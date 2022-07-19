Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Литература
Теория литературы
Классицизм Реализм “Новые люди” в русской литературе
Главные произведения второй половины 19 века
Прошлое, настоящее и будущее в комедии А.П. Чехова “Вишневый сад” Комическое и трагическое в рассказах А.П. Чехова Персонажи “Войны и мира” “Гроза” А.Н. Островского Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” Особенности жанра произведения “История одного города” “Что такое обломовщина?” Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Сборник “Темные аллеи” И.А. Бунина Как создавалась “Война и мир” “Кому на Руси жить хорошо” как отражение русской жизни второй половины XIX века М.А. Шолохов “Судьба человека” Композиция романа "Обломов"
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи
Лирика второй половины 19 века
Русская литература второй половины XIX века Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Поздние стихотворения А.С. Пушкина Гражданская лирика Н.А. Некрасова Тема природы в лирике А.А. Фета Ф.И. Тютчев “Silentium!”

Поздние стихотворения А.С. Пушкина

В поздней лирике Пушкина стремительно нарастают философские мотивы, раздумья о жизни и смерти, покаянные настроения, воспоминания, предчувствия новых жизненных бурь и тревог и наслаждений. Далее будут представлены тексты и анализы стихотворений Пушкина конца 1820-1830-х годов.

Обращаясь к анализу стихотворения данного периода “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, стоит отметить, что идейно произведение представляет собой попытку ответить на вечный вопрос: “зачем живет человек?”

Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных,

Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдем под вечны своды –

И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,

Я мыслю: патриарх лесов

Переживет мой век забвенный,

Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,

Уже я думаю: прости!

Тебе я место уступаю;

Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину

Привык я думой провождать,

Грядущей смерти годовщину

Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?

В бою ли, в странствии, в волнах?

Или соседняя долина

Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

1829 год

.

Произведение относится к философской лирике, т.к. автор размышляет о неизбежности смерти.

В первой части стихотворения, состоящей из первых четырех строф, лирический герой говорит о том, что мысль о близости смерти занимает его постоянно в разных обстоятельствах: “Брожу ли я вдоль улиц шумных, // Вхожу ль во многолюдный храм, // Сижу ль меж юношей безумных”, “Гляжу ль на дуб уединенный”, “Младенца ль милого ласкаю”. А также герой стихотворения Пушкина утверждает естественность человеческой смерти, как основного закона бытия: “Тебе я место уступаю; // Мне время тлеть, тебе цвести.”

Во второй части стихотворения множество риторических вопросов подсказывают читателю, что лирический герой старается угадать время и место смерти, желая: “ ближе к милому пределу // Мне всё б хотелось почивать.”

Таким образом, несмотря на то, что посвящено произведение рассуждениям о неизбежной смерти, и на первый взгляд кажется мрачным, на деле оно достаточно оптимистично. То есть несмотря на то, что смерть человека печальна, это не означает, что тление торжествует. В итоге жизнь продолжается через вечное возрождение природы и следующие поколения.

“Элегия”

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино — печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть — на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830

.

«Элегия» состоит из двух частей, контрастных по смыслу. В первой строфе лирический герой жалеет о минувших днях бурной юности и осознает, что теперь «грядущего волнуемое море» не сулит ему ничего хорошего. Промелькнувшая юность вызывает грусть не только из-за того, что она миновала. Чем старше становится поэт, тем больше он осознает свои ошибки и потраченное зря время. Печаль об этом становится все сильнее.

Вторая строфа неожиданно звучит весьма оптимистично. Несмотря на предстоящую жизнь «меж горестей, забот и треволненья», лирический герой верит, что его еще ждут наслаждения, гармония и любовь. Не все потеряно! Две последние строки стихотворения соединяют грусть первой части и оптимизм второй в красивый финал: «блеснет любовь улыбкою прощальной». Элегия – это грусть и меланхолия, но мы уже знаем, что Пушкин принимал жизнь со всеми бедами и радостями.

Кроме того, благодаря образу моря, которое символизирует неизвестность и невозможность человека управлять стихийной судьбой, читатели понимают, что несмотря на тяготы и горести, жизнь — величайший дар

“Вновь я посетил...”

* * *

...Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных.

Уж десять лет ушло с тех пор — и много

Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,

Переменился я — но здесь опять

Минувшее меня объемлет живо,

И, кажется, вечор еще бродил

Я в этих рощах.

Вот опальный домик,

Где жил я с бедной нянею моей.

Уже старушки нет — уж за стеною

Не слышу я шагов ее тяжелых,

Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим — и глядел

На озеро, воспоминая с грустью

Иные берега, иные волны...

Меж нив златых и пажитей зеленых

Оно, синея, стелется широко;

Через его неведомые воды

Плывет рыбак и тянет за собой

Убогий невод. По брегам отлогим

Рассеяны деревни — там за ними

Скривилась мельница, насилу крылья

Ворочая при ветре...

На границе

Владений дедовских, на месте том,

Где в гору подымается дорога,

Изрытая дождями, три сосны

Стоят — одна поодаль, две другие

Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо

Я проезжал верхом при свете лунном,

Знакомым шумом шорох их вершин

Меня приветствовал. По той дороге

Теперь поехал я и пред собою

Увидел их опять. Они всё те же,

Все тот же их, знакомый уху шорох —

Но около корней их устарелых

(Где некогда все было пусто, голо)

Теперь младая роща разрослась,

Зеленая семья; кусты теснятся

Под сенью их как дети. А вдали

Стоит один угрюмый их товарищ,

Как старый холостяк, и вкруг него

По-прежнему все пусто.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! не я

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь

От глаз прохожего. Но пусть мой внук

Услышит ваш приветный шум, когда,

С приятельской беседы возвращаясь,

Веселых и приятных мыслей полон,

Пройдет он мимо вас во мраке ночи

И обо мне вспомянет.

1835 год

.

В данном стихотворении Пушкина описаны воспоминания поэта, его размышления о жизни и смерти, смене поколений, опыте прожитых лет : лирический герой возвращается на Родину спустя десять лет, он переосмысливает свое прошлое и настоящее, строит планы на будущее.

В стихотворении можно выделить три смысловые части:

1 часть – ностальгия, многое в жизни переменилось.

2 часть – образ няни, пейзаж Михайловского.

3 часть – обращение к потомкам, идея бессмертия (на смену старому приходит новое).

Таким образом, в данном философском стихотворении Пушкин поднимает такие “вечные” темы: жизни и смерти, связь природы и человека. Неслучайно образ деревни является центральным, т.к. благодаря нему лирический герой вспоминает прошлое, а старые и молодые деревья символизируют смену поколений, что является гармоничным и естественным процессом.