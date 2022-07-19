Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова

На примере четырех стихотворений разберем ведущую тему лирики Лермонтова – тему одиночества. Важно понимать, что одиночество лирического героя принято им самим добровольно как естественное состояние души.

Стоит начать с самого известного стихотворения Лермонтова – «Парус».

.

ПАРУС

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?...

Играют волны — ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит...

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

.

Стихотворение композиционно состоит из трех строф, которые построены по одной модели: первая и вторая рисуют картину природы, в третья и четвертая строки изображают внутреннее состояние лирического героя.

Образы стихотворения аллегоричны. Для обозначения жизни поэт использовал традиционный для романтиков образ моря, символизирующий жизненные перипетии, а парус – символ самого человека, его души. Конфликт паруса и моря переходит в конфликт человека и жизни. Человек, брошенный в житейское море, бесконечно одинок среди таких же барахтающихся в нем людей. Здесь проявляется мотив разлада с окружающим миром и мотив ощущения внутренних противоречий.

Интересно, что ключевым для понимания настроения стихотворения становится короткое слово «увы», выражающее чувство разочарования лирического героя и показывающее, что нигде в мире нельзя найти счастье, так как это – состояние души, а не состояние мира. Так мы понимаем, что герой стихотворения страдает не только от разлада с миром, но и от отсутствия гармония во внутреннем мире, что еще более усугубляет и без того драматичный характер романтического двоемирия в данном стихотворении.

Тема одиночества в лирике Лермонтова встречается не только в философских стихотворениях, но и в текстах, посвященных любви. Например, «Нищий» - стихотворение, касающееся темы неверия в взаимопонимания героями и темы невозможности любви между людьми, что ведет к разочарованности лирического героя.

.

НИЩИЙ

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

И кто-то камень положил

В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви

С слезами горькими, с тоскою;

Так чувства лучшие мои

Обмануты навек тобою!

.

Читатель легко может почувствовать обиду, страдания, боль, которые испытывает герой. Лермонтов использует такой прием как развернутое сравнение: поэт проводит параллель между нищим и влюбленным, - чтобы детально описать душевные муки лирического.

Видно, что сравнение отражается и на композиции произведения. В первой части описывается случай, который произошел с нищим. Поэт создает яркий центральный образ с помощью эпитетов: просящий, иссохшийся, едва живой от голода и муки. А во второй части нам дан образ лирического героя, который умоляет о взаимности: ему так же жизненно необходима любовь, как просящему человеку – кусок хлеба. Но мольбы героя остались неуслышанными, и он, как и нищий, которому сунули в руку камень, полон горечи и разочарования.

Так одиночество героя подчеркивается различными средствами выразительности и ощущается читателя, потому что просящая рука нищего ассоциируется со светлым простодушием, а камень символизирует обман.

Лейтмотив одиночества касается и темы поэта и поэзии. Рассмотрим, как две важные темы для творчества Лермонтова тесно переплелись в стихотворении «Пророк»

.

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу,

Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня,

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град

Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!

Он горд был, не ужился с нами:

Глупец, хотел уверить нас,

Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!»

.

Сложно не заметить, что несмотря на оригинальность данного произведения, ощущается тесная связь с другим «Пророком», который написал Александр Сергеевич Пушкин. Но интересно, что хоть Лермонтов и продолжает, и развивает те же темы и идей, но он и вступает в своеобразный спор с Пушкиным.

Обратимся снова к композиции произведения. Стихотворение делится на две части: 1 – жизнь поэта до ухода в пустыню, 2 – поэт в пустыне. Но у лирического героя нет надежды на то, что потомки будут чтить его и помнить, ведь в глазах людей он читал «страницы злобы и порока». Но поэт обретает в пустыне одиночество и покой, находит гармонию: ему покорны и звери, и природа. Но вспомним, что у Пушкина же поэт сначала был в пустыне, а оттуда вернулся к людям. Так получается, что стихотворения поэтов рисуют диаметрально противоположенный маршрут пророков, что еще больше подчеркивает одиночество и отчужденность героя Лермонтова, поэт которого в пустыне, вдали от злобных, жестоких и неблагодарных людей, находит свой последний приют.

Последние стихотворение, завершающее разговор о лейтмотиве одиночества в лирике Лермонтова, принадлежит к позднему творчеству, когда на смену романтического и пылкого восприятия мира, такого как в стихотворении «Парус», приходит осмысление и глубокие раздумья, отражающее печальную, изверившуюся душу поэта.

.

***

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды…

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..

А годы проходят – все лучшие годы!

Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда,

А вечно любить невозможно.

В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:

И радость, и муки, и всё там ничтожно…

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг

Исчезнет при слове рассудка;

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –

Такая пустая и глупая шутка…

.

В лирическом монологе "И скучно и грустно" мы видим чувства, которые можно описать такими словами как.... Отчаяние, уныние, безысходность, усталость. Как бы отрешившись от всяких чувств, герой смотрит «с холодным вниманьем вокруг», давая трезвую оценку своего нынешнего восприятия жизни. Каждая строфа этой лирической миниатюры называет одну из ценностей жизни, чтобы затем ее опровергнуть. Например, «Любить... но кого же?.. на время — не стоит труда, //А вечно любить невозможно» и т.д.

Итак, герой лирического монолога приходит к безотрадному итогу: не остается в жизни вещей, не презираемых им, значит, в бесконечном унылом одиночестве герой будет ощущать бег времени и дальше, понимая, что он не в силах ему противиться, т.к. жизнь его – «такая пустая и глупая шутка».

Подводя итог, стоит сказать, что действительно одиночество является одной из главных тем в лирике Лермонтова, лирический герой поэта отвергнут, непонят, живет в конфликте с окружающим миром, и порой с самим собой. Но стоит заметить, что в тоже время отчужденность предстает в произведениях не только как драматическое, но и как естественное состояние человеческой души, которое зачастую понятно каждому читателю.