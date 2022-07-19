Логические высказывания

Ранее речь уже шла о том, что под логической переменной может подразумеваться любое высказывание, которое мы можем определить как ложное или истинное. В задании №15 ЕГЭ по информатике, которому посвящен данный раздел теории, логической переменной может быть, например, принадлежность точки некоторому отрезку или справедливость неравенства. Например, переменная x > 10 будет Истинна (т.е. равна 1) для всех чисел, которые строго больше 10, и Ложна (т.е. равна 0) для всех остальных. А переменная B ∈ [2; 4] будет Истинна (т.е. равна 1) только для чисел, расположенных между 2 и 4, и Ложна (т.е. равна 0) для всех прочих.

Для работы с заданием №15 необходимо хорошо разбираться в двух аспектах. Первый – это работа с математической составляющей, которой посвящен урок «Математика в информатике» (см. соответствующий раздел теории). Второй аспект – это преобразование логических выражений, о чем и пойдет речь в тексте ниже.

Формулы де-Моргана. Два главных выражения

Формулами де-Моргана называются две формулы, которые выглядят следующим образом:

¬(A /\ B) = ¬A \/ ¬B и ¬(A \/ B) = ¬A /\ ¬B

Эти выражения справедливы абсолютно всегда и используются, чтобы раскрывать инверсию перед скобкой. Чтобы убедиться, что эти формулы равносильны, достаточно построить для них таблицы истинности. Для первой формулы:

A B ¬(A /\ B) ¬A \/ ¬B 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Для второй формулы:

A B ¬(A \/ B) ¬A /\ ¬B 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Законы алгебры логики

Далее приведены таблицы истинности для некоторых законов алгебры логики. Более подробный список см. в разделе теории «Тождества математической логики».

Свойства констант:

A /\ 1 = А

A 1 A /\ 1 0 1 0 1 1 1

A \/ 1 = 1

A 1 A \/ 1 0 1 1 1 1 1

A /\ 0 = 0

A 0 A /\ 0 0 0 0 1 0 0

A \/ 0 = A

A 0 A \/ 0 0 0 0 1 0 1

Закон двойного отрицания:

¬(¬А) = А

A ¬А ¬(¬А) 0 1 0 1 0 1

Законы поглощения:

А /\ (A \/ B) = A

A B A \/ B А /\ (A \/ B) 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

А \/ (A /\ B) = A

A B A /\ B А \/ (A /\ B) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1

Законы повторения:

А /\ A = A

А \/ A = A

Переместительный закон:

А \/ В = В \/ A

А /\ B = B /\ A

Сочетательный закон:

А /\ (B /\ C) = (А /\ B) /\ C

А \/ (B \/ C) = (А \/ B) \/ C

Распределительный закон:

А /\ (B \/ C) = (А \/ B) /\ (A \/ C)

А \/ (B /\ C) = (А /\ B) \/ (A /\ C)

Поразрядная конъюнкция

Поразрядная конъюнкция – это логическая операция, которая выполняется над цифрами чисел, записанных в двоичной системе счисления. Нули и единицы в двоичной записи при этом воспринимаются как логические нули и единицы. Далее приведен алгоритм вычисления поразрядной конъюнкции:

перевести оба числа в двоичную систему; записать разряд под разрядом; дополнить числа незначащими нулями, чтобы количество разрядов было одинаковым; применить конъюнкцию к каждой паре разрядов; в получившемся числе убрать незначащие нули; перевести число обратно в десятичную запись.

Пример вычисления поразрядной конъюнкции для чисел 18 и 43.

Переводим все в двоичную систему и записываем разряд под разрядом:

В двоичной записи числа 43 на один разряд больше, но разряды по номерам должны совпадать, поэтому у 18-ти впереди мы добавляем незначащий ноль, после чего выполняем конъюнкцию:

Получаем, что в двоичной системе счисления результат поразрядной конъюнкции равен 10 2 . Переводим в десятичную:

Ответ: 2.