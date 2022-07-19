Логические высказывания

Ранее речь уже шла о том, что под логической переменной может подразумеваться любое высказывание, которое мы можем определить как ложное или истинное. В задании №15 ЕГЭ по информатике, которому посвящен данный раздел теории, логической переменной может быть, например, принадлежность точки некоторому отрезку или справедливость неравенства. Например, переменная x > 10 будет Истинна (т.е. равна 1) для всех чисел, которые строго больше 10, и Ложна (т.е. равна 0) для всех остальных. А переменная B ∈ [2; 4] будет Истинна (т.е. равна 1) только для чисел, расположенных между 2 и 4, и Ложна (т.е. равна 0) для всех прочих.
Для работы с заданием №15 необходимо хорошо разбираться в двух аспектах. Первый – это работа с математической составляющей, которой посвящен урок «Математика в информатике» (см. соответствующий раздел теории). Второй аспект – это преобразование логических выражений, о чем и пойдет речь в тексте ниже.
Формулы де-Моргана. Два главных выражения
Формулами де-Моргана называются две формулы, которые выглядят следующим образом:
¬(A /\ B) = ¬A \/ ¬B и ¬(A \/ B) = ¬A /\ ¬B
Эти выражения справедливы абсолютно всегда и используются, чтобы раскрывать инверсию перед скобкой. Чтобы убедиться, что эти формулы равносильны, достаточно построить для них таблицы истинности. Для первой формулы:
|A
|B
|¬(A /\ B)
|¬A \/ ¬B
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
Для второй формулы:
|A
|B
|¬(A \/ B)
|¬A /\ ¬B
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
Законы алгебры логики
Далее приведены таблицы истинности для некоторых законов алгебры логики. Более подробный список см. в разделе теории «Тождества математической логики».
Свойства констант:
A /\ 1 = А
|A
|1
|A /\ 1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
A \/ 1 = 1
|A
|1
|A \/ 1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
A /\ 0 = 0
|A
|0
|A /\ 0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
A \/ 0 = A
|A
|0
|A \/ 0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
Закон двойного отрицания:
¬(¬А) = А
|A
|¬А
|¬(¬А)
|0
|1
|0
|1
|0
|1
Законы поглощения:
А /\ (A \/ B) = A
|A
|B
|A \/ B
|А /\ (A \/ B)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|1
А \/ (A /\ B) = A
|A
|B
|A /\ B
|А \/ (A /\ B)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|1
Законы повторения:
А /\ A = A
А \/ A = A
Переместительный закон:
А \/ В = В \/ A
А /\ B = B /\ A
Сочетательный закон:
А /\ (B /\ C) = (А /\ B) /\ C
А \/ (B \/ C) = (А \/ B) \/ C
Распределительный закон:
А /\ (B \/ C) = (А \/ B) /\ (A \/ C)
А \/ (B /\ C) = (А /\ B) \/ (A /\ C)
Поразрядная конъюнкция
Поразрядная конъюнкция – это логическая операция, которая выполняется над цифрами чисел, записанных в двоичной системе счисления. Нули и единицы в двоичной записи при этом воспринимаются как логические нули и единицы. Далее приведен алгоритм вычисления поразрядной конъюнкции:
перевести оба числа в двоичную систему;
записать разряд под разрядом;
дополнить числа незначащими нулями, чтобы количество разрядов было одинаковым;
применить конъюнкцию к каждой паре разрядов;
в получившемся числе убрать незначащие нули;
перевести число обратно в десятичную запись.
Пример вычисления поразрядной конъюнкции для чисел 18 и 43.
Переводим все в двоичную систему и записываем разряд под разрядом:
В двоичной записи числа 43 на один разряд больше, но разряды по номерам должны совпадать, поэтому у 18-ти впереди мы добавляем незначащий ноль, после чего выполняем конъюнкцию:
Получаем, что в двоичной системе счисления результат поразрядной конъюнкции равен 102. Переводим в десятичную:
Ответ: 2.