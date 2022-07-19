Персонажи “Войны и мира”

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»

История создания

Проживая в Ясной Поляне с женой и детьми, Толстой провел большую часть 1860-х годов, трудясь над своим первым известным романом «Война и мир». Часть романа была впервые опубликована в «Русском Вестнике» в 1865 году под названием «1805 год». К 1868 году он выпустил еще три главы. Через год роман был полностью закончен. И критики, и общественность спорили об исторической справедливости Наполеоновских войн в романе, в сочетании с развитием историй его продуманных и реалистичных, но все же вымышленных персонажей. Роман также уникален тем, что в него включены три длинных сатирических эссе о законах истории. Среди идей, которые Толстой пытается также донести в этом романе — убеждение, что положение человека в обществе и смысл человеческой жизни в основном являются производными его повседневной деятельности.

Замысел эпопеи формировался задолго до начала работы над тем текстом, который известен под названием «Война и мир». В наброске предисловия к «Войне и миру» Толстой писал, что в 1856 г. начал писать повесть, «герой которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешёл к 1825 году… Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала с … эпохой 1812 года… Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться ещё ярче в эпоху неудач и поражений…». Так Толстой постепенно пришёл к необходимости начать повествование с 1805 года.

К работе над повестью Толстой возвращался несколько раз. В начале 1861 года он читал главы из романа «Декабристы», написанные в ноябре 1860 — начале 1861 года, Тургеневу и сообщал о работе над романом Герцену. Однако работа несколько раз откладывалась, пока в 1863—1869 гг. не был написан роман «Война и мир». Некоторое время роман-эпопея воспринимался Толстым как часть повествования, которое должно было закончиться возвращением Пьера и Наташи из сибирской ссылки в 1856 году (именно об этом идёт речь в 3-х сохранившихся главах романа «Декабристы»). Попытки работы над этим замыслом предпринимались Толстым последний раз в конце 1870-х годов, после окончания «Анны Карениной».

Общие сведения

Существовали разные варианты названия романа: «1805 год» (под этим названием публиковался отрывок из романа), «Всё хорошо, что хорошо кончается» и «Три поры».

Рукописный фонд романа составляет 5202 листа.

«Война и мир» относится к литературному направлению реализм: в книге подробно описан ряд ключевых исторических событий, изображены типичные для российского общества персонажи, основной конфликт – «герой и общество». Жанр произведения роман-эпопея: «Война и мир» включает в себя как признаки романа (наличие нескольких сюжетных линий, описание развития персонажей и кризисных моментов в их судьбе), так и эпопеи (глобальные исторические события, всеохватывающий характер изображения действительности). В романе Толстой затрагивает многие «вечные» темы: любви, дружбы, отцов и детей, поиска смысла жизни, противостояния войны и мира как в глобальном смысле, так и в душах героев.

Изображение войны в романе

Для того, чтобы правдиво описать события Отечественной войны 1812 года, писатель изучил огромное количество материалов: книг, исторических документов, воспоминаний, писем. «Когда я пишу историческое, – указывал Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”, – я люблю до малейших подробностей быть верным действительности». Работая над произведением, он собрал целую библиотеку книг о событиях 1812 года. В книгах русских и иностранных историков он не нашел ни правдивого описания событий, ни справедливой оценки исторических деятелей. Одни из них безудержно восхваляли Александра I, считая его победителем Наполеона, другие возвеличивали Наполеона, считая его непобедимым. Отвергнув все труды историков, изображавших войну 1812 года как войну двух императоров, Толстой поставил себе цель правдиво осветить события великой эпохи и показал освободительную войну, которую вел русский народ против иноземных захватчиков. Из книг русских и иностранных историков Толстой позаимствовал лишь подлинные исторические документы: приказы, распоряжения, диспозиции, планы сражений, письма и т. д. При создании романа Толстой пользовался мемуарами современников и участников Отечественной войны 1812 года. Работая над произведением, Толстой также пользовался материалами газет и журналов эпохи Отечественной войны 1812 года. Много времени он провел в рукописном отделении Румянцевского музея и в архиве дворцового ведомства, где внимательно изучил неопубликованные документы (приказы и распоряжения, донесения и доклады, масонские рукописи и письма исторических лиц). Два дня Толстой пробыл в Бородине. Объехав поле боя, он написал жене: «Я очень доволен, очень, – своей поездкой... Только бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было».

Вся философия романа сводится к тому, что успех и неуспех в исторической жизни зависит не от воли и талантов отдельных людей, а от того, насколько они отражают в своей деятельности стихийную подкладку исторических событий. Отсюда его любовное отношение к Кутузову, сильному, прежде всего, не стратегическими знаниями и не геройством, а тем, что он понял тот чисто русский, не эффектный и не яркий, но единственно верный способ, которым можно было справиться с Наполеоном. Отсюда же и нелюбовь Толстого к Наполеону, так высоко ценившему свои личные таланты; отсюда, наконец, возведение на степень величайшего мудреца скромнейшего солдатика Платона Каратаева за то, что он сознаёт себя исключительно частью целого, без малейших притязаний на индивидуальное значение.

Изображение общества («мира») в романе

В романе очень широко показан быт помещичьей столичной России и мир аристократического барства. Здесь даны представители различных слоев дворянства: с одной стороны, высшая бюрократическая и придворная знать (Курагины, Шерер и др.), с другой - московское разоряющееся барство (Ростовы), наконец, независимая, оппозиционно настроенная аристократия (старик Болконский, Безухов). Особую группу составляет «гнездо штабных влиятельных людей».

В романе "Война и мир" Толстого участвует пять главных семей: Ростовы, Болконские, Курагины, Друбецкие и Безуховы. При этом нравственность в произведении отлично прослеживается при сравнении первых трех семей.

Особенную неприязнь вызывают в Толстом люди типа Василия Курагина. Светский человек, карьерист и эгоист, князь Курагин стремится стать одним из наследников умирающего богатого вельможи - графа Безухова, а когда это не удаётся ему, он ловит богатого наследника - Пьера - и женит его на своей дочери - бездушной кокетке Элен.

Устроив эту свадьбу, он мечтает о другой: женить своего «беспокойного дурака» Анатоля на богатой княжне Болконской. Прочных убеждений, твёрдых моральных принципов Курагин не имеет. Удивительно метко и ярко показывает это Толстой в поведении и высказываниях князя Василия в салоне Шерер, когда речь шла о возможности назначения Кутузова главнокомандующим. Хищничество, бездушие, беспринципность, умственная ограниченность, вернее, скудоумие являются характерными чертами Курагиных - отца и детей.

Касаясь представителей власти - и гражданской, и военной,- Толстой показывает антинародность этой власти, бюрократизм и карьеризм подавляющего большинства её носителей. Таков, например, Аракчеев - правая рука Александра I, этот «верный исполнитель и блюститель порядка и телохранитель государя... исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе, как жестокостью».

Иначе рисует писатель поместное дворянство, представленное в романе Ростовым и Ахросимовой. Не скрывая бесхозяйственности и безалаберности Ильи Андреевича Ростова, приведших семью к разорению, Толстой с большой силой подчёркивает положительные фамильные качества членов этой семьи: простоту, жизнерадостность, радушие, гостеприимство, доброе отношение к дворовым и крестьянам, любовь и привязанность друг к другу, честность, отсутствие узкоэгоистических интересов.

Расточительность и бесхозяйственность старого графа исчезают у его детей. Сын его Николай, женившись на Марье Болконской, становится хозяйственным барином, любующимся трудолюбивыми крестьянами. Секрет успеха Николая Толстой хочет видеть во внимании его к мужику, в умении перенять хозяйственный опыт крестьянина. «Он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и приём хозяйства, которые приносили хорошие результаты».

Он вёл хозяйство по-старому, не признавая никаких нововведений, особенно английских, и крестьяне, по словам Толстого, любили его: «...долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. «Хозяин был... Наперёд мужицкое, а потом своё. Ну, и потачки не давал. Одно слово - хозяин».

Толстой затушёвывает жестокую систему помещичьего крепостного хозяйствования и выдвигает как идеал жизнь патриархального крестьянства.

Реакция современников на роман

Роман «Война и мир» имел большой успех. Отрывок из романа под названием «1805 год» появился в «Русском вестнике» в 1865 году. В 1868 году вышли три его части, за которыми вскоре последовали остальные две (всего четыре тома).

Признанный критикой всего мира величайшим эпическим произведением новой европейской литературы, «Война и мир» поражает уже с чисто технической точки зрения размерами своего беллетристического полотна. В романе Толстого представлены все классы общества, от императоров и королей до последнего солдата, все возрасты, все темпераменты и на пространстве целого царствования Александра I. Что ещё более возвышает его достоинство как эпоса — это данная им психология русского народа. С поражающим проникновением изобразил Толстой настроения толпы, как высокие, так и самые низменные и зверские (например, в знаменитой сцене убийства Верещагина).

В позднейших произведениях Толстого превращение изящной, грациозно кокетливой, обаятельной Наташи в расплывшуюся, неряшливо одетую, всецело ушедшую в заботы о доме и детях помещицу производило бы грустное впечатление; но в эпоху своего наслаждения семейным счастьем Толстой все это возвёл в перл создания.

Позже Толстой скептически относился к своим романам. В январе 1871 года Толстой отправил Фету письмо: «Как я счастлив… что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда не стану».

6 декабря 1908 года Толстой записал в дневнике: «Люди любят меня за те пустяки — „Война и мир“ и т. п., которые им кажутся очень важными».

Главные герои

Андрей Болконский – князь, сын Николая Андреевича Болконского, был женат на маленькой княгине Лизе. Находится в постоянном поиске смысла жизни. Участвовал в Аустерлицкой битве. Умер от ранения, полученного во время Бородинского сражения.

Наташа Ростова – дочь графа и графини Ростовых. В начале романа героине всего 12 лет, Наташа взрослеет на глазах читателя. В конце произведения выходит замуж за Пьера Безухова.

Пьер Безухов – граф, сын графа Кирилла Владимировича Безухова. Был женат на Элен (первый брак) и на Наташе Ростовой (второй брак). Увлекался масонством. Присутствовал на поле битвы во время Бородинского сражения.

Николай Ростов – старший сын графа и графини Ростовых. Участвовал в военных кампаниях против французов и Отечественной войне. После смерти отца берет на себя заботы о семье. Женился на Марье Болконской.

Илья Андреевич Ростов и Наталья Ростова – графы, родители Наташи, Николая, Веры и Пети. Счастливая супружеская пара, живущая в согласии и любви.

Николай Андреевич Болконский – князь, отец Андрея Болконского. Видный деятель Екатерининской эпохи.

Марья Болконская – княжна, сестра Андрея Болконского, дочь Николая Андреевича Болконского. Набожная девушка, живущая ради своих близких. Вышла замуж за Николая Ростова.

Соня – племянница графа Ростова. Живет у Ростовых на попечении.

Федор Долохов – в начале романа он офицер Семеновского полка. Один из лидеров партизанского движения. Во время мирной жизни постоянно участвовал в кутежах.

Василий Денисов – друг Николая Ростова, ротмистр, эскадронный командир. Один из лидеров партизанского движения.

Другие персонажи

Анна Павловна Шерер – фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны.

Анна Михайловна Друбецкая – обедневшая наследница «одной из лучших фамилий России», подруга графини Ростовой.

Борис Друбецкой – сын Анны Михайловны Друбецкой. Сделал блестящую военную карьеру. Женился на Жюли Карагиной, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Жюли Карагина – дочь Карагиной Марьи Львовны, подруга Марьи Болконской. Вышла замуж за Бориса Друбецкого.

Кирилл Владимирович Безухов – граф, отец Пьера Безухова, влиятельный человек. После смерти оставил своему сыну (Пьеру) огромное состояние.

Марья Дмитриевна Ахросимова – крестная мать Наташи Ростовой, ее знали и уважали в Петербурге и Москве.

Петр Ростов (Петя) – младший сын графа и графини Ростовых. Был убит во время Отечественной войны.

Вера Ростова – старшая дочь графа и графини Ростовых. Жена Адольфа Берга.

Адольф (Альфонс) Карлович Берг – немец, сделавший карьеру от поручика до полковника. Сначала жених, затем муж Веры Ростовой.

Лиза Болконская – маленькая княгиня, молодая жена князя Андрея Болконского. Умерла во время родов, родив Андрею сына.

Василий Сергеевич Курагин – князь, друг Шерер, известная и влиятельная светская личность в Москве и Петербурге. Занимает важный пост при дворе.

Елена Курагина (Элен) – дочь Василия Курагина, первая жена Пьера Безухова. Очаровательная женщина, которой нравилось блистать в свете. Умирает в 1812 году по неизвестным обстоятельствам (первая версия — неожиданный приступ стенокардии, вторая — передозировка лекарством, выписанным доктором-итальянцем).

Анатоль Курагин – «беспокойный дурак», старший сын Василия Курагина. Обаятельный и красивый мужчина, щеголь, любитель женщин. Участвовал в Бородинском сражении.

Ипполит Курагин – «покойный дурак», младший сын Василия Курагина. Полная противоположность своих брата и сестры, очень глупый, все его воспринимают, как шута.

Амели Бурьен – француженка, компаньонка Марьи Болконской.

Шиншин — двоюродный брат графини Ростовой.

Екатерина Семеновна Мамонтова – старшая из трех сестер Мамонтовых, племянница графа Кирилла Безухова.

Тушин – артиллерийский капитан, отличившийся в Шенграбенском сражении.

Платон Каратаев – солдат Апшеронского полка, воплощающий в себе все истинно русское, которого Пьер встретил в плену.

Исторические личности в романе

Багратион – российский военачальник, герой войны против Наполеона 1805-1807 и Отечественной войны 1812.

Наполеон Бонапарт – император Франции.

Александр I – император Российской империи.

Кутузов — генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией.