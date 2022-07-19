Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

История создания произведения

Замысел романа рождается у Достоевского на каторге. Первоначально автор задумал написать «Преступление и наказание» в форме исповеди, перенести на страницы романа весь духовный опыт каторги. Однако в 1859 году работа так и не была начата.

В июне 1865 года у Достоевского появляется замысел романа «Пьяненькие». Он предлагает публиковать это произведение А.А. Краевскому, редактору «Отечественных записок», но получает отказ.

Оставив «Пьяненьких», осенью 1865 года в Висбадане Достоевский принялся за повесть, о которой он сам писал издателю журнала «Русский вестник» М. Н. Каткову: «Это – психологический отчет одного преступления».

Уже в Петербурге повесть переросла в роман. В январе 1866 года на страницах «Русского вестника» появляется первая часть «Преступления и наказания», однако роман еще не был завершен. Писатель отходит от первоначального замысла и пишет роман не от первого лица (лица преступника), а в виде рассказа автора.

Работа над романом продолжалась весь 1866 год. После того, как «Преступление и наказание» было напечатано в «Русском вестнике», Достоевский решил опубликовать роман отдельным, самостоятельным изданием. Двухтомное исправленное издание вышло в Петербурге уже в 1867 году.

Краткая характеристика основных персонажей: