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Древнерусская литература
Древнерусская литература и фольклор История создания “Слова о полку Игореве”

История создания “Слова о полку Игореве”

Полное название – «Слово о полку Игореве, Игоря сына Святослава, внука Олегова»

Примерная дата написания

Произведение является памятником древнерусской литературы, в котором нашли отражения исторические события 1185 года, зафиксированные в Ипатьевой и Лаврентьевской летописях. Сюжет тесно связан с именем Новгородского князи Игоря, а также в тексте изображен не только поход на половцев, плен князя и его побег на родину, но и показана политическая ситуация на Руси: феодальная раздробленность русских земель, актуальные политические проблемы, связанные с княжескими усобица, - всё перечисленное дает основание ученым-литературоведам сделать вывод о том, что «Слово» было создано вскоре после похода князя Игоря и написано под свежими в памяти современников впечатлений. Кроме того, существуют и исторические данные, помогающие более точно установить дату написание одного из важнейших памятников древнерусской литературы. Например, известно, что в 1187 году умер князь Ярослав Осмомысл Галицкий, к которому автор слова обращается в произведении как к живому, призывая его стрелять в Кончака: « за землю русскую, за раны Игоревы», но при этом в 1196 году умирает «буй-тур» Всеволод, что обозначает хронологические границы написания «Слова»: произведение написано между 1187 и 1196 годами, большинство ученых на данный момент сходятся на датировке «Слова о полку Игореве» 1187 годом.

История поиска рукописи

Поскольку между датой создания, датой появления и распространения рукописных вариантов «Слова» и открытием древнерусского памятника прошло почти 6 веков, стоит обратить внимание на историю обнаружения и публикации произведения.

Как известно, «Слово о полку Игореве» было создано в 1187 году, далее оно бытовала в летописных сводах и списках, но во время татаро-монгольского ига ( 1260-1480 гг.) множество книг и монастырских библиотек было уничтожено, что привело почти к полной утрате рукописных текстов «Слова». Несколько веков о существовании литературного памятника, описывающего поход князя Игоря, никто не знал.

Но в конце 18 века в Ярославле в Спасо-Преображенском монастыре знаток и собиратель древнерусской письменности Мусин-Пушкин приобрел у одного из служителей «Хронограф», в конце которого находился текст «Слова». Далее такие исследователи как М. М. Херасков, Н. М. Карамзин и другие занимались изучением найденного памятника, и в 1797 году появляются первые сообщения об уникальной и доныне неизвестной литературной находке.

С рукописи «Слова» снимаются копии, одну из которых, Мусин- Пушкин подарил императрице Екатерине II. В 1800 году Мусин-Пушкин в сотрудничестве с другими учеными, а в частности с Н. М. Карамзиным, издает печатную версию произведения с параллельным переводом и комментариями издателей.

К несчастью, во время пожара в Москве в 1812 году рукописи сгорели, и сохранились лишь экземпляр Екатерины, который был обнаружен в императорских архивах только в 1864 году, и 1-е печатное издание.

Гибель рукописи древнерусского памятника затруднила его изучение, а издателями при переводе были допущены неточности, что привело к тому, что некоторые исследователи усомнились в оригинальности «Слова», посчитав произведение искусной поздней подделкой.

Проблема авторства

Учёные, переводчики и исследователи разделились на два лагеря: одни говорили, что это произведение, написанное в XVIII веке, пародирующее стиль фольклорных произведений; другие доказывали подлинность памятника. Интересный факт: 27 сентября 1832 года в Московском Университете состоялся спор А. С. Пушкина с М. Т. Каченовским, Пушкин защищал подлинность «Слова» в присутствии студентов профессора.

Выяснения того, является ли древнерусский памятник подделкой или оригиналом продолжались больше ста лет.

Кстати, и другой великий русский классик высказывал свое мнение, касательно оригинальности «Слова»: в феврале 1905 года Л. Н. Толстой в частной беседе сказал, что «Слово о полку Игореве» поддельно.

Но чем больше учёные изучали «Слово», тем больше они убеждались в подлинности произведения. Огромный вклад в разрешение этого спора внёс Андрей Анатольевич Зализняк в своей работе «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». Ученый доказал, что такие лингвистические особенности текста древнерусского произведения, как употребление двойственного числа, глагольных времен, местоимений-энклитик, диалектизмов; орфография текста) указывают на подлинность «Слова» и позволяют датировать оригинал.