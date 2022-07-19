Простые механизмы

Плечо силы ― это кратчайшее расстояние (перпендикуляр) от точки, относительно которой определяется момент, до вектора силы.
Если такой перпендикуляр невозможно провести, через силу проводится линия действия силы – прямая, совпадающая с вектором силы, цель которой – удлинить вектор, чтобы к нему можно было провести перпендикуляр от точки вращения.
Момент силы относительно какой-то точки — это произведение силы на плечо этой силы.
M = F ∙ L, где
M ― момент силы [H∙м]
F ― сила [H]
L ― плечо силы [м]
Для того, чтобы система находилась в равновесии, должна равняться нулю векторная сумма всех сил и алгебраическая сумма моментов этих сил.
\(\sum_{}^{}\overrightarrow{F} = 0\);
\(\sum_{}^{}М = 0\).
Иными словами, сумма моментов, вращающих по часовой стрелке, должна равняться сумме моментов, вращающих против часовой стрелки.
Стоит помнить, что, если сам рычаг (то есть вращающийся элемент) имеет массу, он имеет и момент своей силы тяжести, которая направлена их его центра тяжести. Центр тяжести всех рычагов на экзамене совпадает с геометрическим центром рычага.
Блоки используются для поднятия грузов и перераспределения нагрузки. Предназначение блоков может быть различным в зависимости от их крепления.
Подвижные блоки используются для того, чтобы за счёт двукратного увеличения длины верёвки, которую нужно вытянуть, вдвое уменьшить силу, которая для этого требуется.