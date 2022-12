Числовые последовательности

Если в начале файла дано количество чисел, то для считывания информации из файла нужно считать из первой строки количество чисел в какую-нибудь переменную (например, N) и затем, используя конструкцию for i in range(n), считать по числу из каждой строки, добавляя его в список (например, a). Если в начале файла не дано количество строк, то можно сразу после открытия файла считывать по строке и заносить значения в список данных, используя конструкцию for line in file.