Русская литература “до Пушкина”

Развитие литературного процесса

Важно понимать, что литература – это, как и язык, живой организм, развивающийся постепенно. Так что с условным окончанием древнерусского периода вдруг не возникла новая, совершенно другая литература. Плавный переход от церковной душеполезной литературе к публицистичной начинается постепенно: на Руси появляются переводные книги, содержащие бытовые советы, а позднее и смешные и поучительные новеллы. Уже в XVII веке начинается движение к индивидуализму в литературе. Ярким примером является «Житие протопопа Аввакума», которое не только разрушило многовековой житийский канон, но и утвердило авторское начало сочинителя, потому что житие было написано самим служителем церкви.

Также в XVII веке происходят и другие изменения, например, появляется силлабическая система стихосложения, заимствованная через Польшу, а также начинает работать и регулярный театр, хотя русские средневековые актёры- скоморохи известны с XI столетия.

Таким образом намечается постепенный переход к “светской литературе”, но нельзя не отметить и значительный вклад Петра I, во время правления которого элементы новой европейской культуры пропитали все отрасли жизни верхушки русского общества, в том числе и литературу. Старая Московская Русь не выработала языкового единства, поэтому Петровское время произвело переворот в языке. Процесс этот был узаконен в середине XVIII века теоретическим обобщением и гениальной практикой Ломоносова. Так произошло отделение языка церкви (церковнославянского), а русский язык стал более ориентирован на мирскую жизнь.

Кроме того, на становление “светской” литературы повлияло увеличение количества образованных людей, т.к. появились первые школы, куда могли поступать представители всех сословий (кроме крепостных крестьян) а в 1725 году была открыта Академия наук. А 1708 году вышла первая книга, напечатанная «гражданским шрифтом», позднее издавались, в первую очередь, учебники, книги по истории и государственному праву, но художественная литература почти не печаталась, т. к. главной целью книг было образование и просвещение

С первых лет XVIII века в Москве и Петербурге расширяются театральные постановки, при этом ставили как переводные пьесы, так и оригинальные. Благодаря переводам с немецкого и французского языков русское общество знакомилось с античными сюжетами, с европейской системой действий и чувств.

Интересно, что впервые молодые дворяне стремятся говорить о своей любви стихами. Появляется лирика любви, складывается символика и образная система любовного языка. Активно используется тоническая и силлабическая системы стихосложения.

Но В.К. Тредиаковский задается целью создать такой строй стихотворения, который бы соответствовал строю русского стиха и лирика стала бы гармоничнее. Он отказывается от силлабического строя, говоря о том, что языку свойственно силлабо-тоническое стихосложение, опирающееся на одинаковое число ударений в каждом стихе, на чередование ударных и безударных слогов. Деятельность В. К. Тредиаковского носила переходный характер. В 1735 году он выпустил «Краткий и новый способ к сложению стихов российских», где впервые отстаивает принципы тоники с использованием хорея. Поиски новых форм длинного стиха привели Тредиаковского к созданию гекзаметра.

М. В. Ломоносов доводит идею тонального стихосложения до конца и доказывает (в теории и отрывками собственных произведений), что русский язык даёт возможность писать не только хореем и ямбом, как утверждал Тредиаковский, но и анапестом, и сочетанием ямбов с анапестами, и хореем с дактилями, что можно применять рифмы и мужские, и женские и чередовать их.

Кроме того, Ломоносов создает теорию “трех штилей” и делит всю лексику русского языка на высокую, среднюю и низкую в зависимости от ситуации и контекстов применения тех или иных слов. В целом, велики русский ученый вёл работу над созданием русского национального литературного языка, открывая новую страницу в истории русской литературы. Писатель стремился освободить культуру от влияния церкви. Ломоносов открыл богатство живого русского языка, показал, что без него не разовьется культура народа, стал первым русским поэтом, который выразил идею русского национального самосознания: гражданственность, оптимизм, интерес к историческому прошлому и дальнейшей судьбе России. Ломоносов стремился сделать русский язык языком философии, литературы и науки.

Ломоносов создал свой поэтический стиль ‒ торжественную оду. Поэзия Ломоносова ‒ поэзия больших государственных дел. Каждая из од ‒ обобщение задач, стоявших перед страной, создание образа идеального просвещенного монарха. Помимо од Ломоносов писал стихи и прозу, делал переводы, при этом использовал простой живой язык, характерный для его времени

Не все современники смогли положительно оценить новшества Ломоносова, например, Сумароков резко критиковал его по причине симпатии к чистоте и ясности стиля, что было характерно для классицизма.

Литературное произведение в классицизме подчиняется жестким правилам: единство места, времени (не более суток), в пьесе обязательно должно быть пять действий и ряд других. Поэт-классик изображал не конкретного человека, а отвлеченного, все индивидуальное не признавалось ценным, первичными были законы общества. Образцовой литературой признавалась античная. В середине XVIII века классицизм стал ведущим стилем русской поэзии. Наиболее полное выражение на русской почве классицизм нашел в творчестве А. П. Сумарокова, который завершил построение стиля в России и как поэт, и как теоретик литературы. Основа конкретной поэтики Сумарокова ‒ требование простоты, естественности, ясности поэтического языка, ‒ была направлена против Ломоносовского «великолепия».

Сумароков написал 9 трагедий, 12 комедий; писал песни, элегии, идиллии, эклоги, притчи (басни, всего 374), сатиры, эпистолы, сонеты, стансы, эпиграммы, мадригалы и другое. Поэтическое наследие Сумарокова делится на лирику в собственном смысле слова и на сатирическую поэзию. В лирике поэт использовал все широчайшие возможности тонического стиха. В своих баснях, сатирах, комедиях, статьях нападал на существующие порядки, в результате чего был очень нелюбим ни при одном дворе. В 1756 г. был назначен директором вновь учрежденного постоянного русского театра, с января 1759 г. начал издание собственного журнала «Трудолюбивая пчела», где печатал собственные произведения и своих сторонников.

К традициям классицизма восходят произведения Д. И. Фонвизина. Рисунок персонажей комедий «Бригадир» (1766), «Недоросль» (1782) строился не по закону индивидуального характера, а по схемам морально-социальных норм, сюжетная сторона произведений отходила на второй план, реалистические моменты в творчестве Фонвизина всегда ограничены сатирическим заданием. С другой стороны, на сцену этих комедий активно вторгается живая жизнь, быт, персонажи приобретают человеческие черты, а комедия смешивается с серьезной драмой.

Так поиски человеческой души приводили к отходу от классицизма, проповедовавшего разум, к проявлениям сентиментализма, вследствие чего в литературе появляется много «слезных драм» как переводных, так и оригинальных. Авторы разрабатывают психологические мотивы страдания и любви человека, дружбы, семейных привязанностей, добродетели. Сентиментализм идеалом человеческой деятельности полагал не «разумное» переустройство мира, а высвобождение и совершенствование «естественных» чувств. Его герой более индивидуализирован, его внутренний мир обогащается способностью сопереживать, чутко откликаться на происходящее вокруг.

Ярким представителем сентиментализма является Н.М. Карамзин, произведения которого (“Бедная Лиза”, “Письма русского путешественника”) имели большой успех. А в поэзии сентименталиста Карамзина интересует не внешний, физический мир, а внутренний, духовный мир человека. Его стихи говорят «на языке сердца», а не разума. Объект поэзии Карамзина составляет «простая жизнь», и для её описания он использует простые поэтические формы — бедные рифмы, избегает обилия метафор и других тропов, столь популярных в стихах его предшественников.

Проза и поэзия Карамзина оказали решительное влияние на развитие русского литературного языка. Карамзин целенаправленно отказывался от использования церковнославянской лексики и грамматики, приводя язык своих произведений к обиходному языку своей эпохи и используя в качестве образца грамматику и синтаксис французского языка.

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов — как неологизмов («благотворительность», «влюблённость», «вольнодумство», «достопримечательность», «ответственность», «подозрительность», «промышленность», «утончённость», «первоклассный», «человечный»), так и варваризмов («тротуар», «кучер»). Также он одним из первых начал использовать букву Ё.

Дальнейшую работу над русским литературным языком продолжал Г.Р. Державин, который стремится к изяществу стиля и стиха, к овладению искусством уловления и выражения мимолетных настроений, живых картинок природы, человека, быта. Поэт был заинтересован идеей возрождения национальных форм искусства. Державин ввёл в свои произведения выражения, слова, обороты, непривычные для поэтической речи его предшественников, а в серьезной лирике считавшимися недопустимыми, выражения разговорной речи. Так в 80—90-е годы XVIII века большую популярность завоевывают оды («К Фелице», «Вельможа», «Водопад» и др.) и стихи (“Памятник”, “Властителям и судиям”) вводит элемент сатиры, живую речь.

А начиная с середины 90-х годов Державин все более обращается к разработке короткого, легкого интимно-лирического стихотворения, где в мир поэзии вторгались быт, подлинный факт, политическое событие, ходячая сплетня, изменив и сместив в нем все прежние привычные, респектабельные и законные соотношения вещей. Державин также открыл для русской литературы природу, пейзаж. Впервые в русской литературе прозвучала романтическая идея вдохновения, диктующего поэту высшие откровения, что можно увидеть, например, в последней строфе стихотворения “Памятник”.

Окончательное разрушение классицистических рамок произошло благодаря произведению А.Н. Радищева “ Путешествие из Петербурга в Москву”, где максимальная правдивость изображения жизни в произведении стала реалистичным новаторством автора. Радищев вообще отрицал возможность рецептов в искусстве, в частности риторику, теорию словесности как нормативную дисциплину, выступал против ограничений индивидуальности в творчестве.

Таким образом, в русской литературе за 2 века произошли значительные изменения, тесно связанные с историческими и культурными процессами, происходившими как в России, так и за рубежом.