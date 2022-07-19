Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных

1. БЕЗ приставки (кроме НЕ-) (слово образовано от глагола несовершенного вида) КРОМЕ неждаННый и негадаННый, невидаННый, неслыхаННый, нечаяННый, отчаяННый, желаННый, неожидаННый, свящеННый, данный, делаННый, обещаННый и считаННый, жемаННый, также слышаННый, и медлеННый, и читаННый. 2. Краткие причастия сделаННое ДЗ — ДЗ сделаНо

1. С приставкой (кроме НЕ-) (слово образовано от глагола совершенного вида) КРОМЕ назваНый (брат), смышлеНый, непрошеНый (гость), придаНое, посажёНый отец 2. В суффиксах -ОВА- и -ЕВА- Внимательно! В словах коваНый и жёваНый «ов» и «ев» входят в корень! 3. Если есть зависимые слова крашеНый забор НО дважды крашеННый забор