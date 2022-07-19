Рассказы И.А. Бунина

Художественный мир Бунина

На склоне лет Бунин утверждал со спокойной уверенностью: «Да, я не посрамил ту литературу, которую полтораста лет тому назад начали Карамзин и ...Жуковский». Оказавшись в зрелые годы на чужбине, он стал в глазах первого поколения русской эмиграции олицетворением верности лучшим традициям отечественной литературы. Именно Бунину, как блестящему мастеру не только российского, но и мирового уровня, в 1933 году была присуждена Нобелевская премия по литературе. Однако Бунин не только верен художественным принципам русской классики, он развивает и обновляет отечественные литературные традиции, что позволяет говорить о нем как о полноценном писателе XX века.

Ярко звучит в произведениях Бунина тема прошлого — сказочного, овеянного поэзией. Печаль о прошлом переплетается с грустным созерцанием «запустения» помещичьих усадеб. Рассказ «Антоновские яблоки» — это первое произведение, где четко определился стиль писателя. Бунин строит свои рассказы не на хронологической последовательности, а на технике ассоциаций. Его сравнения основаны на зрительных, звуковых и вкусовых ассоциациях.

Одним из важных элементов художественного мира Бунина является чувство одиночества —одиночества вечного, вселенского — как неизбежного и непреодолимого состояния человеческой души. Непознаваемая тайна мира рождает в душе писателя одновременно «сладкие и горестные чувства»: к чувству радости и упоенности жизнью неизменно примешивается томящее чувство тоски. Радость жизни для Бунина — не блаженное и безмятежное состояние, а чувство трагичное, окрашенное болью и тревогой. Любовь и смерть у него всегда идут рука об руку, неожиданно соединяясь с творчеством. Мотивы любви, смерти и преображающей силы искусства — одни из главных в творчестве Бунина.

Важное место в творчестве Бунина занимали его размышления о загадочной русской душе. Одна из самых удивительных черт русского характера, которой не устает поражаться Бунин, — это абсолютная неспособность к обыденной жизни и отвращение к будням («постыла им жизнь, ее вечные будни»). Повседневная работа при таком ощущении жизни — одно из самых тяжких наказаний. Однако апатия в обыденной жизни сменяется неожиданной энергией в чрезвычайных обстоятельствах.

В характере писателя — нелюбовь к домоседству, настойчивая тяга к перемене мест, стремление постоянно разнообразить круг жизненных и художественных впечатлений. Едва ли не главная жизненная страсть Бунина — любовь к перемене мест. Расширение тематики не мешало, а скорее помогало обостренному восприятию, способствовало развитию его исторической и философской масштабности. Чрезвычайно строг был Бунин и к точности изображения. Для его творчества характерен интерес к обыкновенной жизни, насыщенность повествования деталями. Бунина принято считать продолжателем чеховского реализма, однако его реализм отличается от чеховского предельной чувствительностью.

Тема любви в творчестве И. А. Бунина

(по учебнику “Русская литература” А. Леденёва и В. Красовского)

Любовь, по Бунину, есть концентрированное проявление жизни. Именно поэтому любовь в его произведениях является символом, а подчас и синонимом жизни. Способность чувствовать, переживать всю полноту и многообразие мира, по Бунину, и есть жизнь, а люди, лишенные этого — мертвы. Бесчувственность, неспособность открыться миру сближает их с миром неживых предметов. Неспособные к настоящей жизни, они имитируют жизнь, маскируются под настоящих людей.

Любовь для Бунина есть неотъемлемый атрибут жизни. Он показывает, что состояние любви для человека — есть нормальное состояние, и объект, на который она оказывается обращена, не важен, так как почти всегда избирается случайно. Выбор объекта любви не диктуется его достоинствами, он происходит, подчиняясь иррациональным причинам.

Бунинским персонажам дарована исключительная острота чувственных реакций, которая была свойственна самому автору. Вот почему писатель почти не прибегает к форме внутреннего монолога. Автор и герои (а вслед за ними и читатели) бунинских рассказов одинаково видят и слышат, одинаково изумляются бесконечности дня и быстротечности жизни.

Для Бунина сфера любви — сфера неразгадываемой тайны. Это и есть подлинная жизнь, причастны к которой оказываются далеко не все, а лишь те, кому дана счастливая (и всегда единственная) возможность пережить мучительную радость любви.

Любовь в произведениях Бунина позволяет человеку принять жизнь как величайший дар, остро ощутить радость земного существования, но эта радость для писателя — чувство трагичное, окрашенное тревогой. Радость и мука, печаль и ликование сплавлены в поздних произведениях Бунина в нерасторжимое целое.

Рассказы из цикла “Темные аллеи”

Самым совершенным своим созданием Бунин считал книгу «Темные аллеи» — цикл рассказов о любви. Писатель совершил в этой книге беспрецедентную по художественной смелости попытку: он тридцать восемь раз (таково количество рассказов в книге) написал «об одном и том же». Однако результат этого удивительного постоянства поразителен: чуткий читатель всякий раз переживает воссоздаваемую картину (казалось бы, заведомо известную ему) как абсолютно новую, а острота сообщаемых ему «подробностей чувства» не только не притупляется, но, кажется, лишь усиливается.

“Темные аллеи”

Старый военный приезжает ненастной осенью на постоялый двор и не сразу узнает в хозяйке девушку, которую он в молодости любил и которая любила его. Надежда тридцать лет продолжала его любить, не выходила замуж, а Николай Алексеевич понял, что потерял в этой женщине самое дорогое, что имел в жизни.

“Холодная осень”

Воспоминание безымянной женщины об одном сентябрьском вечере 1914 года. Она вспоминает, как ее жених, уезжая на фронт, приехал с ней проститься. Через месяц его убили. В ее жизни были разные испытания: революция, голод, служба в добровольческой армии, замужество, потеря всех близких, одиночество на чужбине. Но оказалось, что в ее жизни был только тот холодный осенний вечер, а остальное - “ненужный сон”.

«Чистый понедельник»

История создания

В 1944 году во время работы над рассказом «Чистый понедельник» Бунин сделал следующую запись: "Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать несколько страниц «Чистого понедельника». Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейшего движения воздуха; полнолуние, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте нежный розовый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и работе!" По словам жены писателя, В. Н. Муромцевой-Буниной, сам Бунин считал "Чистый понедельник" лучшим своим произведением: "Этот рассказ Иван Алексеевич считал лучшим из всего того, что он написал".

Также имеется следующее воспоминание жены Бунина о его работе над "Чистым понедельником": "Про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник»." По мнению исследователей, прототипом героини "Чистого понедельника" стала первая любовь писателя - В. В. Пащенко, а прототип главного героя - сам Бунин: "... [тип] женщин, не умеющих и не научившихся любить, который впервые был назван в «Снах Чанга» ... позже — в рассказе «Чистый понедельник»”.

Прообразом этого типа, несомненно, была В. В. Пащенко. Она первая объяснилась Бунину в любви, однако в своем чувстве к нему никогда не была уверена и упрекала его в том, что он недостаточно ее любит; “на его письма отвечала редко и неохотно и, наконец, бессильная разобраться в путанице чувств, оставила его и ушла к другому человеку." Рассказ "Чистый понедельник" был впервые опубликован в "Новом журнале» в Нью-Йорке в 1945 г.

«Господин из Сан-Франциско»

История создания

Рассказ "Господин из Сан-Франциско" был впервые опубликован в сборнике "Слово" в 1915 году. Сам Бунин описал историю создания "Господина из Сан-Франциско" в одном из очерков: "Летом пятнадцатого года, проходя однажды по Кузнецкому мосту в Москве, я увидал в витрине книжного магазина Готье на русском языке издание повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», но не зашел в магазин, не купил ее... В начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы жили в тот год, и тотчас решил написать «Смерть на Капри», что и сделал в четыре дня, не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней в тишине в усадьбе и в доме: попишу немного, оденусь, возьму заряженную двустволку, пройду по саду на гумно, куда всегда слеталось множество голубей, возвращусь с пятью, шестью штуками, убитыми дуплетом, и опять сяду писать; взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят мадонну запоньяры. Обычно я пишу быстро и спокойно, вполне владея своими мыслями и чувствами, но на этот раз писал, повторяю, не спеша и порою весьма волнуясь. Заглавие «Смерть ка Капри» я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: «Господин из Сан-Франциско»... И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в «Квисисане») я выдумал."

В своем дневнике Бунин оставил следующую заметку о рассказе "Господин из Сан-Франциско": "14—19 августа писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пиша конец". О том, как Бунин работал над рассказом, исследователям известно следующее: "Работа над рассказом проходила напряженно; писатель упорно стремился достичь предельной силы и сжатости, избавлялся от прямолинейно-назидательных, публицистических страниц, от излишних эпитетов, от иностранных слов, от словесных штампов. Все это можно видеть по сохранившимся рукописям рассказа."