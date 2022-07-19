Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных зависит от нескольких факторов:
Вид глагола. Если у нас совершенный вид (с вопросом что сделать?) – НН, потому что перед нами причастие. Решить – что сделать? – решенный. Отглагольные прилагательные всегда образовываются от глаголов несовершенного вида. Варить – что делать? – варЁный.
Наличие приставки (кроме НЕ), так как все приставки превращают глаголы несовершенного вида в совершенные. Писать – что делать? Подписать – что сделать?
суффикс ОВА/ЕВА/ИРОВА. Квалифицировать – что делать? Не сов вид, но есть суффикс ИРОВА, значит, две буквы НН. Квалифицированный. Здесь исключениями будут слова кованый, жеваный, потому что ОВ/ЕВ будут входить в часть корня
зависимые слова, которые делают из отглагольных прилагательных причастия!
|-Н-
|-НН-
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1. БЕЗ приставки (кроме НЕ-)
(слово образовано от глагола несовершенного вида)
КРОМЕ
неждаННый и негадаННый,
невидаННый, неслыхаННый,
нечаяННый, отчаяННый,
желаННый, неожидаННый,
свящеННый, данный, делаННый,
обещаННый и считаННый,
жемаННый, также слышаННый,
и медлеННый, и читаННый.
2. Краткие причастия
сделаННое ДЗ — ДЗ сделаНо
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1. С приставкой (кроме НЕ-)
(слово образовано от глагола совершенного вида)
КРОМЕ
назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), придаНое, посажёНый отец
2. В суффиксах -ОВА- и -ЕВА-
Внимательно!
В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень!
3. Если есть зависимые слова
крашеНый забор НО дважды крашеННый забор