Позиционные системы счисления

Системы счисления — одна из самых базовых тем в информатике. Знание систем счисления позволяет успешно решать задание№14. Также системы счисления лежат в основах логики, программирования и кодирования. В этой теме надо разбираться по порядку.

Допустим, необходимо посчитать количество цветов на поляне. Можно загибать пальцы, делать зарубки на дереве, как это делали древние люди, и так далее. Можно сделать вывод, что форма счета может быть любой, также, как и форма записи. Для способа записи чисел ввели такое понятие, как система счисления.

Существует два типа систем счисления:

Непозиционная (римская и египетская системы счисления)

Позиционная (арабская десятичная система счисления, двоичная и т.д.)

Нас будут интересовать именно позиционные системы счисления с различными основаниями. Самые популярные системы счисления: двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная. Позиционные системы счисления основаны на том, что «вес» цифры зависит от её положения — или позиции — в числе, отсюда и такое название. Для успешной подготовки к экзамену необходимо уметь переводить любое число из десятичной системы счисления в любую другую n‑ричную и из n‑ричной в десятичную. Далее приведена информация по каждому случаю.

Десятичная система счисления

Исторически сложилось, что это самая распространенная система счисления. Именно её мы используем, когда мы делаем покупки в магазине, набираем номер телефона или открываем страницу в книге. На каждой позиции может стоять только одна цифра из диапазона от 0 до 9. Основанием (то есть, количество цифр) является число 10. Это значит, что «вес» любой цифры в числе будет кратен 10 в степени, равной позиции этой цифры. При этом позиции (их называют разрядами) отсчитываются с правого конца числа, начиная с нуля.

Пример. Чтобы разобраться подробнее, возьмем число 123. Давайте «разложим» это число по разрядам. Для этого каждую цифру числа умножим на основание системы, в данном случае число 10, возведенное в степень, равную номеру разряда. Цифра 3 стоит в нулевом разряде, цифра 2 — в первом, а цифра 1 — во втором. Получается, значение равно: . Чтобы разобраться подробнее, возьмем число 123. Давайте «разложим» это число по разрядам. Для этого каждую цифру числа умножим на основание системы, в данном случае число 10, возведенное в степень, равную номеру разряда. Цифра 3 стоит в нулевом разряде, цифра 2 — в первом, а цифра 1 — во втором. Получается, значение равно: 1 * 102 + 2 * 101 + 3 * 100 = 100 + 20 + 3 = 123.

При работе с разными системами счисления, чтобы избежать путаницы, справа от числа приписывают нижний индекс с основанием: 123 10 .

Двоичная система счисления

Эта система счисления используется в вычислительной технике. Десятичную систему счисления в компьютерах не стали использовать, потому что требовалось производство устройств, способных работать в десяти состояниях, а это сильно увеличило бы цену и размер таких устройств. Двоичная же система позволяла экономить на всем.

Двоичная система счисления, как следует из названия, имеет основание 2 и использует только цифры 0 и 1.

Пример. Возьмем число 1001 — это число 9 в десятичной системе счисления. Для того, чтобы перевести число из 2-ичной в 10-ичную систему счисления, необходимо точно так же «разложить» число на разряды, т.е. каждую цифру двоичного числа умножить на основание 2, возведенное в степень, равную разряду: . Возьмем число 1001 — это число 9 в десятичной системе счисления. Для того, чтобы перевести число из 2-ичной в 10-ичную систему счисления, необходимо точно так же «разложить» число на разряды, т.е. каждую цифру двоичного числа умножить на основание 2, возведенное в степень, равную разряду: 1001 2 = 1 * 23 + 0 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9.

Точно так же выполняется перевод из любой n-ричной системы счисления в десятичную. Для этого надо:

1. определить количество разрядов;

2. умножить каждую цифру n-ричной системы счисления на основание «n», возведенное в степень, равную разряду.

Пример. Посмотрим на то, как переводить число из десятичной системы счисления в n-ричную. Сейчас сделаем это опять на примере двоичной системы. Пусть нужно перевести число 240 10 в двоичную систему счисления. Для этого надо последовательно делить число 240 на 2, фиксируя получающиеся остатки (удобнее всего делать это «лесенкой»), пока не дойдем до последнего частого, которое на 2 уже не делится. Это будет первая цифра числа в двоичной системе. А остальные цифры — это получившиеся остатки, записанные в обратном порядке: . Посмотрим на то, как переводить число из десятичной системы счисления в-ричную. Сейчас сделаем это опять на примере двоичной системы. Пусть нужно перевести число 240в двоичную систему счисления. Для этого надо последовательно делить число 240 на 2, фиксируя получающиеся остатки (удобнее всего делать это «лесенкой»), пока не дойдем до последнего частого, которое на 2 уже не делится. Это будет первая цифра числа в двоичной системе. А остальные цифры — это получившиеся остатки, записанные в обратном порядке: Осталось записать обведенные кружком цифры в обратном порядке, начиная с самой правой (выделена жирным). Получаем, что число 240 10 = 11110000 2 .

Точно так же выполняется перевод из десятичной системы счисления в любую n-ричную. Для этого надо:

целую часть числа последовательно делить на основание новой системы счисления, пока не останется число или цифра, которая уже делиться не будет; эта оставшаяся цифра будет первой цифрой нового числа. Остальные цифры — это остатки от всех делений, записанные в обратном порядке.

Восьмеричная система счисления

Имеет основание 8, использует цифры от 0 до 7.

Для того, чтобы перевести из восьмеричной системы счисления в десятичную, необходимо умножить каждую цифру восьмеричного числа на основание 8, возведенное в степень, равную разряду.

Пример. 671 8 = 6 * 82 + 7 * 81 + 1 * 80 = 384 + 56 + 1 = 441 10 .

Перевод из десятеричной системы счисления в восьмеричную осуществляется аналогично переводу в двоичную, только делителем в данном случае является 8.

Пример. Пусть надо перевести число 163 10 в восьмеричную систему: Пусть надо перевести число 163в восьмеричную систему: Получаем, что 163 10 = 243 8 .

Шестнадцатеричная система счисления

Имеет основание 16, использует цифры от 0 до 9 и буква A, B, C, D, E, F, где буква А = 10, В = 11, С = 12, D = 13, Е = 14, F = 15.

Для того, чтобы перевести из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную, нужно необходимо умножить каждую цифру восьмеричного числа на основание 16, возведенное в степень, равную разряду.

Пример. 127 16 = 1 * 162 + 2 * 161 + 7 * 160 = 256 + 32 + 7 = 295 10 .

Для того, чтобы перевести из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную, нужно целую часть числа находить делением на основание новой.

Пример. 191 10 переведем в шестнадцатеричную систему: . 191переведем в шестнадцатеричную систему: Получаем, что 191 10 = BF 16

Перевод между системами счисления, основания которых являются степенью двойки.

Для перевода чисел, записанных в восьмеричной системе в двоичный код, необходимо каждую цифру восьмеричного числа представить триадой двоичных символов.

Триады — числа, состоящие из трех цифр, грубо говоря, это перевод восьмеричных чисел от 0 до 7 в двоичную систему счисления. Тетрады состоят из четырех, и это, грубо говоря, перевод шестнадцатеричных чисел от 0 до F в двоичную систему счисления. Триады и тетрады переводятся, начиная с конца числа (т.е. с младших разрядов). Если крайние триады (тетрады) оказались неполными, они дополняются нулями. Если при переводе в двоичную систему в начале числа (слева) возникают нули, их следует отбросить (они незначащие).

Пример. 12345667 8 = 001 010 011 100 101 110 110 111 2 = 1 010 011 100 101 110 110 111 2

Таблица с триадами и тетрадами, которую надо знать наизусть.

Число Триада Тетрада 0 000 0000 1 001 0001 2 010 0010 3 011 0011 4 100 0100 5 101 0101 6 110 0110 7 111 0111 8 1000 9 1001 A (10) 1010 B (11) 1011 C (12) 1100 D (13) 1101 E (14) 1110 F (15) 1111

Перевод чисел с большими степенями

В задании №14 в ЕГЭ по информатике важно знать еще пару особенностей систем счисления. В десятичной системе счисления вы привыкли к тому, что 10a (десять в степени a) равно единице с a нулями. Важно то, что во всех других позиционных системах это работает точно так же. Сформулируем соответствующее правило:

Десятичное число вида na в n-ричной системе счисления будет выглядеть как единица с a нулями.

Пример. Десятичное число 27 в двоичной системе счисления будет выглядеть как единица и семь нулей: 10000000 2 , десятичное число 54 в пятеричной системе счисления будет выглядеть как единица и четыре нуля: 10000 5 и т.д.

Еще одна важная вещь касается вычитания маленьких чисел из больших круглых чисел в разных системах счисления. Если мы в десятичной системе счисления из 1000000 вычтем 1, мы получим 999999 – это никого не удивляет. Однако, в двоичной и других системах счисления понимание этого дается многим с трудом, хотя принцип абсолютно тот же самый. Сформулируем соответствующее правило:

Если необходимо из числа 1000…000 n+1 , содержащего единицу и a нулей, вычесть 1 n+1 , то результат будет nnn…nnn n +1 , где количество цифр n будет равно a.

Пример. 10000 6 – 1 6 = 5555 6 , 10000000 3 – 1 3 = 2222222 3 .

В форматных заданиях №16 часто встречаются прототипы, где нужно складывать и вычитать десятичные числа с большими показателями. Давайте посчитаем количество «шестерок» в выражении 725 – 73, где числа записали в семеричной системе счисления. При переводе чисел получим, что 725 = 1000…000 7 (25 нулей), 73 = 1000 7 . Запишем решение через столбик:

Видим, что младшие 3 разряда остаются нулями, остальные разряды превращаются в шестерки. Заметим, что в получившемся числе 25 разрядов, 3 из которых – это нули, а оставшиеся 22 разряда – шестерки. Таким образом, ответом является 22.

Отметим, что мы искали количество цифр, имеющих максимальное значение в данной системе счисления. Можно заметить, что мы взяли 25 - показатель старшей степени, и вычли из него 3 - показатель младшей степени, и получили верный ответ. Такое правило работает с любым выражением, где числа имеют одинаковое основание. Сформулируем соответствующее правило:

Если необходимо десятичное число, имеющее вид an – am, перевести в a–ричную систему счисления, то количество цифр (a-1) будет равно разности показателей, то есть n-m.

Пример. Сколько будет единиц в двоичной записи числа 2234 -2217? Нам нужно посчитать количество максимальных цифр в двоичной записи данного выражения. Числа имеют одинаковое основание 2, поэтому воспользуемся правилом, которое мы вывели выше, то есть 234 – 217 = 17.