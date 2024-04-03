На тарифах «Базовый» школьные уроки в записи – их можно смотреть в любое удобное время. На тарифах «Стандарт», «Оптимум», «Максимум» уроки будут проходить в лайф-режиме онлайн, или онлайн + в классе.

В процессе живого урока можно задавать вопросы преподавателю.