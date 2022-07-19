Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Физика
Механика
Силы в природе Законы Ньютона Простые механизмы Равномерное и равноускоренное движение Векторы в физике Механические колебания Работа. Мощность. КПД Движение по окружности. Гравитация Великие законы сохранения
Электродинамика
Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Ядерные реакции Электромагнитная индукция Волновая оптика Текстовые задания Магнитное поле Электрический ток
Молекулярная физика
Тепловые явления МКТ Фазовые переходы Плотность. Давление. Закон Паскаля

Молекулярно-кинетическая теория

Основные положения МКТ:

  • Все тела состоят из мельчайших частиц: молекул, атомов или ионов;

  • Эти частицы постоянно и хаотически двигаются;

  • Между частицами существует взаимодействие: на больших расстояниях они притягиваются, а на маленьких ― отталкиваются.

Броуновское движение ― беспорядочное движение частиц твердого вещества в газе или жидкости, вызванное постоянными соударениями с молекулами газа или жидкости.

Диффузия ― взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого вследствие хаотического движения.

Свойства диффузии:

  • Происходит во всех агрегатных состояниях: газы, жидкости, твердые тела

  • Быстро протекает в газах, медленней в жидкостях и самая медленная в твердых телах

  • Скорость диффузии увеличивается с повышением температуры и наоборот

Идеальный газ ― газ, взаимодействием, между частиц которого можно пренебречь.

Температура ― физическая величина, определяющая скорость движения молекул.

  • Молекулы двигаются быстрее при повышении температуры

  • Молекулы двигаются медленнее при понижении температуры

Температура в Кельвинах = температура в Цельсиях + 273°.

T(K) = T(C) + 273°, где T(K) и T(C) ― это температура в соответствующих шкалах температур.

С увеличением температуры объем тела увеличивается.

Конвекция ― явление перемешивания холодного и горячего воздуха, связанное с подъемом более горячего воздуха и опусканием более холодного.

Способы передачи тепла:

  • Конвекция (осуществляется преимущественно в жидкости);

  • Теплопередача (осуществляется преимущественно в твёрдых телах);

  • Лучистый теплообмен.

Внутренняя энергия ― сумма кинетической энергии и энергии взаимодействия молекул.

  • Внутренняя энергия увеличивается при повышении температуры и уменьшается при понижении;

  • Внутренняя энергия не зависит от движения тела как целого.

Количество вещества газа: \(\nu = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_{А}}\)

ν — количество вещества [моль]

m — масса газа [кг]

М — молярная масса газа [кг/моль]

N — количество молекул газа

NА — постоянная Авогадро, равная 6∙1023 [ 1/моль ]

Концентрация газа: \(n = \frac{N}{V}\)

n — концентрация молекул [1/м3]

N — количество молекул газа, распределенных по объему

V — объем газа [м3]

Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа: \(E_{к} = \frac{3}{2}\text{kT}\)

Eк — средняя кинетическая энергия теплового движения молекул [Дж]

k — постоянная Больцмана, равная 1,38 ∙ 10-23 [Дж/К]

Т — средняя температура молекул газа [К]

Давление газа на дно и стенки сосуда создается ударами беспорядочно движущихся молекул газа.

Газ оказывает по всем направлениям одинаковое давление.

Основное уравнение МКТ: \(p = nkT = \frac{2}{3}nE_{к} = \frac{1}{3}\text{nm}{< v >}^{2}\)

p — давление газа [Па]

n — концентрация молекул [1/м3]

Т — средняя температура молекул газа [К]

Eк — средняя кинетическая энергия теплового движения молекул [Дж]

m — средняя масса молекул газа [кг]

<v> — среднеквадратичная скорость движения молекул газа [м/с]

k — постоянная Больцмана, равная 1,38∙10-23 [Дж/К]

Если объединить основное уравнение МКТ, формулу концентрации, количества вещества и произвести замену (\(k \bullet \text{Na} = R\)), то получится основное уравнение молекулярной физики:

Уравнение состояния идеального газа (Менделеева Клапейрона): \(pV = \nu RT\)

p — давление газа [Па]

V — объем газа [м3]

ν — количество вещества [моль]

R — универсальная газовая постоянная, равная 8,31 [Дж/моль∙К]

Т — средняя температура молекул газа [К]