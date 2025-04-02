Почему родители задумываются о смене школы?
Высокая нагрузка на родителей
Бесконечная проверка ДЗ, родительские собрания, вызовы в школу
Нет интереса к учебе
Ученик не вовлекается в урок и теряет мотивацию изучать предмет
Высокий уровень стресса
Сложности в коммуникации с одноклассниками и учителями
Решайте все задачи одним платежом – не тратьте время и деньги на репетиторов и школьные взносы
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Выберите формат обучения
- ОнлайнБазовый
Закрепим знания по школьной программе и улучшим оценки в вашей текущей школе
от 3 200 ₽ в месяц
или 27 900 ₽ курс/год
- Онлайн и офлайнСтандарт
Альтернатива обычной школе с углубленной профориентацией
от 7 200 ₽ в месяц
или 63 000 ₽ курс/год
- Офлайн и онлайнОптимум
Альтернатива обычной школе с углубленной профориентацией и индивидуальным планом обучения
от 16 200 ₽ в месяц
или 140 500 ₽ курс/год
- Офлайн и онлайнМаксимум
Все возможности Школы MAXIMUM в индивидуальном формате
от 22 500 ₽ в месяц
или 196 000 ₽ курс/год
Как проходит обучение
Расписание
Полная поддержка
Профориентация
Преподаватели
Наставник
Индивидуальное расписание
✔️ Онлайн или гибрид: 2 дня очно, 3 дня онлайн
✔️ Возможность выбирать уровень предметов — базовый или углубленный
✔️ Индивидуальное расписание, оставляющее время для спорта, творчества и других занятий
Как перейти в Школу MAXIMUM
На каждом этапе вас будет сопровождать наш эксперт
Шаг 1.
Выберите школу для зачисления: свою или из нашего списка
Шаг 2.
Подготовьте документы и загрузите их сканы в личный кабинет
Шаг 3.
Оплатите прикрепление (в некоторых школах оно бесплатное)
Шаг 4.
Дождитесь приказа о зачислении
Частые вопросы от родителей