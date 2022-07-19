А.П. Чехов «Вишнёвый сад»

«Вишневый сад» — последняя пьеса Чехова, создана в 1903 году. Еще в марте 1901 года в письме к О. Л. Книппер писатель признается: «Следующая пьеса, которую я напишу, будет непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу».

История создания

О замысле написания пьесы "Вишневый сад" А. П. Чехов впервые упоминает в одном из писем, датированном весной 1901 года. Поначалу она задумывалась им "как смешная пьеса, где бы черт ходил коромыслом". В 1903 году, когда продолжается работа над "Вишневым садом", А. П.Чехов пишет друзьям: "Вся пьеса веселая, легкомысленная".

Работа над пьесой «Вишневый сад» требовала от А. П.Чехова больших усилий, поскольку писатель был тяжело болен. Так, он пишет друзьям: "Пишу по четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями". Сюжетом пьесы стала продажа старинного помещичьего имения за долги. Эту тему Чехов уже старался раскрыть ранее в «Безотцовщине», но на это ему потребовалось 170 страниц рукописного текста, а пьеса такого объема не могла бы вместиться в рамки одного спектакля.

Ситуация продажи дома была близка и знакома Чехову, и после продажи отчего дома в Таганроге он был заинтересован и взволнован трагизмом подобных случаев. Таким образом, основой пьесы стали и его собственные тягостные впечатления, и история его знакомого А. С Киселева, имение которого так же ушло с аукциона, а он стал одним из директоров банка. Именно с него во многом был списан образ Гаева.

Постановка и жанровое своеобразие

Первое представление «Вишневого сада» на сцене Московского Художественного театра состоялось в день рождения А. П. Чехова – 17 января 1904 г. Художественный театр впервые чествовал своего любимого писателя и автора пьес многих постановок коллектива, приурочив это к 25-летию его литературной деятельности.

Несмотря на болезнь, Чехов явился на премьеру. Зрители не ожидали его увидеть, и появление это вызвало громовые аплодисменты.

Чехов назвал «Вишневый сад» комедией: «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс». (Из письма М. П. Алексеевой)

Театр же поставил ее как тяжелую драму русской жизни: «Это не комедия, это трагедия… Я плакал, как женщина…». (К. С. Станиславский).

А. П. Чехову казалось, что театр всю пьесу делает не в том тоне; он настаивал, что написал комедию, а не слезливую драму, предупреждал, что и роль Вари, и роль Лопахина – комические. Но основатели Художественного театра К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко, высоко оценивая пьесу, восприняли ее как драму.

Есть критики, считающие пьесу трагикомедией. А. И. Ревякин пишет: «Признать «Вишневый сад» драмой – это значит признать переживания владельцев вишневого сада, Гаевых и Раневских, подлинно драматичными, способными вызывать глубокое сочувствие и сострадание людей, смотрящих не назад, а вперед, в будущее. Но этого в пьесе не могло быть и нет… Пьеса «Вишневый сад» не может быть признана и трагикомедией. Для этого ей не хватает ни трагикомических героев, ни трагикомических положений».

В современном литературоведении пьеса считается лирической комедией.

Новаторство Чехова-драматурга

Чехов в первых же пьесах выступил как новатор. Он хорошо видел и сюжетную бедность современного ему репертуара, и устарелость драматургической формы. Характеризуя настроения театрального зрителя своего времени, он говорит: «Требуют, чтобы герой, героиня были сценически эффектны. Но ведь "в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они (люди) больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене. Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни... Надо, чтобы жизнь была такая, какая она есть, и люди такие, какие они есть, а не ходульные».

Таким образом, в основе взглядов Чехова-драматурга лежит отвращение к сюжетной искусственности, театральности и эффектам старого театра. На сцене всё должно быть так же просто, как и в жизни, - вот лозунг Чехова, драматурга-реалиста, требовательного и чуткого художника.

В пьесах отсутствуют яркие человеческие характеры, сильные страсти. Герои теряют интерес к взаимным столкновениям, к последовательной и бескомпромиссной борьбе. Драма Чехова – драма без героя. Также в произведениях Чехова «случайные» на первый взгляд реплики приобретают символическую окрашенность. Он первый использует несловесные средства («паузы, жесты, «посторонние» звуки, мелочи обстановки), создавшие чеховский психологический подтекст.

Помимо этого, Чехов убрал деление актеров на главных и второстепенных. На место главного героя становится «попеременно-главные» персонажи. В его пьесах главное - жизнь. Мы уже не видим словесного поединка со сцены, теперь проблема одиночества звучит в каждой пьесе, т. к. герои не хотят ни слышать, ни понимать друг друга. Данный прием позволяет убрать «со сцены» и конфликт, т. е. заменить внешний конфликт более глубоким, внутренним.

Огромная заслуга драматурга в том, что он ввел подтекст, т. е. несовпадение прямого смысла слов с эмоционально-психологическим состоянием героев, его принято называть «подводным течением Чехова». Также нельзя не отменить огромную роль детали. Критики не раз упрекали Чехова, говоря об излишних подробностях быта, нарушающих все законы сценического действия. Однако именно эти подробности позволяли лучше передать внутренний конфликт и давали зрителям понять заложенный смысл.