Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуационный анализ Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при однородных членах предложения Сравнительный оборот Двоеточие и тире
Варианты ЕГЭ
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Орфография
Правописание суффиксов причастий Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных

Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных

Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных зависит от нескольких факторов:

  1. Вид глагола. Если у нас совершенный вид (с вопросом что сделать?) – НН, потому что перед нами причастие. Решить – что сделать? – решенный. Отглагольные прилагательные всегда образовываются от глаголов несовершенного вида. Варить – что делать? – варЁный.

  1. Наличие приставки (кроме НЕ), так как все приставки превращают глаголы несовершенного вида в совершенные. Писать – что делать? Подписать – что сделать?

  1. суффикс ОВА/ЕВА/ИРОВА. Квалифицировать – что делать? Не сов вид, но есть суффикс ИРОВА, значит, две буквы НН. Квалифицированный. Здесь исключениями будут слова кованый, жеваный, потому что ОВ/ЕВ будут входить в часть корня

  1. зависимые слова, которые делают из отглагольных прилагательных причастия!

-Н- -НН-

1. БЕЗ приставки (кроме НЕ-)

(слово образовано от глагола несовершенного вида)

КРОМЕ

неждаННый и негадаННый,

невидаННый, неслыхаННый,

нечаяННый, отчаяННый,

желаННый, неожидаННый,

свящеННый, данный, делаННый,

обещаННый и считаННый,

жемаННый, также слышаННый,

и медлеННый, и читаННый.

2. Краткие причастия

сделаННое ДЗДЗ сделаНо

1. С приставкой (кроме НЕ-)

(слово образовано от глагола совершенного вида)

КРОМЕ

назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), придаНое, посажёНый отец

2. В суффиксах -ОВА- и -ЕВА-

Внимательно!

В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень!

3. Если есть зависимые слова

крашеНый забор НО дважды крашеННый забор