Особенности жанра произведения “История одного города”

М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города

«История одного города» по праву может считаться вершиной творчества Салтыкова-Щедрина. Именно это произведение и принесло ему славу писателя-сатирика, на долгое время упрочив ее. «История одного города» – одна из самых необычных книг, посвященных истории российского государства. Оригинальность «Истории одного города» – в удивительном сочетании реального и фантастического. Книга создавалась как пародия на «Историю государства Российского» Карамзина. Историки часто писали историю «по царям», чем и воспользовался Салтыков‑Щедрин.

Автор представляет историческую хронику якобы реального города, но мы понимаем, что здесь скрыта вся история России. Вероятно, замысел возник после реформы 1861 г. – она не привела к ожидаемым результатам. Полностью разочаровавшись в своих прежних политических идеалах, Салтыков-‑Щедрин принимает решение написать «Историю одного города».

Столь едкой сатиры на государственный строй Россия никогда не видела прежде. Ощущая всю несправедливость отношения к простым людям, автор задался целью показать все недостатки политической системы России. Ему это вполне удалось. Сатира Салтыкова‑-Щедрина затрагивает несколько сторон, основной из которых можно считать государственный строй страны. Каким же образом один город стал воплощением целой страны? Ответом на этот вопрос можно считать чисто щедринский прием смешения географии, исторических событий, фантастического и реального. Город Глупов предстает перед нами то как столица, то как провинциальный городишко, то как село. В его описании постоянно встречаются противоречия: то он построен на болоте, то, как «великий город Рим» – на семи холмах, и тут же граждане этого «великого града» пасут скот на своем выгоне. Такие противоречия, как ни странно, не только не путают, но помогают выстроить целостную картину. Город становится воплощением парадокса, который так свойствен русскому человеку. Смешение времени (в том случае, когда, например, историк, записывающий хроники в XVIII – начале XIX вв., упоминает о событиях, происходивших намного позже) тоже играет свою роль в облике Глупова. Словно автор видит свою страну квартирой, в которой бардак, где никогда ничего нельзя найти и ничего нет на своих местах.

Другим объектом сатиры предстают градоначальники города Глупова, те, кто вершит историю. К сожалению, не было достойных правителей, способных изменить жизнь города Глупова в лучшую сторону. Органчик в голове или фарш вместо мозгов – очень красноречивые образы бездумных царей. Но и народ Глупова не вызывает симпатии. Глуповцы наблюдают за чередой сменяющихся самодуров, оставаясь, при этом практически совершенно пассивными. Ничто не способно заставить их изменить себя. Меняются лишь формы покорности. Создается впечатление, что сами глуповцы не достойны благородного и здравомыслящего правителя.

На смену глупым, но в принципе достаточно безобидным правителям приходит жестокий диктатор и тиран Угрюм‑-Бурчеев, мечтающий превратить город в тюрьму, обнесенную высоким забором. Возможно, в этом случае и воцарится в городе долгожданный порядок, но цена за него будет непомерно высока. Обнадеживает сцена гибели Угрюм‑Бурчеева, хотя и здесь не обходится без некоторой доли сожаления. Да, деспот погибает, погребенный смерчем, разбушевавшейся стихией народного гнева, не сознательным протестом, а сметающим все на своем пути порывом. Самое ужасное, что в результате к власти приходит еще больший тиран. «Разрушение не порождает созидания», – предупреждает нас автор.

В своем произведении «История одного города» Салтыков-‑Щедрин смог ярко показать пороки политической и социальной сферы в жизни своей страны.