарев фактически предугадывает позицию Антоновича. Критик убежден, что настоящий нигилист, демократ-разночинец так же, как и Базаров, должен отрицать искусство, не понимать Пушкина, быть уверенным, что Рафаэль "гроша медного не стоит". Но для нас важно, что Базаров, погибающий в романе, "воскресает" на последней странице писаревской статьи: "Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры". Пожалуй, мы можем считать статью Писарева наиболее яркой трактовкой романа в 60-е годы.

В журнале "Время", издаваемом Ф. М. и М. М. Достоевскими, выходит интересная статья Н. Н. Страхова «Отцы и дети». Критик убежден, что роман — замечательное достижение Тургенева‒художника, а образ Базарова считает крайне типичным. Некоторые черты базаровского характера объяснены Страховым точнее, чем Писаревым, например, отрицание искусства. Страхов говорит, искусство всегда носит в себе характер примирения, тогда как Базаров вовсе не желает примириться с жизнью. Искусство есть идеализм, созерцание, Базаров же реалист, не созерцатель, а деятель. Однако если у Писарева Базаров — герой, у которого слово и дело сливаются в единое целое, то у Страхова нигилист — все еще герой "слова", пусть с жаждой деятельности, доведенной до крайней степени.

На тургеневский роман откликнулся и либеральный критик П. В. Анненков. В своей статье "Базаров и Обломов" он пытался доказать, что, несмотря на внешнее различие этих двух персонажей, "зерно" в них заложено одно и то же.

В журнале "Век" вышла статья неизвестного автора "Нигилист Базаров". Посвящена она прежде всего анализу личности главного героя. Базаров — нигилист, поэтому безусловно отрицает ту среду, в которой находится. Дружбы для него не существует: он терпит своего приятеля, как сильный терпит слабого. Родственные отношения для него — привычка родителей к нему. Любовь он понимает как материалист. На народ смотрит с пренебрежением взрослого на малых ребят. В результате никакой сферы деятельности для него не остается.

В работе А. И. Герцена "Еще раз Базаров" главным объектом полемики становится не тургеневский герой, а Базаров, созданный в статьях Д. И. Писарева. Герцен считает, что известный критик-нигилист просто узнал в Базарове себя и добавил к созданному Тургеневым образу собственных черт. Кроме того, Герцен сравнивает Базарова с декабристами и приходит к выводу, что декабристы — "наши великие отцы", а Базаровы — "наши блудные дети». В конце концов в полемику вокруг романа включается сам Тургенев. В статье "По поводу «Отцов и детей»" он рассказывает историю своего замысла, этапы публикации романа, выступает со своими суждениями по поводу объективности воспроизведения действительности, говоря, что главное для истинного литератора — воспроизвести реальность, даже если та не совпадает с его собственными симпатиями.

Рассмотренные в сочинении работы не являются единственными откликами русской общественности на роман Тургенева. Практически каждый русский писатель и критик высказал в той или иной форме свое отношение.