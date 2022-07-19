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Лирика второй половины 19 века
Тема природы в лирике А.А. Фета Ф.И. Тютчев “Silentium!” Русская литература второй половины XIX века Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Поздние стихотворения А.С. Пушкина Гражданская лирика Н.А. Некрасова
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А.П. Чехов Рассказы

«Хамелеон»

Антон Павлович Чехов (1860 — 1904) дебютировал рассказами и сценками в мелких юмористических журналах. Он писал бытовые картинки, очерки, «мелочишки», которые в сумме своей создавали особый мир, странный, вызывающий удивление. Люди в этих рассказах (помещики, чиновники, купцы, мещане) часто сравнивались с рыбами, животными, насекомыми. То появлялся герой толстый и круглый, «как жук», и рядом с ним супруга — «тонкая, как голландская сельдь» («Папаша»), то человек, которого следовало бы называть не человеческим именем, а «так, как зовут вообще лошадей да коров» («За яблочки»), то просто баран в человеческом облике («Баран и барышня»), то свинья («Ряженые»)..

Самая большая известность среди этих человекоподобных животных А. П. Чехова выпала на долю хамелеона.

Впервые «Хамелеон», подписанный «А. Чехонте», был опубликован в журнале «Осколки» в 1884 году.

В основе сюжета рассказа лежит определенная бытовая коллизия, конкретная ситуация: «золотых дел мастера» Хрюкина укусила собака, и полицейский надзиратель Очумелов должен разрешить конфликт на базарной площади. Особенность композиции: одна и та же сценка повторяется несколько раз, но повторяется, как в зеркале. С помощью этого приема А. П. Чехов показывает клишированность сознания людей — стереотип, шаблон мышления и поведения.

«Смерть чиновника»

По воспоминаниям Чехова, сюжет рассказа «Смерть чиновника» сообщил Антону Павловичу Бегичев (бывший директор московских театров). Он был прост: какой-то человек, неосторожно чихнувший в театре, на следующий день пришел к незнакомому человеку и стал просить извинения за то, что причинил ему в театре беспокойство. Забавный анекдотический случай. «Смерть чиновника» относится к так называемым ранним рассказам писателя. Опубликован в 1883 году в журнале «Осколки» с подзаголовком — «Случай». «Смерть чиновника», как и другие рассказы писателя, включены автором в сборник 1886 года «Пестрые рассказы».

Идейное содержание рассказа - тема маленького человека, протест против самоподавления и самоуничижения личности. Иван Дмитриевич Червяков - это младший брат «Станционного смотрителя» Самсона Вырина. Вечно униженный и пребывающий в замешательстве без особых на то причин. В своём рассказе Чехов буквально стучится в сознание читателя, призывая выдавливать из себя «по капле раба».

«Студент»

Известно, что А. П. Чехов жаловался на отсутствие детства в своей жизни. С юных лет ему приходилось работать в лавке отца, а также петь в церковном хоре. Последний факт биографии нашел отражение в нескольких текстах писателя, в том числе в рассказе «Студент».

Первая публикация этого сочинения состоялась в 1894 году в газете «Русские ведомости». Предположительно рассказ написан в Ялте, во время работы над книгой «Остров Сахалин». В первой редакции произведение имело заголовок «Вечером», а также автор внёс некоторые уточнения в текст: о слезах Василисы, о правде и красоте на земле.

Бесспорно, «Студент» является рассказом, но это непростое произведение связано и с другими жанрами. Текст близок к жанрам притчи и проповеди. Об этом говорят не только библейские отсылки, но и само повествование: так как Иван Великопольский через обращение к Священному писанию и общение с двумя вдовами обретает надежду и просветление.

Начинается рассказ описанием природы. Радостное весеннее настроение сменяется тоской и тревогой, вызванной холодным ветром. Студент Иван Великопольский, возвращаясь домой, замечает костёр. Здесь происходит завязка действия. Кульминацией становится момент душевного просветления главного героя, когда заплакала Василиса. Этот эпизод абсолютно меняет состояние и настроение действующего лица, после чего Иван уже с совершенно другими мыслями отправляется домой.

«Дама с собачкой»

«Дама с собачкой» — рассказ А.П. Чехова. Первые записи этого рассказа относятся к 1896 г. Впервые в Кисловодске в записных книжках Чехова появляется название «Дама с мопсом», в 1897 г. — наброски к рассказу из жизни губернского города, затем замысел корректируется в сторону «курортного романа». Между тем осуществление замысла откладывалось, и только в 1899 г. рассказ был окончен и опубликован в XII книжке «Русской мысли». В процессе подготовки нового варианта «Дамы с собачкой» Чехов во многом изменил образ главного героя — Дмитрия Гурова, снял некоторые черты циничного отношения к женщинам, показал его способность к высоким чувствам.

В основу этого общепризнанного шедевра Чехова положены некоторые обстоятельства его личной биографии. В частности, в рассказе нашел отражение факт пребывания Чехова с О.Л. Книппер в Ялте в 1899 г. и некоторые «интимные отголоски» их романа. Однажды встретил Чехов в Ялте и некую «даму с собачкой», дочь Е.А. Роггенбау, что в конечном счете дало название рассказу. Известны и другие прототипы персонажей «Дамы с собачкой».

Рассказ Чехова вызвал противоречивые оценки двух ближайших к Чехову современных писателей, М. Горького и Л.Н. Толстого. Горький писал: «Читал «Даму» вашу. Знаете, что вы делаете? Убиваете реализм, и убьете Вы его скоро — насмерть, надолго... Дальше Вас — никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто и о таких простых вещах, как Вы это умеете». Толстой выразил несогласие с позицией автора, не разделяющего, по его мнению, добра и зла, и остающегося в отсутствии «ясного миросозерцания» под влиянием Ницше.

  • Дмитрий Гуров, уже немолод, из Москвы. Он — филолог, работающий в банке, отдыхающий в Ялте. В Москве оставил жену, которой он неверен, троих детей. В его типаже есть что-то привлекательное: интеллигентность, юмор, обходительность, нестандартное мышление. Но Гуров не принимает дам за полноценных людей. Мимолетные любовные встречи с ними – это пристрастие мужчины. Несмотря на удачи в амурных делах, автор показывает его как несчастного человека: работает не по призванию, живет с нелюбимой женщиной, тоскует в объятиях случайных знакомых. По отношению видно, что он делает и свою семью несчастной, оставляя их одних в другом городе. Измена для героя является нормальной ситуацией. Возникает чувство, что он никогда не испытывал настоящей взаимной любви.

  • Анна Дидериц из Санкт-Петербурга, но проживает с мужем в городе С.. Она жизнью супруга не интересуется, счастья в своей жизни не чувствует, не зная любви и душевной гармонии. При этом Анна ратует за нравственность и измену не признает, считая это грехом. Отношения с Гуровым ей в тягость, но чувства все же к нему есть, поэтому встречи продолжаются. Она воспринимает их серьезно, видимо, женщина полюбила своего соблазнителя, поэтому разлука дается ей очень тяжело. Ее можно назвать совестливой, честной, чувствительной и глубоко несчастной героиней. Ни брак, ни страстное увлечение не принесли ей желаемого родства души с другим человеком.

«Ионыч»

Рассказ «Ионыч» был написан А. П. Чеховым в Мелихово в мае — июне 1898 года, хотя первые записи к рассказу в записных книжках и переписке писателя появляются с августа 1897 года. Впервые «Ионыч» опубликован в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу “Нива”» в сентябре 1898 года.

Изначально Чехов хотел написать рассказ, центром которого стала бы семья Филимоновых. Нетрудно понять, что это своеобразный прототип будущих Туркиных. В итоговой редакции были сохранены и главные черты членов этой семьи. На первый взгляд тематика рассказа не претерпевает изменений: духовная нищета семьи Филимоновых (Туркиных). Но появление в произведении Старцева влечет за собой перемену в главной мысли произведения. Если изначально речь шла о душевной бедности одной конкретной семьи, то в конечной версии Туркины показаны лучшими в городе, что заставляет задуматься о том, какими же тогда являются остальные жители, и как общество этих людей изменило жизнь главного героя.

Рассказ «Ионыч» представляет собой историю жизни — историю превращения личности в пошлость. Рассказ состоит из пяти частей. В первых трех частях мы видим молодого врача Дмитрия Ионыча Старцева, который с удовольствием посёщает «самую образованную и талантливую» в губернском городе С. семью Туркиных. В четвертой части: «Прошло четыре года». Потом «прошло еще несколько лет»...

Рассказ был хорошо принят критикой, которая относила «Ионыча» к тем произведениям, в основе которых лежат «глубокие драматические сюжеты в обыденной жизни» и «широко развертывается картина обыденной жизни с ее торжеством пошлости, мелочности, жестокой бессмыслицы, тупой скуки и безнадежной тоски».

  • Туркины – «самая образованная семья». Живут они на главной улице губернского города С.. Все члены семьи обладают статичными характерами. Туркин Иван Петрович любит острить и рассказывать анекдоты. Он говорит на собственном языке, чтобы развлечь гостей. Его жена, Вера Иосифовна, пишет любовные романы и вечерами читает их гостям. Дочь Туркина, Екатерина Ивановна, или Котик, как ласково в кругу семьи ее называют, играет на фортепьяно. Она даже хотела поступить в консерваторию, но ничего не вышло. В доме Туркиных есть еще лакей Пава, который для поднятия настроения гостей театрально вскрикивает: «Умри, несчастная!».

  • Дмитрий Ионович Старцев – талантливый доктор, который направился работать в город С после учебы. Это образованный, чуткий и стеснительный молодой человек, склонный все идеализировать. Он живет не в самом городе, а в нескольких верстах от него. Он влюбляется в Катерину, делает предложение, но получает отказ. Постепенно он меняется, становясь раздражительным, чёрствым и равнодушным ко всему. При описании этого героя важной чертой является деградация его характера на протяжении произведения. Она показана через несколько постоянных деталей: способ передвижения (пешком, пара, а затем тройка коней с бубенчиками), полнота, отношение к обществу и любовь к деньгам. Внешний облик героя является наглядным отображением обнищания его души.