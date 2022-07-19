В рамках данного теоретического материала вы познакомитесь с основными методами сортировки, которые необходимы для решения прототипа высокого уровня сложности – задания 26.
Сортировка – это упорядочивание элементов в списке. Три основных метода сортировки, используемые как в теории, так и в практическом применении, – это сортировка выбором, пузырьком и вставками. Рассмотрим каждый метод подробнее.
Сортировка выбором
Сортировка выбором может быть реализована в четыре этапа:
Зафиксировать первый элемент массива, с которым будем сравнивать остальные элементы массива.
Найти максимум (минимум) в неотсортированном массиве.
Поменять местами найденный максимум (минимум) с зафиксированным элементом массива.
Если массив не стал полностью отсортированным, то зафиксировать следующий элемент массива и повторить пункты 2 и 3.
Пример. Для массива [5, 3, 4, 2, 1] сортировка выбором будет выглядеть следующим образом:
Пример. Сортировка выбором на Python можно реализовать следующим образом:
Алгоритм сортировки пузырьком
В алгоритме сортировки пузырьком соседние элементы массива сравниваются между собой и меняются при выполнении условия до тех пор, пока элементы массива не будут отсортированы в нужном порядке.
Пример. Для массива [2, 1, 4, 3, 5] сортировка пузырьком будет выглядеть следующим образом:
Пример. Сортировка пузырьком на языке Python можно реализовать следующим образом:
Сортировка методом вставок
Суть сортировки вставками заключается в двух правилах:
Перебираются элементы в неотсортированной части массива.
Каждый элемент вставляется в отсортированную часть массива на то место, где он должен находиться.
Пример. Для массива [3, 2, 1, 5, 4] сортировка вставками можно проиллюстрировать в виде:
Пример. Данная сортировка сложнее описывается на Python, зато быстрее обрабатывает большие массивы. Пример кода для массива [3, 2, 1, 5, 4] представлен ниже:
Функция sort()
В Python существует функция sort(), которая позволяет выполнить сортировку массива. Нет необходимости присваивать данную функцию какой-либо переменной, так как sort() принимает значения и меняет порядок элементов исходного массива.
Чтобы выполнить сортировку массива a по возрастанию достаточно просто вызвать функцию:
a.sort()
При необходимости выполнять сортировку массива а по убыванию, достаточно дописать в скобки параметр reverse, равным 1:
a.sort(reverse = 1)