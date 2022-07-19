Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

Тема назначения поэта и его поэзии, является главенствующей в творчестве Пушкина. Мотив высокого предназначения поэзии, ее особой роли в обществе слышен в «Пророк», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», анализ которых дан ниже.

Начать стоит со стихотворения «Пророк», в котором Пушкин поднимает тему божественного призвания поэта-пророка, рисуя образ идеального автора.

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ПРОРОК

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, —

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

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«Пророк» состоит из трех частей, в которых последовательно прослеживается преображение героя. Разберем каждую часть более подробно.

В первой части он «духовной жаждою томим» влачится в «пустыне мрачной, так Пушкин создает емкий и красочный образ путника. Поэт находится в духовном и творческом поиске. И вдруг «на перепутье» он встречает шестикрылого серафима – вестника Бога. Так аллегорически перекресток является символом выбора, к которому подошел герой.

Во второй части стихотворения мы видим поэтапное перерождение героя, которое происходит на наших глазах: «Отверзлись вещие зеницы…», «И он к устам моим приник, // И вырвал грешный мой язык…», «И сердце трепетное вынул, // И угль, пылающий огнем, //Во грудь отверстую водвинул».

В третьей части поэт уже достоин нести людям свет истины. И «божий глас» воскрешает духовный «труп», которым тот был до встречи с серафимом, чтобы новоявленный пророк исполнял свое предназначение.

Также стоит обратить внимание на то, что содержание и название стихотворения позволяют предположить обращение Пушкина к библейской книге пророка Исайи, который находился в отчаяние, видя, что окружающий его мир погряз в беззаконии и пороках. И поэт дает в стихотворении свою интерпретацию библейского сюжета.

В стихотворении «Поэт» Пушкин развивает тему божественного призвания поэта-пророка.

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ПОЭТ

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суетного света

Он малодушно погружен;

Молчит его святая лира;

Душа вкушает хладный сон,

И меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира

Не клонит гордой головы;

Бежит он, дикий и суровый,

И звуков и смятенья полн,

На берега пустынных волн,

В широкошумные дубровы...

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Композиционно произведение состоит из двух частей. В первой представлена жизнь поэта без вдохновения. Пока «молчит его святая лира», он ничем не отличается от обычных людей, погруженных в повседневную суету. Поэт «ничтожен», а его душа «вкушает хладный сон».

А во второй части стихотворения лирический герой слышит «божественный глагол» вдохновения, отчего его душа пробуждается к творчеству. «Забавы мира» и «людская молва» становятся ему чужды. Пушкин утверждает, что поэт не может управлять своим вдохновением, ведь оно появляется и исчезает по воле Бога. Дар слагать стихи – награда и наказание одновременно.

Подводя итоги разбору темы «поэт и поэзия» обратимся к стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», которое интересно тем, что через данное произведение Пушкин старался ответить на вопрос: «кто же дает поэту право на бессмертие?»

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* * *

Exegi monumentum 1)

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа,

Вознесся выше он главою непокорной

Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит —

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.

1)Я воздвиг памятник (лат.).

Ответ на поставленный Пушкины философский вопрос прост: сам народ дает творцу право на бессмертие. Ведь «народная тропа» никогда не зарастет, а поэзия автора станет достоянием всего русского народа: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой…». В конце поэт подводит итог и личному опыту. Он при жизни испытал «хвалу и клевету», к которой сейчас призывает музу отнестись равнодушно, ведь она должна служить другим идеалам: красоте, свободе, добру и справедливости.

Так, тема божественного призвания поэта, развернутая во многих произведениях Пушкина, словно подытожена в последней строфе стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», где поэт утверждает тот факт, что поэт должен слушать лишь Бога и поэтический дар дан автору свыше.

Веленью божию, о муза, будь послушна,

Обиды не страшась, не требуя венца,

Хвалу и клевету приемли равнодушно

И не оспоривай глупца.