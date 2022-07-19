Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Законы Ньютона Простые механизмы Равномерное и равноускоренное движение Векторы в физике Великие законы сохранения Механические колебания Работа. Мощность. КПД Движение по окружности. Гравитация Силы в природе
Электродинамика
Текстовые задания Магнитное поле Электрический ток Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция Волновая оптика
Молекулярная физика
Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля Тепловые явления МКТ

Текстовые задания

В ОГЭ по физике в каждом варианте присутствуют три текстовых задания.

Во-первых, это задание 4.

Там вас может ждать достаточно объёмный текст, в котором будут пропущены слова и выражения. В таком тексте будет 4 пропуска, а также дан список из семи возможных вариантов заполнения пропусков. Полностью верное заполнение всех четырёх пропусков даст вам 2 балла, одна ошибка снизит оценку до 1 балла, а начиная со второй ошибки вы уже ничего не получите.

Следующих двух задач коснулись изменения уже в этом году.

Задание 19 также всегда содержит текст, к которому приведены 5 утверждений. Из них 2 верные, а три – заведомо неверные. Нужно выбрать те два, что соответствуют содержанию текста, и написать в ответе их номера. Полностью верное задание также оценивается в 2 балла.

Ну и наконец задание №20. Здесь вам потребуется дать развёрнутый ответ на теоретический вопрос, вникнуть в детали некоторого физического процесса или устройство физического прибора. Для записи ответа придётся использовать бланк ответа под номером 2. Верный ответ также принесёт нам 2 балла.