Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов

В русском языке спрягаемые глаголы имеют личные окончания в формах настоящего и будущего времени. По своим личным окончаниям глаголы делятся на два спряжения.

Пример определения спряжения глагола:

Спряжение глагола определяется по форме инфинитива. Если у глагола есть ударное личное окончание, то инфинитив может не потребоваться. Если у глагола личное окончание безударное, то нужно:

Поставить глагол в неопределенную форму (знает — знать, верите — верить).

Определить, какая гласная стоит перед -ть.

В ряде случае определить спряжение таким образом затруднительно (шить, лить, вить), тогда следует образовать форму 3-го лица мн. числа, чтобы решить, к какому спряжению относится глагол (например: шить — шьют — I спряжение).

II спряжение I спряжение Все глаголы на -ИТЬ (кроме 3 исключений) Брить, стелить, зиждиться 7 глаголов на – ЕТЬ: видеть, ненавидеть, обидеть, зависеть, терпеть, вертеть, смотреть Все глаголы на -ЕТЬ (кроме 7 исключений) 4 глагола на -АТЬ: гнать, дышать, держать, слышать Все глаголы на -АТЬ (кроме 4 исключений) Все остальные глаголы на -ОТЬ, -УТЬ, и ТЬ.

11 глаголов- исключений (II спряжение!) легче запомнить в такой последовательности: Гнать, держать, дышать, обидеть, Слышать, видеть, ненавидеть, И зависеть и терпеть И ещё смотреть, вертеть.

I спряжение

Лицо Ед. ч. Мн.ч. 1-е -у(-ю) -ем 2-е -ешь -ете 3-е -ет -ут (-ют)

II спряжение

Лицо Ед. ч. Мн.ч. 1-е -у(-ю) -им 2-е -ишь -ите 3-е -ит -ат (-ят)

Ловушка!

Если у формы есть приставка ВЫ-, то ее следует откинуть в первую очередь, так как она перетягивает ударение на себя! В таких словах необходимо убрать приставку (высп…шься — спишь), для того чтобы определить, является ли окончание ударным.