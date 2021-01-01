Поможем улучшить оценки по математике, русскому и физике

Для 5—8 классов

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Что ваш ребенок получает на курсе

Программа

Повышение успеваемости

Ученики закрывают пробелы в знаниях и изучают программу на продвинутом уровне, поэтому улучшают оценки и успешно сдают ВПР.

Программа

Мотивация учиться

Мы поощряем успехи и не ставим оценки, поэтому ученики не боятся ошибаться и чувствуют уверенность в своих способностях.

Программа

ДЗ без вашей помощи

Вам не придётся тратить время на совместное решение ДЗ, потому что преподаватель проверит понимание и проконтролирует каждого ученика.

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Преподаватели MAXIMUM

Алёна Медына

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 96

Ксения Тихонова

  • Предмет: Русский язык
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Журналистика
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Владислав Суслов

  • Предмет: Математика
  • Вуз: МГТУ имени Н.Э.Баумана
  • Специальность: Пром. безопасность
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90

Ксения Козюкова

  • Предмет: Математика
  • Вуз: РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • Специальность: Преподователь
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 85

Тимур Уткузов

  • Предмет: Физика
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Ксения Арестова

  • Предмет: Биология
  • Вуз: УрФУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 92

Артём Мушта

  • Предмет: Обществознание
  • Вуз: СПбГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 90

Дарья Сарычева

  • Предмет: Математика
  • Вуз: МГПУ
  • Специальность: Иностранные языки
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 94

Данил Конев

  • Предмет: История
  • Вуз: СПбГУ
  • Специальность: Преподаватель
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 98

Ирина Москалёва

  • Предмет: Химия
  • Вуз: ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
  • Специальность: Лечебное дело
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 86

Григорий Подсекин

  • Предмет: Информатика
  • Вуз: СПБГЭТУ «ЛЭТИ»
  • Специальность: Информ. технологии
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 97

Полина Неверова

  • Предмет: Литература
  • Вуз: МГУ
  • Специальность: Филология
  • Оценка на ОГЭ: 5
  • Баллы на ЕГЭ: 100

Контроль качества преподавания

Для новых преподавателей
Для действующей команды
3 этапа отбора
Входное
тестирование
Методический
курс
2 предметные
аттестации в год
25 часов в год
доп. обучения
Контроль
показателей группы
(посещаемость и ДЗ)

Гарантия результата

  • Наши ученики на 100% осваивают программу своего класса
  • Курс пройден, но остались непонятые темы?
    Разберём их на индивидуальных уроках — бесплатно!
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Как проходят наши онлайн-уроки

Ответы на вопросы учеников во время урока

Вовлечение учеников и проверка понимания

Структурированное динамическое объяснение

Теория и практика от простого к сложному

Как проходит обучение

1. Диагностика знаний

Преподаватель определяет проблемные темы у каждого ученика и помогает поставить цель на курсе.

2. Темы от простых к сложным

Ученики закрывают пробелы в темах прошлых лет, проходят и опережают программу своего класса.

3. Контроль успехов

После каждой темы ученики пишут контрольные и сдают 2 больших зачёта в середине и конце курса.

4. Индивидуальный подход

После контрольных каждый ученик лично с преподавателем разбирает прогресс и сложные темы.

Контроль прогресса для родителей

Будьте спокойны за результаты своего ребенка.
Система MAXIMUM абсолютно прозрачна для родителей наших учеников.

Характеристика успеваемости

Получайте статус об успехах ребенка напрямую от преподавателя

Онлайн-кабинет родителя

Отслеживайте посещаемость и выполнение домашнего задания

Выберите класс и предмет

8 класс 7 класс 6 класс 5 класс
Математика Физика Русский язык
Выбранный курс

Математика

8 класс

Цель курса – отработать все базовые знания по математике за 8 класс и показать, что изучение математики может быть не только простым, но и интересным. В результате ученики получают все необходимые навыки для ВПР и ОГЭ.

В блоке «Алгебра» начинаем с простейших вычислений, затем переходим к числам, уравнениям, более сложным выражениям и неравенствам, а также работаем с текстовыми задачами, которые вызывают наибольшие трудности в 1-й части ЕГЭ.

В блоке «Геометрия» изучаем всю теорию за 7 и 8 классы и отрабатываем ее на практике, в т.ч. в формате типичных заданий ОГЭ. На уроках ученики развивают пространственное мышление, необходимое для решения задач по геометрии.

Записаться на пробный урок

Почему обращаются к нам

Продуманные программы

Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика

Видимые результаты

Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию

Проверенная методика

Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников

Удобная платформа

Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать

175 000

успешных учеников

7 лет

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школьных учителей
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