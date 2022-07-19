Поздние стихотворения А.С. Пушкина

В поздней лирике Пушкина стремительно нарастают философские мотивы, раздумья о жизни и смерти, покаянные настроения, воспоминания, предчувствия новых жизненных бурь и тревог и наслаждений. Далее будут представлены тексты и анализы стихотворений Пушкина конца 1820-1830-х годов.

Обращаясь к анализу стихотворения данного периода “Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, стоит отметить, что идейно произведение представляет собой попытку ответить на вечный вопрос: “зачем живет человек?”

Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных,

Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдем под вечны своды –

И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,

Я мыслю: патриарх лесов

Переживет мой век забвенный,

Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,

Уже я думаю: прости!

Тебе я место уступаю;

Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину

Привык я думой провождать,

Грядущей смерти годовщину

Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?

В бою ли, в странствии, в волнах?

Или соседняя долина

Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу

Равно повсюду истлевать,

Но ближе к милому пределу

Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

1829 год

.

Произведение относится к философской лирике, т.к. автор размышляет о неизбежности смерти.

В первой части стихотворения, состоящей из первых четырех строф, лирический герой говорит о том, что мысль о близости смерти занимает его постоянно в разных обстоятельствах: “Брожу ли я вдоль улиц шумных, // Вхожу ль во многолюдный храм, // Сижу ль меж юношей безумных”, “Гляжу ль на дуб уединенный”, “Младенца ль милого ласкаю”. А также герой стихотворения Пушкина утверждает естественность человеческой смерти, как основного закона бытия: “Тебе я место уступаю; // Мне время тлеть, тебе цвести.”

Во второй части стихотворения множество риторических вопросов подсказывают читателю, что лирический герой старается угадать время и место смерти, желая: “ ближе к милому пределу // Мне всё б хотелось почивать.”

Таким образом, несмотря на то, что посвящено произведение рассуждениям о неизбежной смерти, и на первый взгляд кажется мрачным, на деле оно достаточно оптимистично. То есть несмотря на то, что смерть человека печальна, это не означает, что тление торжествует. В итоге жизнь продолжается через вечное возрождение природы и следующие поколения.

“Элегия”

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье.

Но, как вино — печаль минувших дней

В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе

Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;

И ведаю, мне будут наслажденья

Меж горестей, забот и треволненья:

Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,

И может быть — на мой закат печальный

Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830

.

«Элегия» состоит из двух частей, контрастных по смыслу. В первой строфе лирический герой жалеет о минувших днях бурной юности и осознает, что теперь «грядущего волнуемое море» не сулит ему ничего хорошего. Промелькнувшая юность вызывает грусть не только из-за того, что она миновала. Чем старше становится поэт, тем больше он осознает свои ошибки и потраченное зря время. Печаль об этом становится все сильнее.

Вторая строфа неожиданно звучит весьма оптимистично. Несмотря на предстоящую жизнь «меж горестей, забот и треволненья», лирический герой верит, что его еще ждут наслаждения, гармония и любовь. Не все потеряно! Две последние строки стихотворения соединяют грусть первой части и оптимизм второй в красивый финал: «блеснет любовь улыбкою прощальной». Элегия – это грусть и меланхолия, но мы уже знаем, что Пушкин принимал жизнь со всеми бедами и радостями.

Кроме того, благодаря образу моря, которое символизирует неизвестность и невозможность человека управлять стихийной судьбой, читатели понимают, что несмотря на тяготы и горести, жизнь — величайший дар

“Вновь я посетил...”

* * *

...Вновь я посетил

Тот уголок земли, где я провел

Изгнанником два года незаметных.

Уж десять лет ушло с тех пор — и много

Переменилось в жизни для меня,

И сам, покорный общему закону,

Переменился я — но здесь опять

Минувшее меня объемлет живо,

И, кажется, вечор еще бродил

Я в этих рощах.

Вот опальный домик,

Где жил я с бедной нянею моей.

Уже старушки нет — уж за стеною

Не слышу я шагов ее тяжелых,

Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто

Я сиживал недвижим — и глядел

На озеро, воспоминая с грустью

Иные берега, иные волны...

Меж нив златых и пажитей зеленых

Оно, синея, стелется широко;

Через его неведомые воды

Плывет рыбак и тянет за собой

Убогий невод. По брегам отлогим

Рассеяны деревни — там за ними

Скривилась мельница, насилу крылья

Ворочая при ветре...

На границе

Владений дедовских, на месте том,

Где в гору подымается дорога,

Изрытая дождями, три сосны

Стоят — одна поодаль, две другие

Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо

Я проезжал верхом при свете лунном,

Знакомым шумом шорох их вершин

Меня приветствовал. По той дороге

Теперь поехал я и пред собою

Увидел их опять. Они всё те же,

Все тот же их, знакомый уху шорох —

Но около корней их устарелых

(Где некогда все было пусто, голо)

Теперь младая роща разрослась,

Зеленая семья; кусты теснятся

Под сенью их как дети. А вдали

Стоит один угрюмый их товарищ,

Как старый холостяк, и вкруг него

По-прежнему все пусто.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! не я

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь

От глаз прохожего. Но пусть мой внук

Услышит ваш приветный шум, когда,

С приятельской беседы возвращаясь,

Веселых и приятных мыслей полон,

Пройдет он мимо вас во мраке ночи

И обо мне вспомянет.

1835 год

.

В данном стихотворении Пушкина описаны воспоминания поэта, его размышления о жизни и смерти, смене поколений, опыте прожитых лет : лирический герой возвращается на Родину спустя десять лет, он переосмысливает свое прошлое и настоящее, строит планы на будущее.

В стихотворении можно выделить три смысловые части:

1 часть – ностальгия, многое в жизни переменилось.

2 часть – образ няни, пейзаж Михайловского.

3 часть – обращение к потомкам, идея бессмертия (на смену старому приходит новое).

Таким образом, в данном философском стихотворении Пушкин поднимает такие “вечные” темы: жизни и смерти, связь природы и человека. Неслучайно образ деревни является центральным, т.к. благодаря нему лирический герой вспоминает прошлое, а старые и молодые деревья символизируют смену поколений, что является гармоничным и естественным процессом.