Правописание гласных в корнях с чередованием

В русском языке есть ряд корней с чередующимися гласными. Выбор буквы в безударной позиции при чередовании зависит от определенных условий:

От наличия или отсутствия после корня суффикса -А-:

-бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -тер- — -тир-, -блест- — -блист-, -жег- — -жиг-, -стел- — -стил-, -чет- — -чит-: перед суффиксом -А- пишется И (собИрАть, зажИгАть, настИлАтъ), в остальных случаях пишется Е (блЕстеть, зажЕчь).

СобИРАть, стИРАть, задИРА

Повнимательней гляди: Если в слове имя Ира, значит, в корне буква И!

Исключения: сочЕтать, сочЕтание.

Обратите внимание!

корни с чередованием а (я) - им (ин): перед суффиксом - А - пишется ИМ (ИН) (зам И н А ть, заж И м А ть), в остальных случаях пишется А (Я) (замять, зажать);

-кас- — -косн-: если за корнем следует согласная Н, то пишется О (кОснуться, прикОсновение), в остальных случаях пишется А (кАсательная, кАсаться);

От последующих букв или сочетаний букв:

-лаг- — -лож-: перед Г пишется А (прилАгать, прилАгательное), перед Ж пишется О (прилОжение, предлОжить),

Исключение: полог;

-раст- (-ращ-) — - рос-: перед СТ и Щ пишется А (рАсти, нарАщивать); перед С пишется О (зарОсль, вырОсший).

Исключения: отрасль, росток, ростовщик, Ростов, Ростислав;

-скак- — -скоч-: перед К пишется А (скАкать), перед Ч пишется О (выскОчить).

Исключения: скачОк, скАчу;

От ударения:

-гар- — -гор-: под ударением пишется А (загАр, разгАр), без ударения ―О (загОрелый, пригОрать).

Исключения: выгарки, изгарь, пригарь;

-зар- — -зор-: без ударения пишется А (зАрница, озАрить), под ударением ― что слышится (зОрька, зАрево).

Исключение: зоревать;

-клан- — -клон-: без ударения пишется О (преклОнение, поклОниться), под ударением - что слышится (клАняться, поклОн);

-твар- — -твор-: без ударения пишется О (твОрить, твОрение), под ударением - что слышится (твОрчество, твАрь).

Исключение: утварь.

От значения:

-мак- — -мок: -мак- используется в значении «погружать в жидкость, делать мокрым» (мАкать хлеб в молоко), -мок- в значении «пропускать жидкость» (ботинки промОкают);