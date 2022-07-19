Н.В. Гоголь «Мёртвые души»

Мертвые души» — произведение Николая Васильевича Гоголя, по начальной задумке, в трех томах: однако до нас дошли целиком лишь первый том, несколько первых глав второго, третий том так и не был написан автором.

Жанровое своеобразие

Жанр произведения можно определить, как роман, с одной стороны, социальный (затрагиваются проблемы о судьбе России, ее развитии), с другой – бытовой (очень подробно описывается жизнь и быт героев). Читатель узнаёт не только всю историю Павла Ивановича, но и детали его быта. Подробнейшим образом Гоголь описывает устройство жизни в имении каждого из пяти помещиков. «Мёртвые души» можно назвать детективным романом, потому что таинственная деятельность Чичикова, скупающего такой странный товар, как мёртвые души, объясняется только в последней главе, где помещается история жизни главного героя. В произведении есть черты «плутовского» романа (ловкий плут Чичиков всеми правдами и неправдами добивается своей цели, его обман раскрывается на первый взгляд по чистой случайности). Одновременно гоголевское произведение можно отнести к авантюрному (приключенческому) роману, так как герой колесит по русской провинции, встречается с разными людьми, попадает в разные передряги (пьяный Селифан заблудился и опрокинул бричку с хозяином в лужу, у Ноздрёва Чичикова чуть не избили и т.д.). Как известно, Гоголь даже назвал свой роман (под давлением цензуры) в авантюрном вкусе: «Мёртвые души, или Похождения Чичикова». Однако сам Гоголь определил жанр произведения как поэма, и именно поэмой принято считать в литературе «Мертвые души». С чем это связано? Важнейшей художественной особенностью «Мёртвых душ» является присутствие лирических отступлений, в которых автор прямо излагает свои мысли по поводу героев, их поведения, рассказывает о себе, вспоминает о детстве, выражает свою тоску по родине и т.д. Эти многочисленные лирические отступления позволяют согласиться с авторским определением жанра «Мёртвых душ». Кроме того, как отмечают историки литературы, поэма во времена Гоголя обозначала не только лиро-эпическое произведение, но и чисто эпическое, стоящее между романом и эпопеей.

Идея

Сюжет «Мертвых душ» в 1831 году подсказал Гоголю Пушкин, услышавший подобную историю во время кишиневской ссылки. К работе над «Мертвыми душами» Гоголь приступил в 1835 году. Писатель мечтал о создании большого эпического произведения, посвященного России. Время, когда Гоголь задумывал и создавал свои произведения — с 1831 по 1842 (первый том «Мёртвых душ»), — совпадает с периодом, который в русской истории принято называть «николаевской реакцией». Этот исторический период пришёл на смену эпохе общественного подъёма 20-х годов XIX века, которая завершилась в 1825 году героическим и трагическим восстанием декабристов. Общество периода «николаевской реакции» мучительно ищет новую идею своего развития. Наиболее радикальная часть русского общества считает, что надо продолжать непримиримую борьбу против самодержавия и крепостного права. В литературе это настроение отразилось в произведениях, например, А.И.Герцена. Другая часть общества ведёт себя принципиально аполитично, разочаровавшись в декабризме, но не успев выработать новых идеалов. Это жизненная позиция «потерянного поколения», её замечательно выразил в своём творчестве М.Ю.Лермонтов («Герой нашего времени»). Третья часть русского общества ищет национальную идею в духовном развитии России — в нравственном совершенствовании народа, в приближении к христианским истинам. Выражая именно это общественное настроение, Гоголь создаёт поэму «Мёртвые души».

Замысел поэмы был огромен — осмыслить судьбу России, её настоящее и будущее. Тему первого тома (только он был написан из задуманной трилогии) можно сформулировать так: изображение духовного состояния русского общества 40-х годов XIX века. Главное внимание в первом томе уделяется показу прошлого и настоящего России — жизни помещиков и чиновников, которые по традиции считаются цветом нации и опорой государства, а на самом деле являются «небокоптителями», и ничем другим. Народ в произведении представлен тёмным и неразвитым: достаточно вспомнить дядю Митяя и дядю Миняя и их бестолковые советы при разводе экипажей (гл.5) или упомянуть крепостную девочку, которая не знала, где право и лево (гл.3). Примитивными существами являются слуги Чичикова — кучер Селифан и лакей Петрушка (гл.2). Идея первого тома поэмы — раскрыть ужасающую бездуховность современного общества. Россия представлена сонной, неподвижной страной, но в глубине её таится живая душа, которую хочет обнаружить и выразить Гоголь в следующих томах поэмы. Автор с оптимизмом смотрит в будущее России, верит в творческие силы нации, что ярко выразилось в нескольких лирических отступлениях, особенно в последнем — о птице-тройке: дан образ России в виде стремительной тройки лошадей, которой «дают дорогу другие народы и государства»: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?».

Второй том поэмы обычно не читается в школе, потому что от него до нас дошли лишь некоторые главы. Коротко сюжет сохранившихся глав второго тома:

Глава 1 Поместье Тентетникова Глава 2 Дом генерала Бетрищеа Направляется к полковнику Кошкареву, попадает к помещику Петуху Знакомство с Платоновым Поездка к Костанжогло, Чичиков воодушевляется честным трудом, узнает о Муразове Полковник Кошкарев Глава 4 Вместе с Костанжогло и Платоновым – к помещику Хлобуеву, задаток за имение Брат Платонова Василий, имение Леницына Одна из последних глав Пока Чичиков на ярмарке обнаруживается правда про Чичикова, его арестовывают, ведут к генерал-губернатору, уЧичикова отбирают шкатулку с купчими крепостями Муразов настраивает Чичикова на честный труд Чиновники, желая навредить генерал-губернатору с помощью Чичикова, доставляют ему его шкатулку Муразов смягчает генерал-губернатора

Персонажи

Особую роль в поэме играет описание персонажей – все они так или иначе вошли в литературу как цельные, типизованные образы. Автор очень подробно останавливается на описании каждого из помещиков, описании крепостных. Гоголь проявил себя как своеобразный, ни на кого не похожий писатель, создав такие колоритные образы: что ни герой, то неповторимая личность. Но при этом его герои сохраняют родовые, социальные признаки: низкий культурный уровень, отсутствие интеллектуальных запросов, стремление к обогащению, жестокость в обращении с крепостными, нравственная нечистоплотность, отсутствие элементарного понятия о патриотизме. Эти нравственные уроды, как показывает Гоголь, порождены крепостнической действительностью и раскрывают сущность крепостнических отношений, основанных на угнетении и эксплуатации крестьянства.

Своей поэмой Н. В. Гоголь не только показал читателю истинное лицо помещиков, но и ввел в литературу понятие «мертвые души». Мертвыми были не только и не столько те, кто становился предметом торгов Чичикова с помещиками. А. И. Герцен так говорил об этом:

«Это заглавие само носит в себе что-то наводящее ужас. И иначе он не мог назвать; не ревизские мертвые души, а все эти ноздревы,маниловы и все прочие — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу».

С выходом в свет сатирических произведений Гоголя в русской реалистической литературе укрепляется критическое направление. Художественный метод Гоголя получил название критического реализма. Новым у Гоголя является заострение главных черт характера героя, излюбленным приемом писателя становится гипербола — преувеличенное изображение этих черт, усиливающее впечатление. Главы о помещиках, которым уделено больше половины первого тома, автор расположил в строго продуманном порядке: расточительного мечтателя Манилова сменяет бережливая Коробочка; ей противопоставлен разорившийся помещик, пройдоха Ноздрев; затем опять поворот к хозяйственному помещику-кулаку Собакевичу; галерею крепостников замыкает скряга Плюшкин, воплощающий крайнюю степень падения помещичьего класса.

Первый том Чичиков Павел Иванович. Бывший чиновник (коллежский советник в отставке), а ныне махинатор: занимается скупкой так называемых «мёртвых душ» (письменных сведений об умерших крестьянах) для заклада их как живых, чтобы взять кредит в банке и приобрести вес в обществе. Одевается щёгольски, следит за собой и после дальней и пыльной российской дороги умудряется выглядеть, как будто только от портного и цирюльника Помещики Манилов Первым помещиком, у которого побывал главный герой поэмы Чичиков, был Манилов. «Один Бог разве мог сказать, какой характер у Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан… черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур передано сахару». Несмотря на, в общем, благоприятное внешнее впечатление, которое производил Манилов, он не отличался ничем особенным. Кроме разве бросающейся в глаза приторной слащавости и обходительных манер, за которыми скрывалась обыкновенная глупость. Из его речи: «нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю». В деревне у Манилова царят беспорядок и разорение, тем временем как все его занятия состоят в бессмысленных мечтаниях, глупых и неосуществимых проектах: «как хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост...». При создании этого образа Гоголь мастерски использовал и такую деталь, как лежащая в кабинете у Манилова , два года заложенная закладкой на четырнадцатой странице. Характер Манилова во всей полноте проявляется во время сделки с Чичиковым. Этого помещика, не знающего даже, сколько крестьян у него умерло, заботит, «не будет ли эта негоция не соответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России»... Имя Манилов стало нарицательным для бездеятельного мечтателя, а мечтательное и бездеятельное отношение ко всему окружающему стало называться маниловщиной. Коробочка Следующая изображенная Гоголем помещица, весьма рачительна и знает, как вести хозяйство. «Женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки... а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки...». Коробочка знает цену «копейке», поэтому так боится продешевить в сделке с Чичиковым. Все доводы последнего разбиваются о ее «дубиноголовость» и жадность. Она ссылается на то, что хочет дождаться купцов да узнать цены. Гоголь вместе с тем обращает наше внимание на то, что эта помещица сама ведет хозяйство, а крестьянские хаты в ее деревне «показывали довольство обитателей. Помещица Коробочка бережлива, «набирает понемногу деньжонок», живет замкнуто в своем поместье, как в коробочке, и ее домовитость со временем перерастает в скопидомство. Гоголь дает такую характеристику этому персонажу, как «дубинноголовая». Ноздрев К нему Чичиков попадает после посещения поместья Коробочки. Принадлежит к числу людей, которые «всегда говоруны, кутилы, народ видный». Его жизнь заполнена кутежами, карточными играми, бессмысленной тратой денег. Он энергичен, активен и ловок. Неудивительно, что предложение Чичикова продать ему мертвые души сразу же нашло живой отклик у Ноздрева. Авантюрист и лгун, этот помещик решил провести Чичикова. Только чудо спасает главного героя от физической расправы. Усадьба Ноздрева помогает лучше понять его характер, и жалкое положение крепостных, из которых он выколачивает все, что возможно. Прозван в романе, как «исторический человек», в том смысле, что у него всегда найдется какая-нибудь история, чтобы рассказать, и где бы ни был Ноздрев, нигде не обходилось без «историй», то есть без скандала. Собакевич Отличается добротностью и прочностью, даже колодец «обделан в крепкий дуб». Но это не производит хорошего впечатления на фоне обрисованных Гоголем уродливых и нелепых построек и обстановки дома этого помещика. Да и сам он не производит благоприятного впечатления. Собакевич показался Чичикову «весьма похожим на средней величины медведя». Описывая внешность этого помещика, Гоголь иронически замечает, что природа не долго мудрила над его лицом: «Хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши; пустила на свет, сказавши: «живет!» Создавая образ этого помещика, автор часто использует прием гиперболизации — это и зверский аппетит Собакевича, и безвкусные портреты полководцев с толстыми ногами и «неслыханными усами», украшавшие его кабинет и многое другое. На крепостных он смотрит только как на рабочую силу и, хоть поставил мужикам избы, на диво срубленные, дерет с них три шкуры. Собакевич — ярый крепостник, который никогда не упустит своей выгоды, даже если речь идет об умерших крестьянах. В ходе торга с Чичиковым обнаруживаются его алчность, стремление к наживе. Заломив цену — «по сту рублей» за мертвую душу, он в конце концов соглашается на «два с полтиною», лишь бы не упустить возможности получить деньги за столь необычный товар. «Кулак, кулак!» — подумал о Собакевиче Чичиков, покидая его имение. «Человек-кулак» — такая характеристика закрепилась за этим персонажем. Плюшкин В создании образа Плюшкина автор использует гротеск. Когда Чичиков впервые увидел этого помещика, он принял его за ключницу. Главный герой подумал, что если бы встретил Плюшкина на паперти, то «...дал бы ему медный грош». Но позже мы узнаем, что этот помещик богат — у него более тысячи душ крестьян. Гоголь показывает безмерную жадность Плюшкина. В его доме скопились такие огромные запасы, которых хватило бы на несколько жизней. Бессмысленная жажда накопительства Плюшкина доведена до абсурда: несмотря на огромные запасы в его доме, он каждый день ходил по своей деревне и все, что ему попадалось на глаза, тащил к себе и складывал в углу комнаты. Плюшкин живет одним лишь накопительством, он совершенно оторван от внешнего мира, ему безразличны судьбы его детей. Тем более его не заботят проблемы умирающих от голода крестьян. Все нормальные человеческие чувства давно умерли в его душе. Когда-то Плюшкин был предприимчивым, трудолюбивым хозяином, не лишенным ума и житейского опыта. Соседи заезжали к нему поучиться «мудрой скупости». Но теперь уже скупость Плюшкина довела его имение до полного упадка. Она совершенно бессмысленна и, как показывает Гоголь, приводит к полной деградации личности. Писатель горестно восклицает: «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком». Плюшкин в произведении — это даже не человек, это «прореха на человечестве». Народ Селифан Кучер Чичикова, невысок ростом, любит хороводы с породистыми и стройными девками. Знаток характеров лошадей. Одевается по-мужицки. Петрушка Лакей Чичикова, 30 лет (в первом томе), большенос и большегуб, любитель кабаков и хлебных вин. Обожает прихвастнуть своими путешествиями. От нелюбви к бане везде, где он есть, появляется неповторимое амбре Петрушки. Облачается в несколько великоватые ему поношенные одежды с барского плеча. Селифан и Петрушка Еще персонажи в главе: губернатор и губернаторша, их дочь, полицмейстер, почтмейстер, прокурор, Лозонька (жена Манилова) и их дети (Фемистоклюст и Алкид, названы именами древнегреческих полководцев, чтобы показать образованность родителей), зять Ноздрева Мижуев, жена Собакевича Феодулия, дядя Митяй и дядя Миняй, «приятная во всех отношениях дама» и «просто приятная дама». Пожалуй, можно сказать, что среди этих персонажей нет ни одного «умного». Второй том Чичиков Павел Иванович Со времени действия первого тома немного постарел, но, тем не менее, стал ещё ловчее, легче, обходительнее и приятнее. Снова ведёт цыганскую жизнь, пробует заниматься скупкой умерших крестьян, но мало что удаётся приобресть: у помещиков появилась мода закладывать души в ломбард. Покупает небольшое имение у одного из помещиков, а ближе к концу поэмы попадается на афере с чужим наследством. Вовремя не уехав из города, едва не сгинул в тюрьмах и каторгах. Сделает благоприятное дело: помирит Бетрищева и Тентетникова, обеспечив тем самым свадьбу последнего с дочерью генерала Улинькой. Помещики Тентетников (Дерпенников) Андрей Иванович 32 года. Литературный предвестник Обломова: долго просыпается, носит халат, принимает гостей и выходит из дому редко. Характер его со сложностями, обладает способностью от избытка чувства справедливости почти со всеми быть во вражде. Образован, честолюбив, некоторое время жил в столице и служил чиновником. Входил в филантропический кружок, где верховодил и собирал членские взносы, как оказалось, прообраз Остапа Бендера того времени. Вышел из кружка, затем повздорил с начальником по службе, бросил надоевшую карьеру и вернулся в имение. Пытался изменить жизнь своих крестьян к лучшему, но, натолкнувшись на взаимное непонимание и противодействие с их стороны, бросает и это дело. Пытается писать научный труд, умеет рисовать. В отличие от гончаровского героя, Тентетников не погрузился окончательно в обломовщину. Войдёт в антиправительственную организацию и попадёт под суд по политическому делу. У автора для него была задумана роль в ненаписанном третьем томе. В романе также встречаются такие персонажи как Александр Петрович и Федор Иванович – старый и новый директоры училища, которое посещал Тентетников. Генерал Бетрищев Помещик, сосед Тентетникова, имеет вид гордого римского патриция, крупен, усат и величав. Добросердечен, но любит властвовать и подтрунивать над другими. Что на уме, то и на языке. Характер противоречивый до самодурства и, как у Тентетникова, самолюбивый. Улинька — дочь Бетрищева, невеста Тентетникова, красивая, естественная, очень живая, благородного вида девушка из тех, на ком любая вещь хорошо сидит. О характере её известно немного (половина второй главы в черновиках потеряна), но автор ей симпатизирует и избрал героиней третьего тома. Петух Пётр Петрович Помещик, крайне толстый, очень добрый, весёлый и деятельный человек, большой гостеприимец. Сердится, только если кто-то у него в гостях плохо ест. Наблюдая и руководя работой мужиков, любит добродушно поругивать их ради «пряного» слова. Хороший хозяин в своём натуральном имении, но, по мнению Чичикова, плохой счетовод деньгам. Может часами обедать, потчевать гостей и вести аппетитные беседы о еде и способах её приготовления, в голове у него целый фолиант о вкусной и здоровой пище. Ради еды способен на подвиг: сам лично, как в бой, бросается в середину пруда помогать своим людям вытаскивать огромного осетра. В отличие от злобного обжоры первого тома Собакевича натура не без романтизма: любит прокатиться с гостями по вечернему озеру на большой гребной лодке и спеть удалую песню. Заложил своё имение («как все»), чтобы на полученные деньги вместе с семьёй ехать в свет, в Москву или в Петербург. Сыновья, гимназисты – Алексаша и Николаша («… которые так и хлопали рюмку за рюмкой; вперёдвидно было, на какую часть человеческих познаний обратят они внимание по приезде в столицу.») Платонов Платон Михайлович Богатый барин, очень красивый молодой человек высокого роста, но по жизни одолеваемый хандрой, не нашедший себе интереса. По мнению брата Василия, неразборчив на знакомства. Соглашается сопроводить Чичикова в его странствиях, дабы путешествием развеять наконец эту скуку. Чичиков был очень рад такому спутнику: на него можно было спихнуть все дорожные расходы и при случае занять крупную сумму денег. Имеет брата Василия Михайловича, который на Платона не похож ни внешне, ни характером, весёлый и добросердечный человек. Хозяин не хуже Скудрожогло и, как сосед, не в восторге от немецких влияний. Скудрожогло (Костанжогло, Попонжогло, Гоброжогло, Берданжогло) Константин Фёдорович Помещик около сорока лет, южной внешности, смуглый и энергичный человек с очень живыми глазами, правда несколько желчный и горячечный; сильно критикует ставшие модными на Руси иностранные порядки и моды. Идеальный хозяйственник, помещик не с рождения, а от природы. Недорого приобрёл разорённое хозяйство и за несколько лет увеличил доход в несколько раз. Скупает земли окрестных помещиков и, по мере развития хозяйства, становится мануфактурным капиталистом. Живёт аскетично и просто, никаких интересов, не приносящих честный доход, не имеет. Жена Скудрожогло — сестра Платоновых, внешне похожа на него. Под стать мужу, очень хозяйственная женщина. Полковник Кошкарёв Вид имеет очень строгий, сухое лицо предельно серьёзно. Завалил хозяйство и разорился, но зато создал «идеальную» систему управления имением в виде всевозможных присутственных мест в беспорядке выстроенных по деревне, комиссий, подкомиссий и бумагооборота между ними, чиновники — бывшие крестьяне: пародия на развитую бюрократическую систему в неразвитой стране. На вопрос Чичикова о покупке мёртвых душ, дабы показать, как отлаженно работает его управленческий аппарат, поручает это дело в письменном виде в свои департаменты. Пришедший к вечеру длинный письменный ответ во-первых, отчитывает Чичикова за то, что тот не имеет соответствующего образования, раз называет ревизские души мёртвыми, мёртвые не приобретаются и вообще, образованным людям доподлинно известно, что душа бессмертна; во-вторых, все ревизские души давно заложены и перезаложены в ломбард. Хлобуев Семён Семёнович (Пётр Петрович) Обнищавший помещик, 40—45 лет. Мот и прожектёр, давно увязший в долгах и при этом умудряющийся оставаться на плаву. Способен на последние деньги задать светский раут, угостить всех шампанским (настоящим французским), а назавтра опять нищенствовать до лучших времён. Продал своё имение Чичикову за 30 тысяч рублей. Затем попал в зависимость к Муразову (см. ниже). Муразов Афанасий Васильевич Откупщик, удачливый и умный финансист и своего рода олигарх девятнадцатого века. Скопив 40 миллионов рублей, решил на свои деньги спасать Россию, правда его методы сильно смахивают на создание секты. Любит «с руками и ногами» влезать в чужую жизнь и наставлять на путь истинный (по его мнению). Обладает большим даром убеждения. Пытался и Чичикова, аки заблудшую овцу, склонить к осуществлению своей великой идеи и тот, под влиянием обстоятельств, почти уже согласился. Уговорил князя отпустить Чичикова из тюрьмы. Также персонажи: Вороной-Дрянной — помещик, деятель некоего подполья (говорящая фамилия), помещик Леницын Алексей Иванович, помещик Чегранов, очень богатая старая горожанка Ханасарова Александра Ивановна, чиновник Самосвистов, генерал-губернатор (обладатель довольно спорных достоинств: до крайностей порядочный и до дрожи гневливый человек, до омерзения и зуботычин сапогом не терпящий нечестивцев и преступителей закона; способен на крайние и злые меры ради победы добра), юрисконсульт-философ — очень опытный и изворотливый деляга и крючкотвор с крайне изменчивым поведением в зависимости от вознаграждения.

Критики о «Мертвых душах»

«Мертвые души» потрясли всю Россию. Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это историяболезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя – это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся подвлиянием подлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырватьсяиз груди, надобно было, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения…

«Мертвые души» – удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд можетпроникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность.

(Герцен о творчестве Гоголя)

Это творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько ипатриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовью кплодовитому зерну русской жизни; творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующихлиц и подробностям русского быта – и в то де время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое…

В «Мертвых душах» автор сделал такой великий шаг, что все, доселе им написанное, кажется слабым и бледным в сравнении с ними…В «Мертвых душах» он совершенно отрешился от малороссийского элемента и стал русским национальным поэтом во всемпространстве этого слова. При каждом слове его поэмы читатель может говорить:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Этот русский дух ощущается и в юморе, и в иронии, и в выражении автора, и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и впафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца чубарого» включительно, – в Петрушке,носившем с собою особенный воздух, и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул.Знаем, что чопорное чувство многих читателей оскорбится в печати тем, что так субъективно свойственно ему в жизни, и назоветсальностями выходки вроде казненного на ногте зверя; но это значит не понять поэмы, основанной на пафосе действительности, какона есть.

«Мертвые души» прочтутся всеми, но понравятся, разумеется, не всем. В числе многих причин есть и та, что «Мертвые души» несоответствуют понятию толпы о романе, как о сказке, где действующие лица полюбили, разлучились, поженились и стали богаты исчастливы. Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, комуважно содержание, а не «сюжет»; для восхищения всех прочих остаются только места и частности. Сверх того, как всякое глубокоесоздание, "Мертвые души" не раскрываются вполне с первого чтения даже для людей мыслящих: читая их во второй раз, точночитаешь новое, никогда не виданное произведение. «Мертвые души» требуют изучения. К тому же еще должно повторить, чтоюмор доступен только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимает и не любит его. У нас всякий писака так и таращитсярисовать бешеные страсти и сильные характеры, списывая их, разумеется, с себя и с своих знакомых. Он считает для себя унижениемснизойти до комического и ненавидит его по инстинкту, как мышь кошку. «Комическое» и «юмор» большинство понимает у нас какшутовское, как карикатуру, – и мы уверены, что многие не шутя, с лукавою и довольною улыбкою от своей проницательности, будутговорить и писать, что Гоголь в шутку назвал свой роман поэмою… Именно так! Ведь Гоголь большой остряк и шутник, и чтоза веселый человек, боже мой! Сам беспрестанно хохочет и других смешит!.. Именно так, вы угадали, умные люди…

Что касается до нас, то, не считая себя вправе говорить печатно о личном характере живого писателя, мы скажем только, что не вшутку Гоголь назвал свой роман «поэмою» и что не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал не автор, а его книга. Мыне видим в ней ничего шуточного и смешного; ни в одном слове не заметили мы намерения автора смешить читателя: все серьезно,спокойно, истинно и глубоко… Не забудьте, что книга эта есть только экспозиция, введение в поэму, что автор обещает еще две такиеже большие книги, в которых мы снова встретимся с Чичиковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с другой своейстороны… Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру…

(В. Г. Белинский «Похождения Чичикова, или Мертвые души»)