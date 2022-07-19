Поздние стихотворения А.С. Пушкина

В поздней лирике Пушкина стремительно нарастают философские мотивы, раздумья о жизни и смерти, покаянные настроения, воспоминания, предчувствия новых жизненных бурь и тревог и наслаждений. Далее будут представлены тексты и анализы стихотворений Пушкина конца 1820-1830-х годов.
Обращаясь к анализу стихотворения данного периода “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, стоит отметить, что идейно произведение представляет собой попытку ответить на вечный вопрос: “зачем живет человек?”
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды –
И чей-нибудь уж близок час.
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю;
Мне время тлеть, тебе цвести.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
1829 год
.
Произведение относится к философской лирике, т.к. автор размышляет о неизбежности смерти.
В первой части стихотворения, состоящей из первых четырех строф, лирический герой говорит о том, что мысль о близости смерти занимает его постоянно в разных обстоятельствах: “Брожу ли я вдоль улиц шумных, // Вхожу ль во многолюдный храм, // Сижу ль меж юношей безумных”, “Гляжу ль на дуб уединенный”, “Младенца ль милого ласкаю”. А также герой стихотворения Пушкина утверждает естественность человеческой смерти, как основного закона бытия: “Тебе я место уступаю; // Мне время тлеть, тебе цвести.”
Во второй части стихотворения множество риторических вопросов подсказывают читателю, что лирический герой старается угадать время и место смерти, желая: “ ближе к милому пределу // Мне всё б хотелось почивать.”
Таким образом, несмотря на то, что посвящено произведение рассуждениям о неизбежной смерти, и на первый взгляд кажется мрачным, на деле оно достаточно оптимистично. То есть несмотря на то, что смерть человека печальна, это не означает, что тление торжествует. В итоге жизнь продолжается через вечное возрождение природы и следующие поколения.
“Элегия”
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
1830
.
«Элегия» состоит из двух частей, контрастных по смыслу. В первой строфе лирический герой жалеет о минувших днях бурной юности и осознает, что теперь «грядущего волнуемое море» не сулит ему ничего хорошего. Промелькнувшая юность вызывает грусть не только из-за того, что она миновала. Чем старше становится поэт, тем больше он осознает свои ошибки и потраченное зря время. Печаль об этом становится все сильнее.
Вторая строфа неожиданно звучит весьма оптимистично. Несмотря на предстоящую жизнь «меж горестей, забот и треволненья», лирический герой верит, что его еще ждут наслаждения, гармония и любовь. Не все потеряно! Две последние строки стихотворения соединяют грусть первой части и оптимизм второй в красивый финал: «блеснет любовь улыбкою прощальной». Элегия – это грусть и меланхолия, но мы уже знаем, что Пушкин принимал жизнь со всеми бедами и радостями.
Кроме того, благодаря образу моря, которое символизирует неизвестность и невозможность человека управлять стихийной судьбой, читатели понимают, что несмотря на тяготы и горести, жизнь — величайший дар
“Вновь я посетил...”
* * *
...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
1835 год
.
В данном стихотворении Пушкина описаны воспоминания поэта, его размышления о жизни и смерти, смене поколений, опыте прожитых лет : лирический герой возвращается на Родину спустя десять лет, он переосмысливает свое прошлое и настоящее, строит планы на будущее.
В стихотворении можно выделить три смысловые части:
1 часть – ностальгия, многое в жизни переменилось.
2 часть – образ няни, пейзаж Михайловского.
3 часть – обращение к потомкам, идея бессмертия (на смену старому приходит новое).
Таким образом, в данном философском стихотворении Пушкин поднимает такие “вечные” темы: жизни и смерти, связь природы и человека. Неслучайно образ деревни является центральным, т.к. благодаря нему лирический герой вспоминает прошлое, а старые и молодые деревья символизируют смену поколений, что является гармоничным и естественным процессом.