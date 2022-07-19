Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Электродинамика
Магнитное поле Электрический ток Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция Волновая оптика Текстовые задания
Молекулярная физика
Тепловые явления МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля
Механика
Равномерное и равноускоренное движение Механические колебания Простые механизмы Векторы в физике Движение по окружности. Гравитация Силы в природе Великие законы сохранения Работа. Мощность. КПД Законы Ньютона

Силы в природе

Динамика — раздел механики, изучающий законы и причины, вызывающие движение тела, т.е. движение материальных тел под действием приложенных к ним сил. В механике имеют дело с тремя типами сил: силы тяготения, силы упругости и силы трения. Сила измеряется в ньютонах [Н].

Сила тяжести

Сила тяжести — это сила, с которой планета притягивает к себе тела, находящиеся на поверхности или вблизи неё. Сила тяжести направлена к центру планеты (вниз) и равна произведению массы тела m на ускорение свободного падения g:

\(F_{тяжести} = mg\)

Fтяжести — сила тяжести, [Н];

m — масса тела, [кг];

g — ускорение свободного падения, [Н/кг] или [м/c2].

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Данная сила действует на любой объект, обладающий массой, и мы постоянно ощущаем действие этой силы на себе. Ускорение свободного падения не зависит от массы тела, вблизи Земли g ≈ 10м/c2.

Например, на человека массой 60 кг действует сила тяжести, равная 600 Н.

Вес тела и реакция опоры

Вес тела — это сила, с которой тело действует на опору или растягивает подвес. В свою очередь со стороны опоры на тело действует сила реакции опоры. Сила реакции опоры равна по модулю весу тела и противоположна по направлению. Подвес действует на тело с силой натяжения подвеса, равной по модулю весу тела и противоположной по направлению.

\(\overrightarrow{P}\) вес тела [Н]

\(\overrightarrow{Т}\) сила натяжения подвеса [Н]

\(\overrightarrow{N}\) сила реакции опоры [Н]

Если тело не касается опоры или подвеса, то его вес сила реакции опоры равны нулю.

Сила упругости

Сила упругости — это сила, которая возникает внутри тела при деформации и стремится вернуть тело в исходное состояние. Деформацией называется изменение формы или размеров тела. При упругих деформациях тело восстанавливает свою форму и размер после прекращения действия деформирующей силы. Согласно закону Гука, деформация Δх, возникающая в упругом теле (пружине, стержне, и т. п.), пропорциональна приложенной к этому телу силе \(\overrightarrow{F_{внеш}}\):

Fвнеш = kΔx. Коэффициент k называется жесткостью тела и измеряется в Н/м.

Сила упругости равна по модулю деформирующей силе и направлена в противоположную сторону:

\(\overrightarrow{F_{упр}} = - \overrightarrow{F_{внеш}}\)

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Таким образом, сила упругости вычисляется по формуле: Fупр = kΔx.

При параллельном соединении двух пружин с коэффициентами жесткостей k1 и k2, жесткость системы равна сумме жесткостей k = k1 + k2. При последовательном соединении обратная общая жесткость системы равна сумме обратных жесткостей каждой из пружин:\(\frac{1}{k} = \frac{1}{k_{1}} + \frac{1}{k_{2}}\).

Сила трения

Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении двух тел и препятствующая их относительному движению. Сила трения направлена в сторону, противоположную направлению движения или направлению предполагаемого движения. Причиной возникновения трения является шероховатость трущихся поверхностей и взаимодействие молекул этих поверхностей.

Если попробовать сдвинуть с места шкаф, то он будет оставаться в покое до тех пор, пока приложенная сила не достигнет определенного значения. Между шкафом и поверхностью пола возникает сила трения покоя Fтр.покоя, равная по модулю и противоположная направлению приложенной силы F:

\(\overrightarrow{F_{тр.покоя}} = - \overrightarrow{F}\)

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С ростом приложенной силы, будет расти и сила трения покоя. Шкаф останется на месте до тех пор, пока приложенная сила не превысит максимально возможное значение силы трения покоя Fтр.max, и уже после этого начнется движение.

Сила трения скольжения равна максимальной силе трения покоя и пропорциональна силе реакции опоры N между трущимися поверхностями: Fтр = Fтр.max = μN. Сила реакции опоры N равна по модулю силе нормального давления P со стороны тела на опору. Значит, силу трения можно вычислять по формуле Fтр= μP. Коэффициент трения μ определяется материалами соприкасающихся тел. Сила трения скольжения не зависит от площади соприкосновения.

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Сила Архимеда

На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила. Данная сила называется силой Архимеда, направлена вверх и вычисляется по формуле: FA = ρgV. Здесь ρ — плотность тела, g — ускорение свободного падения, V — объем погруженной части тела.

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Условия плавания тел:

\(F_{тяжести} > F_{А}\) — тело тонет

\(F_{тяжести} = F_{А}\) — тело плавает

\(F_{тяжести} < F_{А}\) — тело всплывает до тех пор, пока не начинает плавать

Условия плавания тел определяются соотношением между плотностью тела и плотностью жидкости:

ρтела > ρжидкости — тело тонет

ρтела = ρжидкости — тело плавает

ρтела < ρжидкости — тело всплывает до тех пор, пока не начнет плавать.

Если плотность тела меньше плотности жидкости, то объем погруженной части тела вычисляется по формуле:

\(V_{погруж} = V_{тела}\frac{\rho_{тела}}{\rho_{жидкости}}\)

Сила сопротивления среды

Сила сопротивления возникает при движении тела в жидкости или газе. Она направлена противоположно скорости движения тела относительно среды и тормозит движение тела.

Величина силы сопротивления зависит от размеров, формы, состояния поверхности, скорости относительно среды и от свойств среды.

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Сила натяжения нити

Частный случай силы реакции опоры, сила натяжения нити \(\overrightarrow{Т}\) точно также численно равна весу тела. При этом ее направление, как и у силы упругости пружины всегда против деформации — то есть от концов нити к ее центру.

Важно особенностью нити является равенство сил натяжения на ее концах, а в случае с нерастяжимой нитью — передача модуля ускорения от одного конца к другому (в задачах — от одного тела к другому, связанному с первым). При этом не обязательно должны совпадать направления ускорений тел, но обязательно совпадают модули.