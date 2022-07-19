Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Литература
Лирика второй половины 19 века
Тема природы в лирике А.А. Фета Ф.И. Тютчев “Silentium!” Русская литература второй половины XIX века Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Поздние стихотворения А.С. Пушкина Гражданская лирика Н.А. Некрасова
Теория литературы
Реализм “Новые люди” в русской литературе Классицизм
Главные произведения второй половины 19 века
Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети” Прошлое, настоящее и будущее в комедии А.П. Чехова “Вишневый сад” Как создавалась “Война и мир” Комическое и трагическое в рассказах А.П. Чехова “Кому на Руси жить хорошо” как отражение русской жизни второй половины XIX века М.А. Шолохов “Судьба человека” Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Особенности жанра произведения “История одного города” Сборник “Темные аллеи” И.А. Бунина Персонажи “Войны и мира” Композиция романа "Обломов" “Что такое обломовщина?” “Гроза” А.Н. Островского
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи

И.А. Гончаров «Обломов»

История создания

История создания романа «Обломов» достоверно восстанавливается по письмам и мемуарам Ивана Александровича Гончарова (1812-1891). «В 1848 году, и даже раньше, с 1847 года, — вспоминал писатель, у меня родился план «Обломова». Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть».

В марте 1849 года вышел из печати «Литературный сборник с иллюстрациями», изданный редакцией журнала «Современник», где с подзаголовком «Эпизод из неоконченного романа» напечатана девятая глава первой части — «Сон Обломова».

В середине июня 1849 года И. А. Гончаров выехал на родину, в Симбирск, в надежде написать там роман, о публикации которого в «Отечественных записках» он уже предварительно договорился с А. А. Краевским. Но надежды не оправдывались: «...все выходило длинно, тяжело, необработанно, все в виде материала». Вернувшись в Петербург, И. А. Гончаров, вплоть до 1852 года «служил и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы» уже двух романов — «Обломова» и задуманного в то же симбирское лето «Обрыва». В начале 1852 года зафиксировано первоначальное название романа — «Обломовщина», а весной 1857 — окончательное — «Обломов».

7 октября 1852 года из Кронштадта выходит фрегат «Паллада», на котором И. А. Гончаров отправляется в кругосветную экспедицию к берегам Японии в должности секретаря при адмирале Е. В. Путятине. На море И. А. Гончаров работал над путевыми записками и «кое-что вносил» в «программы» будущих романов «Обломов» и «Обрыв», хотя, по его признанию, «писать было некогда». В феврале 1855 года И. А. Гончаров вернулся в Петербург. В это время помимо первой части «Обломова» было уже написано «и несколько глав далее». 21 июня 1857 года И. А. Гончаров приезжает в Мариенбад. Именно здесь летом 1857 года он «написал в течение семи недель почти все три последние части «Обломова», кроме трех или четырех глав». «В голове, — вспоминал писатель в середине 1870-х годов, — у меня был уже обработан весь роман окончательно — и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку».

К осени 1858 года работа над рукописью романа завершается. После переговоров с редакторами нескольких журналов («Русского вестника», «Библиотеки для чтения», «Русского слова») И. А. Гончаров в сентябре 1858 года принимает решение опубликовать роман в «Отечественных записках» А. А. Краевского. Первой публикации предшествовала и сопутствовала ей громадная работа по отделке и совершенствованию текста романа.

Сюжет и композиция

Композиция романа помогает проследить жизнь Обломова в её развитии и понять главную черту героя — стремление к покою. Роман состоит из четырёх частей.

I часть рассказывает о петербургской жизни героя в восприятии Обломова. Даётся описание «обломовщины» (полная беспомощность в житейских делах), объяснение в IX главе (сон Обломова) этой беспомощности и надежда на изменение в жизни героя (IX глава — приезд Штольца).
Во II и III частях Обломов сопоставляется со Штольцем (дворянин и разночинец, отсутствие труда и кипучая деятельность) и с Ольгой Ильинской (пассивный Илья Ильич и активная натура Ольги).
В IV части Обломов находит тихую любовь простой женщины Агафьи Матвеевны Пшеницыной и попадает в новую Обломовку, обретя свой идеал.
И всё же заканчивает Гончаров своё произведение смертью Обломова — закономерным итогом жизни, проведённой как во сне.

Таким образом, композиция романа представляет собой цикл — жизни Обломова и природы в целом. От весны и лета (любовь Обломова и Ольги) к осени (зрелость, увядание) и к зиме (угасание, смерть). Также любовь Обломова к Ольге развивается в соответствии с временами года. Герои встречаются в мае, и символом их любви становится ветка сирени — с нею Обломов несколько раз прямо сравнивает свои чувства. Пика интенсивности отношения достигают летом, а осенью Обломов, подавленный многочисленными житейскими трудностями, стремится избежать встреч с Ольгой, притворяется больным и так далее. Когда они расстаются, идет снег: годовой природный цикл завершен, и с этим ничего нельзя поделать. Таким образом, и в своей любви герой опять оказывается порождением родной деревни — места, где «годовой круг» повторяется «правильно и невозмутимо».

Критика

Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина. Илья Ильич Обломов, герой романа, олицетворяет в себе ту умственную апатию, которой Гончаров придал имя обломовщины. Слово обломовщина не умрет в нашей литературе: оно составлено так удачно, оно так осязательно характеризует один из существенных пороков нашей русской жизни, что, по всей вероятности, из литературы оно проникает в язык и войдет во всеобщее употребление. Посмотрим, в чем же состоит эта обломовщина. Илья Ильич стоит на рубеже двух взаимно противоположных направлений: он воспитан под влиянием обстановки старорусской жизни, привык к барству, к бездействию и к полному угождению своим физическим потребностям и даже прихотям; он провел детство под любящим, но неосмысленным надзором совершенно неразвитых родителей, наслаждавшихся в течение нескольких десятков лет полною умственной дремотой… Он изнежен и избалован, ослаблен физически и нравственно… Кормление на убой, сон вволю, поблажка всем желаниям и прихотям ребенка…, и тщательное удаление от всего, что может простудить, обжечь, ушибить или утомить его, – вот основные начала обломовского воспитания. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успели сделать труды родителей и нянек…

Гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных привычек, а от других – развила в нем апатическую неподвижность и повергла в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обуславливается, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности… Он раб каждой женщины, каждого встречного…

П. Вайль, А. Генис.«Родная речь». Обломов – единственный человек в романе, единственный, чье существование не исчерпывается принятой на себя ролью. В предстоящей свадьбе его больше всего пугает то, что он, Обломов, превратится в «жениха», приобретет определенный, однозначный статус… Гладкому, «мраморному» Обломову нечем зацепиться за других. Он не способен расщепить свою личность на роль мужа, помещика, чиновника. Он – просто человек.

А. В. Дружинин.«“Обломов”. Роман И. А.Гончарова». Нежная, любящая натура Обломова вся озаряется через любовь – и может ли быть иначе, с чистою, детски ласковой русской душой, от которой даже ее леность отгоняла растление с искушающими помыслами. Илья Ильич высказывался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись…

Л. Н. Толстой. «Обломов» – капитальная вещь, которой давно, давно не было… Но что приятнее… это что «Обломов» имеет успех не случайный, не с треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике.