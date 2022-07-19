Текстовые задания

В ОГЭ по физике в каждом варианте присутствуют три текстовых задания.

Во-первых, это задание 4.

Там вас может ждать достаточно объёмный текст, в котором будут пропущены слова и выражения. В таком тексте будет 4 пропуска, а также дан список из семи возможных вариантов заполнения пропусков. Полностью верное заполнение всех четырёх пропусков даст вам 2 балла, одна ошибка снизит оценку до 1 балла, а начиная со второй ошибки вы уже ничего не получите.

Следующих двух задач коснулись изменения уже в этом году.

Задание 19 также всегда содержит текст, к которому приведены 5 утверждений. Из них 2 верные, а три – заведомо неверные. Нужно выбрать те два, что соответствуют содержанию текста, и написать в ответе их номера. Полностью верное задание также оценивается в 2 балла.

Ну и наконец задание №20. Здесь вам потребуется дать развёрнутый ответ на теоретический вопрос, вникнуть в детали некоторого физического процесса или устройство физического прибора. Для записи ответа придётся использовать бланк ответа под номером 2. Верный ответ также принесёт нам 2 балла.