Почему родители задумываются о смене школы?

Высокая нагрузка

Бесконечная домашка, уроки и занятия с репетиторами приводят к хронической усталости ученика

Слабая подготовка к экзаменам

Школьная программа не адаптирована под ЕГЭ и ОГЭ

Высокий уровень стресса

Сложности в коммуникации с одноклассниками и учителями

Решайте все задачи одним платежом – не тратьте время и деньги на репетиторов и школьные взносы 

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Выберите формат обучения

  • Онлайн
    Базовый

    Без подготовки к экзаменам


    Закрепим знания по школьной программе и улучшим оценки в вашей текущей школе

    от 5 000 ₽ в месяц

    или 43 500 ₽ курс/год

  • Онлайн и офлайн
    Стандарт

    С подготовкой к экзаменам


    Альтернатива обычной школе с гарантией оценки 5 на ОГЭ и 80+ на ЕГЭ

    от 19 500 ₽ в месяц

    или 165 600 ₽ курс/год

  • Офлайн и онлайн
    Оптимум

    С подготовкой к экзаменам


    Альтернатива обычной школе с гарантиями результата на экзамене и сопровождением при поступлении в вуз или колледж

    от 29 000 ₽ в месяц

    или 246 000 ₽ курс/год

  • Офлайн и онлайн
    Максимум

    С подготовкой к экзаменам


    Все возможности Школы MAXIMUM в индивидуальном формате

    от 35 000 ₽ в месяц

    или 298 200 ₽ курс/год

Попробуйте обучение в Школе MAXIMUM бесплатно!

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Сбалансированная нагрузка


  • Фокус на предметы, которые ученик выбрал для ОГЭ и ЕГЭ


  • Остальные предметы изучаются базово, но без ущерба оценкам в аттестате

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  • Остается достаточно времени на занятия вне школы: спорт, творчество

Попробуйте обучение в Школе MAXIMUM бесплатно!

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Как перейти в Школу MAXIMUM


На каждом этапе вас будет сопровождать наш эксперт

Шаг 1. 

Выберите школу для зачисления: свою или из нашего списка

Шаг 2. 

Подготовьте документы и загрузите их сканы в личный кабинет 

Шаг 3. 

Оплатите прикрепление (в некоторых школах оно бесплатное) 

Шаг 4. 

Дождитесь приказа о зачислении

Попробуйте обучение в Школе MAXIMUM бесплатно!

Начать учиться

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Частые вопросы от родителей

Получите пробный период

в Школе MAXIMUM

1️⃣ Заполните данные в форме и зарегистрируйтесь

2️⃣ Введите номер телефона и пароль для входа в личный кабинет

3️⃣ Начинайте обучение!

Как еще с нами можно связаться
Выберите класс

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Изображение лид формы
Как еще с нами можно связаться