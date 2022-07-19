Механические колебания

Колебания ― это процесс, при котором состояние системы изменяется, повторяясь во времени, и смещаясь то в одну, то в другую сторону относительно состояния равновесия.
Период ― это время, через которое повторяются показатели системы, т. е. система совершает одно полное колебание. Период изменяется в секундах.
Частота ― величина обратная периоду: число полных колебаний за единицу времени.
Частота измеряется в герцах [Гц] = [c-1]. Частота равна
\(\nu = \frac{1}{T}\) , где:
v ― частота [Гц];
T ― период [c].
Если известно, что тело совершает N колебаний за время t, то частоту его колебаний можно определить как:
\(\nu = \frac{N}{T}\) , где
ν ― частота [Гц];
N ― количество колебаний;
t — время [с].
Для описания колебательных систем, совершающих круговые процессы, удобно использовать круговую (циклическую) частоту.
Циклическая частота показывает количество полных колебаний, которые происходят за 2π секунд и равна:
ω = 2πv или \(\omega = \frac{2\pi}{T}\)
ω ― циклическая частота [рад/с];
ν ― частота [Гц];
T ― период [c].
Во время гармонических колебаний, формы энергии колебательной системы все время находятся в процессе взаимной трансформации. В механической колебательной системе преобразуется механическая энергия: потенциальная энергия ― в кинетическую, а затем кинетическая энергия ― вновь в потенциальную. Полная механическая энергия колеблющейся системы постоянна, и в любой момент времени справедлив закон сохранения энергии
E = EП + EK,
где:
E ― полная механическая энергия системы, E = const, [Дж];
EП ― потенциальная энергия системы, изменяющаяся во времени, [Дж];
EK ― кинетическая энергия системы, изменяющаяся во времени, [Дж].
Потенциальная энергия деформированной пружины равна \(E_{n} = \frac{kx^{2}}{2}\) .
У пружинного маятника деформация пружины ― переменная величина, которая зависит от времени.
Амплитуда потенциальной энергии пружинного маятника равна:
\(E_{\text{n.max}} = \frac{k}{2}A^{2}\), где:
EПmax ― максимальная потенциальная энергия пружинного маятника, [Дж];
k ― коэффициент упругости пружины [Н/м];
A — амплитуда колебаний [м].
Период колебаний энергии маятника всегда вдвое меньше периода колебаний самого маятника
Период колебаний пружинного маятника равен
\(T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\) , где
T ― период колебаний [с];
m ― масса груза [кг];
k ― жесткость пружины [Н/м].
Математический маятник ― это колебательная система, состоящая из материальной точки, подвешенной на нерастяжимой нити или стержне.
Период колебаний математического маятника равен
\(T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\) , где
T ― период колебаний [с];
l ― длина нити математического маятника [м];
g ― ускорение свободного падения [м/с2].