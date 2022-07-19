Системы счисления — одна из самых базовых тем в информатике. Знание систем счисления позволяет успешно решать задание№14. Также системы счисления лежат в основах логики, программирования и кодирования. В этой теме надо разбираться по порядку.
Допустим, необходимо посчитать количество цветов на поляне. Можно загибать пальцы, делать зарубки на дереве, как это делали древние люди, и так далее. Можно сделать вывод, что форма счета может быть любой, также, как и форма записи. Для способа записи чисел ввели такое понятие, как система счисления.
Существует два типа систем счисления:
Непозиционная (римская и египетская системы счисления)
Позиционная (арабская десятичная система счисления, двоичная и т.д.)
Нас будут интересовать именно позиционные системы счисления с различными основаниями. Самые популярные системы счисления: двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная. Позиционные системы счисления основаны на том, что «вес» цифры зависит от её положения — или позиции — в числе, отсюда и такое название. Для успешной подготовки к экзамену необходимо уметь переводить любое число из десятичной системы счисления в любую другую n‑ричную и из n‑ричной в десятичную. Далее приведена информация по каждому случаю.
Десятичная система счисления
Исторически сложилось, что это самая распространенная система счисления. Именно её мы используем, когда мы делаем покупки в магазине, набираем номер телефона или открываем страницу в книге. На каждой позиции может стоять только одна цифра из диапазона от 0 до 9. Основанием (то есть, количество цифр) является число 10. Это значит, что «вес» любой цифры в числе будет кратен 10 в степени, равной позиции этой цифры. При этом позиции (их называют разрядами) отсчитываются с правого конца числа, начиная с нуля.
1 * 102 + 2 * 101 + 3 * 100 = 100 + 20 + 3 = 123.
При работе с разными системами счисления, чтобы избежать путаницы, справа от числа приписывают нижний индекс с основанием: 12310.
Двоичная система счисления
Эта система счисления используется в вычислительной технике. Десятичную систему счисления в компьютерах не стали использовать, потому что требовалось производство устройств, способных работать в десяти состояниях, а это сильно увеличило бы цену и размер таких устройств. Двоичная же система позволяла экономить на всем.
Двоичная система счисления, как следует из названия, имеет основание 2 и использует только цифры 0 и 1.
10012 = 1 * 23 + 0 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 = 8 + 0 + 0 + 1 = 9.
Точно так же выполняется перевод из любой n-ричной системы счисления в десятичную. Для этого надо:
1. определить количество разрядов;
2. умножить каждую цифру n-ричной системы счисления на основание «n», возведенное в степень, равную разряду.
Осталось записать обведенные кружком цифры в обратном порядке, начиная с самой правой (выделена жирным). Получаем, что число 24010 = 111100002.
Точно так же выполняется перевод из десятичной системы счисления в любую n-ричную. Для этого надо:
целую часть числа последовательно делить на основание новой системы счисления, пока не останется число или цифра, которая уже делиться не будет;
эта оставшаяся цифра будет первой цифрой нового числа. Остальные цифры — это остатки от всех делений, записанные в обратном порядке.
Восьмеричная система счисления
Имеет основание 8, использует цифры от 0 до 7.
Для того, чтобы перевести из восьмеричной системы счисления в десятичную, необходимо умножить каждую цифру восьмеричного числа на основание 8, возведенное в степень, равную разряду.
Перевод из десятеричной системы счисления в восьмеричную осуществляется аналогично переводу в двоичную, только делителем в данном случае является 8.
Получаем, что 16310 = 2438.
Шестнадцатеричная система счисления
Имеет основание 16, использует цифры от 0 до 9 и буква A, B, C, D, E, F, где буква А = 10, В = 11, С = 12, D = 13, Е = 14, F = 15.
Для того, чтобы перевести из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную, нужно необходимо умножить каждую цифру восьмеричного числа на основание 16, возведенное в степень, равную разряду.
Для того, чтобы перевести из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную, нужно целую часть числа находить делением на основание новой.
Получаем, что 19110 = BF16
Перевод между системами счисления, основания которых являются степенью двойки.
Для перевода чисел, записанных в восьмеричной системе в двоичный код, необходимо каждую цифру восьмеричного числа представить триадой двоичных символов.
Триады — числа, состоящие из трех цифр, грубо говоря, это перевод восьмеричных чисел от 0 до 7 в двоичную систему счисления. Тетрады состоят из четырех, и это, грубо говоря, перевод шестнадцатеричных чисел от 0 до F в двоичную систему счисления. Триады и тетрады переводятся, начиная с конца числа (т.е. с младших разрядов). Если крайние триады (тетрады) оказались неполными, они дополняются нулями. Если при переводе в двоичную систему в начале числа (слева) возникают нули, их следует отбросить (они незначащие).
Таблица с триадами и тетрадами, которую надо знать наизусть.
|Число
|Триада
|Тетрада
|0
|000
|0000
|1
|001
|0001
|2
|010
|0010
|3
|011
|0011
|4
|100
|0100
|5
|101
|0101
|6
|110
|0110
|7
|111
|0111
|8
|1000
|9
|1001
|A (10)
|1010
|B (11)
|1011
|C (12)
|1100
|D (13)
|1101
|E (14)
|1110
|F (15)
|1111
Перевод чисел с большими степенями
В задании №14 в ЕГЭ по информатике важно знать еще пару особенностей систем счисления. В десятичной системе счисления вы привыкли к тому, что 10a (десять в степени a) равно единице с a нулями. Важно то, что во всех других позиционных системах это работает точно так же. Сформулируем соответствующее правило:
|Десятичное число вида na в n-ричной системе счисления будет выглядеть как единица с a нулями.
Еще одна важная вещь касается вычитания маленьких чисел из больших круглых чисел в разных системах счисления. Если мы в десятичной системе счисления из 1000000 вычтем 1, мы получим 999999 – это никого не удивляет. Однако, в двоичной и других системах счисления понимание этого дается многим с трудом, хотя принцип абсолютно тот же самый. Сформулируем соответствующее правило:
|Если необходимо из числа 1000…000n+1, содержащего единицу и a нулей, вычесть 1n+1, то результат будет nnn…nnnn+1, где количество цифр n будет равно a.
В форматных заданиях №16 часто встречаются прототипы, где нужно складывать и вычитать десятичные числа с большими показателями. Давайте посчитаем количество «шестерок» в выражении 725 – 73, где числа записали в семеричной системе счисления. При переводе чисел получим, что 725 = 1000…0007 (25 нулей), 73 = 10007. Запишем решение через столбик:
Видим, что младшие 3 разряда остаются нулями, остальные разряды превращаются в шестерки. Заметим, что в получившемся числе 25 разрядов, 3 из которых – это нули, а оставшиеся 22 разряда – шестерки. Таким образом, ответом является 22.
Отметим, что мы искали количество цифр, имеющих максимальное значение в данной системе счисления. Можно заметить, что мы взяли 25 - показатель старшей степени, и вычли из него 3 - показатель младшей степени, и получили верный ответ. Такое правило работает с любым выражением, где числа имеют одинаковое основание. Сформулируем соответствующее правило:
|Если необходимо десятичное число, имеющее вид an – am, перевести в a–ричную систему счисления, то количество цифр (a-1) будет равно разности показателей, то есть n-m.