Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»

История создания

Как утверждают исследователи, «установить точную дату начала работы над поэмой невозможно, но ясно, что отправной точкой для возникновения ее замысла послужил 1861 год». В ней Некрасов, по его собственным словам, «задумал изложить в связном рассказе все, что он знает о народе, все, что ему привелось услыхать из уст его». «Это будет эпопея современной крестьянской жизни», — говорил поэт.

К 1865 г. была в основном закончена первая часть произведения. Тем же, 1865 годом, исследователи датируют возникновение замысла «Последыша» и «Крестьянки». Зимой 1866 года подписчики «Современника» стали первыми читателями нового произведения Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: в журнале было напечатано начало поэмы — пролог. «Последыш» был завершен в 1872 г., «Крестьянка» — в 1873. Тогда же, в 1873–1874 гг., был задуман «Пир на весь мир», над которым поэт работал в 1876–1877 годах. Поэма осталась незавершенной. Умирающий Некрасов с горечью говорил одному своему современнику о том, что его поэма — «это такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение». «Начиная, — признавался автор, — я не видел ясно, где ей конец, но теперь у меня все сложилось, и я чувствую, что поэма все выигрывала бы и выигрывала».

Хронология поэмы, ее жизненная основа связаны с общественной атмосферой именно пореформенного времени, с отменой крепостного права в 1861 году. Также перед смертью Некрасов сказал: «Одно, о чем сожалею глубоко, это — что не кончил свою поэму «Кому на Руси жить хорошо».

Вопрос композиции

Некрасов не оставил никаких указаний относительно порядка следования частей поэмы, поэтому принято публиковать её в таком порядке, в каком она появлялась на страницах «Отечественных записок» — «Пролог» и первая часть, «Последыш», «Крестьянка», «Пир на весь мир». Эта последовательность является наиболее адекватной с точки зрения композиции. Однако этот вопрос до сих пор является предметом споров. Но Некрасов писал так, что каждая часть представляется как бы отдельным законченным произведением, практически не зависящим от событий, произошедших в другой ее части. Единственным связующим звеном повествования являются семеро мужиков-правдоискателей, которые тщетно пытаются найти ответ на вопрос: “Кому живется весело, вольготно на Руси?”

Замысел

Автор описывает нам эпоху, начавшуюся сразу после отмены крепостного права. Поэтому вопрос: “Народ освобожден, но счастлив ли народ?” - центральный в поэме. Некрасов ставит вопрос, как стал жить народ после реформы, изменилось ли что-нибудь.

Интересно, что проблему счастья автор пытается решить, смотря на вещи глазами крестьян, то есть глазами народа. Случайно встретившиеся семеро временнообязанных крестьян заспорили, «кому живется весело, вольготно на Руси»: помещику, чиновнику, попу, «купчине толстопузому», «вельможному боярину, министру государеву» или царю. Не решив спора, они «друг дружке обещалися» «в домишки не ворочаться», «не видеться ни с женами, ни с малыми ребятами», «покуда не доведают, / Как ни на есть — доподлинно, / Кому живется счастливо, / Вольготно на Руси». Поиски счастья не дают никаких результатов.

Измученные голодом и нуждой бедняки, которые всю свою жизнь терпят унижение и бесправие, счастливы тем, что остались жить после всех невзгод, счастливы, что умрут на родной земле. Совсем другое «счастье» у Савелия и Ермилы Гирина. По своему духу они бунтари. Они не смиряются с невзгодами, пытаются по-своему сделать жизнь лучше. Но и их крепостное право убивает. Савелий всю свою жизнь проводит на каторге, а единственная его радость на старости — Демушка — погибает. Ермило Гирин попадает в острог во время крестьянского бунта, и нетрудно предположить, как сложится его дальнейшая судьба. Но в крестьянском мире нет единства: крепостное право коверкает не только судьбы людские, но и личности. Мы видим счастливых рабов, которые счастливы быть холопами у господ. Это и лакей Ипат, который с радостью и умилением рассказывает о жестокости своего барина по отношению к нему, это и лакей князя Переметьева, совершенно исковерканная личность, в которой абсолютно не осталось человеческого достоинства. Но даже в среде таких рабов растет протест. Пример тому Яков, который мстит своему барину собственной смертью.

Да и дворяне-помещики тоже по-своему несчастны. Они чувствуют, что их время на исходе, чувствуют, что зарождается протест и недовольство среди крестьянства. Но они не могут изменить себя, не могут изменить образ жизни.

Поп жалуется странникам, что у него нет ни богатства, ни покоя, ни, тем более, счастья. Он обязан в любое время помочь всякому нуждающемуся. За каждого «всякий раз намается, Переболит душа». Кроме того, крестьяне не любят попов, высмеивают их в непристойных анекдотах. Даже богатством поп не может похвалиться: после отмены крепостного права богатые помещики покинули свои имения, а с крестьян много не возьмешь.

Несчастливы и женщины-крестьянки. Поэт рисует прекрасный образ величавой славянки Матрены Тимофеевны. Видела ли она счастье в жизни? Была счастлива в годы детства, но с малых лет она работает, помогает родителям. Было счастье материнства, но и с ее детьми жизнь обходится жестоко. Какого ни возьми персонажа поэмы, у каждого своя трагедия. Кому же на Руси жить хорошо?

Замысел Н. А. Некрасова документирован мемуарным свидетельством Глеба Успенского, который так передает свой разговор с поэтом: «Однажды я спросил его: — А каков будет конец «Кому на Руси жить хорошо»? — А вы как думаете? Н. А. улыбался и ждал. Эта улыбка дала мне понять, что у Н. А. есть на мой вопрос какой-то непредвиденный ответ, и, чтобы вызвать его, я наудачу назвал одного из поименованных в начале поэмы счастливцев. — Этому? — спросил я. — Ну вот! Какое там счастье! И Н. А. немногими, но яркими чертами обрисовал бесчисленные черные минуты и призрачные радости названного мною счастливца. — Так кому же? — переспросил я. И тогда Н. А., вновь улыбнувшись, произнес с расстановкой: — Пья-но-му»! Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и т. п. Деревни эти «смежны», стоят близко друг от друга, и от каждой идет тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычном», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо».

Подобный финал, вероятно, означает, что в стране, где нет подлинного счастья, возможно лишь иллюзорное счастье, символом которого и является счастье пьяного. Г.И. Успенский не раскрывает, кого из предполагаемых счастливцев он назвал Н.А. Некрасову. Цензурный характер умолчания Г.И. Успенского очевиден: любой другой кандидат, кроме царя, мог быть назван прямо. А уж если и царь несчастлив, что же говорить о прочих кандидатах? Итак, Н.А. Некрасов положил в основу поэмы мысль о том, что сильные мира сего, включая самого царя, — совсем несчастливые люди, что нет и не может быть счастливого на Руси.

Исходный финал связан с образом Гриши Добросклонова, в котором можно увидеть намек на ответ главной загадки поэмы. На это указывает письмо Н.А. Некрасова к А. Т. Малоземовой от 2 апреля 1877 года. Прочтя опубликованные части «Кому на Руси жить хорошо», сельская учительница Малоземова написала Н.А. Некрасову письмо с опровержением основной мысли автора о том, что счастливых на Руси нет. Она писала, что чувствует себя счастливым человеком, несмотря на то что стара, некрасива, бедна. Она счастлива тем, что посвятила свою жизнь народному благу, воспитывает из крестьянских детей людей «с сознанием человеческого достоинства» и отдает народу все свои силы. Отвечая на это письмо, Н. А. Некрасов писал: «Счастие, о котором Вы говорите, составило бы предмет продолжения моей поэмы — ей не суждено окончиться». Возможно, так преобразовалась идея поэмы. Счастливые есть на Руси, это друзья народа, — от тех, которые скромно работают для его блага, до тех, которые готовы умереть за народ».

Гриша Добросклонов — человек счастливый и в своем сознании, и по оценке автора, ведь его жизненная позиция, выраженная в служении народу — соотносится с мировоззрением самого Некрасова.