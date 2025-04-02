Почему родители задумываются о смене школы?

Высокая нагрузка на родителей

Бесконечная проверка ДЗ, родительские собрания, вызовы в школу

Нет интереса к учебе

Ученик не вовлекается в урок и теряет мотивацию изучать предмет

Высокий уровень стресса

Сложности в коммуникации с одноклассниками и учителями

Решайте все задачи одним платежом – не тратьте время и деньги на репетиторов и школьные взносы 

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Выберите формат обучения

  • Онлайн
    Базовый

    Закрепим знания по школьной программе и улучшим оценки в вашей текущей школе

    от 3 200 ₽ в месяц

    или 27 900 ₽ курс/год

  • Онлайн и офлайн
    Стандарт

    Альтернатива обычной школе с углубленной профориентацией

    от 7 200 ₽ в месяц

    или 63 000 ₽ курс/год

  • Офлайн и онлайн
    Оптимум

    Альтернатива обычной школе с углубленной профориентацией и индивидуальным планом обучения 

    от 16 200 ₽ в месяц

    или 140 500 ₽ курс/год

  • Офлайн и онлайн
    Максимум

    Все возможности Школы MAXIMUM в индивидуальном формате

    от 22 500 ₽ в месяц

    или 196 000 ₽ курс/год

Как проходит обучение

Расписание

Полная поддержка

Профориентация

Преподаватели

Наставник

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Индивидуальное расписание


✔️ Онлайн или гибрид: 2 дня очно, 3 дня онлайн


✔️ Возможность выбирать уровень предметов — базовый или углубленный


✔️ Индивидуальное расписание, оставляющее время для спорта, творчества и других занятий

Как перейти в Школу MAXIMUM


На каждом этапе вас будет сопровождать наш эксперт

Шаг 1. 

Выберите школу для зачисления: свою или из нашего списка

Шаг 2. 

Подготовьте документы и загрузите их сканы в личный кабинет 

Шаг 3. 

Оплатите прикрепление (в некоторых школах оно бесплатное) 

Шаг 4. 

Дождитесь приказа о зачислении

Частые вопросы от родителей

Познакомьтесь со Школой MAXIMUM

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время, ответим на все вопросы и поможем подобрать подходящий формат обучения

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Как еще с нами можно связаться