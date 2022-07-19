Электростатика

Кулону экспериментально удалось установить закон взаимодействия неподвижных заряженных тел.

При этом оказалось, что заряды одного знака отталкиваются, а заряды разных знаков притягиваются.

Чем ближе к друг другу находятся заряды, тем взаимодействие между ними сильнее , чем дальше — тем слабее

Взаимодействие зарядов происходит через электрическое поле.

Электрическое поле — форма материи, посредством которой осуществляется электрическое взаимодействие заряженных тел, оно окружает любое заряженное тело. Обнаружить его можно только по воздействию на другие заряженные тела.

При трении некоторых нейтральных тел (например, стекла и бумаги, пластмассы и шерсти) электроны переходят от одного тела к другому. Нарушается равенство сумм положительных и отрицательных зарядов, вследствие чего тела заряжаются. Процесс зарядки тел называется электризацией.

Способы электризации:

Электризация за счет трения – при этом электроны переходят с одного тела на другое Электризация за счет влияния – при этом заряды перераспределяются внутри тела без перехода между телами

Если тела одинаковые, то заряд при их соприкосновении делится пополам.