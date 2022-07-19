М.А. Шолохов «Судьба человека» <З/>

<П/> История создания. <П/>

Рассказ написан в 1956 году во время хрущевской «оттепели». Сюжетной основой для написания рассказа послужила история жизни одного солдата, которую Шолохов услышал ранней весной 1946 года, в первую послевоенную весну.

Жанр произведения – рассказ, где ведется эпическое повествование о нескольких эпизодах жизни героя.

Рассказ «Судьба человека» Шолохов посвятил редактору издательства «Московский рабочий» Евгении Левицкой. Они познакомились в 1928 году, когда Шолохов принес в издательство рукопись «Тихого Дона». Левицкая была восхищена романом и посодействовала, чтобы две первые книги «Тихого Дона» были напечатаны. С тех пор началась их дружба.

Впервые рассказ «Судьба человека» был опубликован в газете «Правда» на рубеже 1956-1957 годов (31 декабря и 2 января). Вскоре он был прочитан по Всесоюзному радио известным киноактером тех лет С. Лукьяновым. Рассказ потряс миллионы людей. Шолохов написал этот рассказ в очень короткий срок: всего за несколько дней. Однако творческая история его занимает многие годы: между случайной встречей с человеком, ставшим прототипом Андрея Соколова, и появлением «Судьбы человека» пролегло десять лет. Рассказ реалистически углублял большую литературную традицию и открывал новые перспективы художественного воплощения темы войны. Если в конце 40-х — начале 50-х годов произведения, посвящённые подвигу народа на войне, были редким исключением, то во второй половине 50-х годов интерес к этой теме становится всё более и более активным. Надо полагать, что Шолохов обратился к событиям военного времени не только потому, что не изгладилось впечатление от встречи с шофёром, глубоко его взволновавшей и подарившей почти готовый сюжет. Главным и определяющим было другое: минувшая война явилась таким событием в жизни человечества, что без учёта её уроков не могла быть осмыслена и решена ни одна из важнейших проблем современного мира.