Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Литература
Лирика второй половины 19 века
Ф.И. Тютчев “Silentium!” Русская литература второй половины XIX века Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Поздние стихотворения А.С. Пушкина Гражданская лирика Н.А. Некрасова Тема природы в лирике А.А. Фета
Теория литературы
Реализм “Новые люди” в русской литературе Классицизм
Главные произведения второй половины 19 века
Комическое и трагическое в рассказах А.П. Чехова “Гроза” А.Н. Островского Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Особенности жанра произведения “История одного города” Прошлое, настоящее и будущее в комедии А.П. Чехова “Вишневый сад” Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” Сборник “Темные аллеи” И.А. Бунина Как создавалась “Война и мир” Персонажи “Войны и мира” “Кому на Руси жить хорошо” как отражение русской жизни второй половины XIX века М.А. Шолохов “Судьба человека” Композиция романа "Обломов" “Что такое обломовщина?”
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи

М.А. Шолохов «Судьба человека» <З/>

<П/> История создания. <П/>

Рассказ написан в 1956 году во время хрущевской «оттепели». Сюжетной основой для написания рассказа послужила история жизни одного солдата, которую Шолохов услышал ранней весной 1946 года, в первую послевоенную весну.

Жанр произведения – рассказ, где ведется эпическое повествование о нескольких эпизодах жизни героя.

Рассказ «Судьба человека» Шолохов посвятил редактору издательства «Московский рабочий» Евгении Левицкой. Они познакомились в 1928 году, когда Шолохов принес в издательство рукопись «Тихого Дона». Левицкая была восхищена романом и посодействовала, чтобы две первые книги «Тихого Дона» были напечатаны. С тех пор началась их дружба.

Впервые рассказ «Судьба человека» был опубликован в газете «Правда» на рубеже 1956-1957 годов (31 декабря и 2 января). Вскоре он был прочитан по Всесоюзному радио известным киноактером тех лет С. Лукьяновым. Рассказ потряс миллионы людей. Шолохов написал этот рассказ в очень короткий срок: всего за несколько дней. Однако творческая история его занимает многие годы: между случайной встречей с человеком, ставшим прототипом Андрея Соколова, и появлением «Судьбы человека» пролегло десять лет. Рассказ реалистически углублял большую литературную традицию и открывал новые перспективы художественного воплощения темы войны. Если в конце 40-х — начале 50-х годов произведения, посвящённые подвигу народа на войне, были редким исключением, то во второй половине 50-х годов интерес к этой теме становится всё более и более активным. Надо полагать, что Шолохов обратился к событиям военного времени не только потому, что не изгладилось впечатление от встречи с шофёром, глубоко его взволновавшей и подарившей почти готовый сюжет. Главным и определяющим было другое: минувшая война явилась таким событием в жизни человечества, что без учёта её уроков не могла быть осмыслена и решена ни одна из важнейших проблем современного мира.