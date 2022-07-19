Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2
Языковые нормы
Плеоназм Грамматические ошибки Стили речи Задания по текстам разных стилей Фразеология и стилистика Паронимы Орфоэпия Лексическое значение Синтаксические нормы Текст - средства связи Текст - словарная статья Типы речи Средства выразительности Речевые нормы Средства связи
Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ)

Типы речи

Описание
Это изображение какого-либо явления действительности, предмета, лица путем перечисления и раскрытия его основных признаков. Это портрет, пейзаж, интерьер.
Основная часть речи ― прилагательное.
Липовые яблоки были крупные и прозрачно-желтые. Если посмотреть сквозь яблоко на солнце, то оно просвечивалось как стакан свежего липового меда. В середине чернели зернышки. Потрясешь, бывало, спелым яблоком около уха, слышно, как гремят семечки.
Повествование
Это рассказ, сообщение о каком-либо событии в его временной последовательности. Особенность повествования в том, что в нем говорится о следующих друг за другом действиях.
Основная часть речи ― глагол.
Я стал гладить Яшкину лапу и думаю: совсем как у ребеночка. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится.
Рассуждение
Это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. Схема: тезис ― доказательство ― вывод.
Риторические вопросы; вводные слова, указывающие на логическую связь: следовательно, значит, во-первых и т. п.; союзы: потому что, так и т. п.
Развитие значений слова идет обычно от частного (конкретного) к общему (абстрактному). Слова-термины, обозначающие отвлеченные математические понятия: «отрезок», «касательная», «точка», произошли от совершенно конкретных глаголов действия: резать, касаться, воткнуть (ткнуть). Во всех этих случаях исходное конкретное значение приобретает в языке более абстрактный смысл.