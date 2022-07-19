Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

Тема назначения поэта и его поэзии, является главенствующей в творчестве Пушкина. Мотив высокого предназначения поэзии, ее особой роли в обществе слышен в «Пророк», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», анализ которых дан ниже.
Начать стоит со стихотворения «Пророк», в котором Пушкин поднимает тему божественного призвания поэта-пророка, рисуя образ идеального автора.
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ПРОРОК
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
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«Пророк» состоит из трех частей, в которых последовательно прослеживается преображение героя. Разберем каждую часть более подробно.
В первой части он «духовной жаждою томим» влачится в «пустыне мрачной, так Пушкин создает емкий и красочный образ путника. Поэт находится в духовном и творческом поиске. И вдруг «на перепутье» он встречает шестикрылого серафима – вестника Бога. Так аллегорически перекресток является символом выбора, к которому подошел герой.
Во второй части стихотворения мы видим поэтапное перерождение героя, которое происходит на наших глазах: «Отверзлись вещие зеницы…», «И он к устам моим приник, // И вырвал грешный мой язык…», «И сердце трепетное вынул, // И угль, пылающий огнем, //Во грудь отверстую водвинул».
В третьей части поэт уже достоин нести людям свет истины. И «божий глас» воскрешает духовный «труп», которым тот был до встречи с серафимом, чтобы новоявленный пророк исполнял свое предназначение.
Также стоит обратить внимание на то, что содержание и название стихотворения позволяют предположить обращение Пушкина к библейской книге пророка Исайи, который находился в отчаяние, видя, что окружающий его мир погряз в беззаконии и пороках. И поэт дает в стихотворении свою интерпретацию библейского сюжета.
В стихотворении «Поэт» Пушкин развивает тему божественного призвания поэта-пророка.
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ПОЭТ
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
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Композиционно произведение состоит из двух частей. В первой представлена жизнь поэта без вдохновения. Пока «молчит его святая лира», он ничем не отличается от обычных людей, погруженных в повседневную суету. Поэт «ничтожен», а его душа «вкушает хладный сон».
А во второй части стихотворения лирический герой слышит «божественный глагол» вдохновения, отчего его душа пробуждается к творчеству. «Забавы мира» и «людская молва» становятся ему чужды. Пушкин утверждает, что поэт не может управлять своим вдохновением, ведь оно появляется и исчезает по воле Бога. Дар слагать стихи – награда и наказание одновременно.
Подводя итоги разбору темы «поэт и поэзия» обратимся к стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», которое интересно тем, что через данное произведение Пушкин старался ответить на вопрос: «кто же дает поэту право на бессмертие?»
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* * *
Exegi monumentum 1)
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
1)Я воздвиг памятник (лат.).
Ответ на поставленный Пушкины философский вопрос прост: сам народ дает творцу право на бессмертие. Ведь «народная тропа» никогда не зарастет, а поэзия автора станет достоянием всего русского народа: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…». В конце поэт подводит итог и личному опыту. Он при жизни испытал «хвалу и клевету», к которой сейчас призывает музу отнестись равнодушно, ведь она должна служить другим идеалам: красоте, свободе, добру и справедливости.
Так, тема божественного призвания поэта, развернутая во многих произведениях Пушкина, словно подытожена в последней строфе стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», где поэт утверждает тот факт, что поэт должен слушать лишь Бога и поэтический дар дан автору свыше.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.