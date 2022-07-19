Октябрьская революция

1. Причины революции:

После провала выступления Л. Г. Корнилова резко упала популярность Временного правительства. Начались разногласия и среди социалистов. А. Ф. Керенский, объявив Корнилова изменником, потерял поддержку в военной среде.

Обстановка на фронте и в тылу ухудшалась с каждым днем, процветало дезертирство. В деревнях увеличивалось движение по самостоятельному переделу земель (потому что Временное правительство не делало здесь никаких решительных шагов, ожидая созыва Учредительного собрания). Лозунги большевиков («Землю — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!») набирали популярность. Большевизм укреплял позиции в Советах.

2. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде:

Руководство большевиков, в частности В. И. Ленин, сочли сложившуюся ситуацию удачным моментом для захвата власти.

26 июля – 3 августа 1917 года в Петрограде состоялся VI съезд РСДРП(б), провозгласивший курс на вооруженное восстание.

В сентябре Ленин направил в ЦК РСДРП(б) два письма: «Большевики должны взять власть», «Марксизм и восстание», в которых была изложена программа прихода к власти партии большевиков путем вооруженного восстания.

10 и 16 октября проходят два заседания ЦК. На них сложилось несколько точек зрения на потенциальную возможность захватить власть в условиях кризиса.

В. И. Ленин считал, что брать власть как можно быстрее, до открытия 20 октября II съезда Советов. Он полагал, что после подавления Корниловского мятежа РСДРП (б) достигла пика популярности и нельзя допустить ее снижения. Также он полагал, что в аграрной России большевики никогда не смогут выиграть выборы в Учредительное собрание (крестьян больше, чем рабочих; крестьяне за эсеров).

Л. Д. Троцкий, считал, что начинать восстание надо после того, как съезд объявит о переходе к нему всей полноты власти.

Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев были против восстания. Они считали, что популярность большевиков будет только расти и что при созыве Учредительного собрания большевики получат в нем большинство мест, и, таким образом, они получат власть мирным путем. Кроме того, Зиновьев и Каменев справедливо отмечали, что при захвате власти у РСДРП (б) не получится опереться на крестьянство, составляющее большинство населения (так как крестьяне за эсеров). Это приведет к Гражданской войне и оттолкнет от большевиков солдатские массы ,которые уже устали вести боевые действия и требовали мира.



Большинство членов ЦК приняли сторону Ленина.

Сразу же были созданы руководящие органы восстания: 9 октября по инициативе Троцкого был создан Военно-революционный комитет (ВРК), в который вошли левые эсеры, большевики, анархисты и меньшевики, интернационалисты. Фактически этим органом руководил сам Троцкий, формально — левый эсер П. Лазимир.

В состав ВРК вошел Военно-революционный центр (ВРЦ), включавший в себя только большевиков: Урицкий, Сталин, Бубнов, Дзержинский, Свердлов. Это были органы, планировавшие и организовывающие будущую октябрьскую революцию.

3. Ход восстания:

Утром 24 октября отряд юнкеров, действовавший от имени Временного правительства, захватил типографию большевистской газеты «Рабочий путь».

Спустя несколько часов проходит заседание Петроградского комитета большевиков по захвату власти. Вечером Ленин прибывает в Смольный (штаб восстания).

Силы, подчиненные ВРК (Красная Гвардия (отряды вооруженных рабочих), экипаж Балтийского флота, гарнизон Петропавловской крепости) в ночь на 25 октября заняли: Николаевский и Балтийский вокзалы, Государственный банк, Центральную телефонную станцию. Крейсер «Аврора» вошел в Неву.

Утром 25 октября Керенский выехал в ставку Северного фронта.

25 октября в 10 утра вышло обращение «К гражданам России», в котором говорилось о низложении Временного правительства.

К 12 часам был занят Мариинский дворец.

К двум часам дня открылось заседание Петроградского Совета, на котором выступили Троцкий и Ленин.

В 18 часов Зимний дворец был окружен, через час Временному правительству был выдвинут ультиматум.

В 21 часов 40 минут начался штурм по сигналу (выстрел «Авроры»). Правительство было арестовано. ВРК передал власть съезду Советов утром 26 октября.

Надо сказать, что установление власти большевиков в Петрограде прошло без многочисленных жертв. Погибло шесть человек.

Керенский, сбежавший на фронт, попытался организовать поход на Петроград. 28 октября войска Керенского и Краснова заняли Царское Село. 30 октября они были разбиты.

4. II съезд Советов: декреты о мире, о земле, о полноте власти Советов.

В 22 часа 45 минут открыл свою работу II Всероссийский съезд Советов. Меньшевики и эсеры восприняли передачу власти Совету как узурпацию власти и покинули заседание. Таким образом, большевики остались без оппозиции.

— Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с Лениным.

Наркомом по делам продовольствия стал Теодорович, внутренних дел — Рыков, земледелия — Милютин, иностранных дел — Троцкий, по делам торговли и промышленности — Ногин, наркомом просвещения — Луначарский, нарком почт и телеграфов —Авилов (Глебов), финансов — Скворцов-Степанов, по делам национальностей — Сталин (Джугашвили), комитет по военным и морским делам возглавили Крыленко, Дыбенко и Антонов-Овсеенко. Было образовано рабоче-крестьянское правительствоСовет Народных Комиссаров (СНК) во главе с Лениным.Наркомом по делам продовольствия стал Теодорович, внутренних делРыков, земледелияМилютин, иностранных делТроцкий, по делам торговли и промышленностиНогин, наркомом просвещенияЛуначарский, нарком почт и телеграфовАвилов (Глебов), финансовСкворцов-Степанов, по делам национальностейСталин (Джугашвили), комитет по военным и морским делам возглавили Крыленко, Дыбенко и Антонов-Овсеенко.





Также был создан Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), в который также вошли левые эсеры. Этот орган выполнял функции высшего законодательного органа между съездами Советов.

На II съезде Советов было принято несколько важных документов:



Декрет о мире: провозглашение выхода России из войны, призвание воюющих стран сесть за стол переговоров, объявление об отмене тайной дипломатии, призыв к миру без аннексий и контрибуций. Декрет был обращен именно к народам стран, а не к правительствам.

Декрет о земле: объявление об отмене частной собственности на землю, национализация земли, ликвидация помещичьего землевладения, запрет наемного труда, распределение земли по потребительской норме.



Декрет о полноте власти Советов: переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, передача исполнительной власти СНК, установление контроля над СНК со стороны ВЦИК.Помимо этого, на начальных этапах существования советской власти были сделаны следующие

— Упразднение титулов, сословий, гражданских чинов; Упразднение титулов, сословий, гражданских чинов; — Введение 8-часового рабочего дня, охраны труда подростков и женщин, страхование; — Переселение рабочих в новые квартиры (ранее принадлежавших зажиточным людям); — Увеличение заработной платы и пенсий; — Утвержден Кодекс о труде и принят декрет о браке и семье; — Ликвидация всех привилегий церкви, которая была отделена от государства (провозглашение свободы совести); — Образование и медицина стали бесплатными; — Началась «Красногвардейская атака на капитал». Это понятие включает в себя комплекс социально-экономических мероприятий, проведенных большевиками в ноябре 1917 — марте 1918 года. Главная цель состояла в том, чтобы подорвать экономическую силу буржуазии, уничтожив частную собственность на средства производства, овладеть командными высотами в экономике и создать основу для социалистического сектора народного хозяйства. Декретом ВЦИК 14 ноября 1917 года был утвержден и распространен через фабзавкомы рабочий контроль на частных предприятиях; проведена национализация частных и акционерных банков (подчинены Госбанку), транспорта, морского и речного торгового флота, средств связи; монополизирована внешняя торговля и значительная часть крупной промышленности. Для управления государственным сектором в экономике 2 декабря 1917 года создавались ВСНХ и местные совнархозы.

Принятие этих документов повысило авторитет большевиков. То, чего так давно ждал народ, было сделано за несколько дней. Крестьянам обещали землю. Рабочим – 8-ми часовой рабочий день. Всем гражданам России – окончание войны и мир. Теперь оставалось только воплотить эти Декреты в жизнь.



Итогом революции стало появлении категории так называемых «» – людей, которые потеряли свой социальный статус после Октябрьской революции: аристократия, офицеры царской армии, бюрократия, духовенство, купечество, зажиточное крестьянство (кулаки). Кроме потери прежнего социального статуса они также часто попадали в категорию «» (то есть граждан, лишенных избирательных прав).

5. Установление новой власти в Москве и на местах:

Установление власти большевиков в Петрограде обошлось практически без крови. В Москве же захват власти имел более затяжной характер. Здесь ВРК противостоял Комитету общественной безопасности. Кроме того, в самом ВРК не было единства мнений по методам ведения борьбы.

28 октября началось вооруженное восстание, в результате которого Комитет общественной безопасности капитулировал. ВРК также передал власть Советам.

6. Большевизация на местах:

В Центральном промышленном районе советская власть установилась еще до событий в Петрограде.

В Центрально-черноземном районе большевики установили власть к концу января 1918 г. из-за большого влияния эсеров.

Быстро Советы получили власть на Донбассе, Урале, в Поволжье, Баку.

Кавказ: февраль – март 1918 года (после борьбы с националистами).

В Прибалтике Советам помогли латышские стрелки.

На Украине пришлось вступить в борьбу с Центральной Радой.

В ноябре была захвачена Ставка.

Центром сопротивления большевизму стал казачий Дон. Казаки владели землей, были против национализации земли и были объединены в воинские формирования.

Единственная партия, которая поддержала большевиков, была партия левых эсеров. В середине ноября 1917 года левые эсеры вошли в состав СНК.



7. Выборы в Учредительное собрание и его работа:

Большевикам удалось захватить власть в крупных промышленных и политических центрах. Но Москва и Петербург – это далеко не вся Россия. Идея Учредительного собрания, в рамках которого бы собрались все политические силы нашей необъятной страны и решили судьбу государства была так сильна, что большевики не могли от нее отказаться не потеряв авторитет в глазах общества. Поэтому было решено созвать это собрание. Выборы начались 12 ноября 1917 года.

Лозунг оппозиции: «Вся власть Учредительному собранию!». Он объединял все демократические силы, которые представляли опасность для большевиков.

Ожидания Каменева и Зиновьева (которые предлагали не захватывать в октябре власть силой, потому что считали, что большевики настолько популярны, что их и так поддержит большинство народа) не оправдались. Россия в 1917 году – все таки не рабочая, а крестьянская страна. Поэтому на выборах в Учредительное собрание победила партия эсеров, максимально выражающая интересы этого сословия.



Состав собрания: эсеры — 40,6%, меньшевики — 2,8%, другие социалистические партии — 15%, большевики — 23%, кадеты — 4,6%. Председателем был избран лидер эсеров В. Чернов. Естественно, что большевики и левые эсеры были итогами недовольны.

Работа собрания началась 5 января 1918 года.

Депутаты отказались принимать написанную Лениным за несколько дней до этого Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая закрепляла бы завоевания Октябрьской революции. После этого большевики и левые эсеры покинули заседание. Утром 6 января собрание было разогнано, что, кстати, не вызвало массовых выступлений. Депутаты разъехались по разным, не подвластным большевикам уголкам страны, и начали организовывать сопротивление. Начиналась подготовка к Гражданской войне. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была принята чуть позже на организованном большевиками III Всероссийском съезде Советов.



Почему по итогам 1917 года к власти в стране пришли именно большевики? На этот вопрос нет единого ответа.

Успеху способствовал комплекс факторов: