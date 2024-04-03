Почему родители задумываются о смене школы?
Высокая нагрузка
Бесконечная домашка, уроки и занятия с репетиторами приводят к хронической усталости ученика
Слабая подготовка к экзаменам
Школьная программа не адаптирована под ЕГЭ и ОГЭ
Высокий уровень стресса
Сложности в коммуникации с одноклассниками и учителями
Решайте все задачи одним платежом – не тратьте время и деньги на репетиторов и школьные взносы
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- ОнлайнБазовый
Без подготовки к экзаменам
Закрепим знания по школьной программе и улучшим оценки в вашей текущей школе
от 5 000 ₽ в месяц
или 43 500 ₽ курс/год
- Онлайн и офлайнСтандарт
С подготовкой к экзаменам
Альтернатива обычной школе с гарантией оценки 5 на ОГЭ и 80+ на ЕГЭ
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- Офлайн и онлайнОптимум
С подготовкой к экзаменам
Альтернатива обычной школе с гарантиями результата на экзамене и сопровождением при поступлении в вуз или колледж
от 29 000 ₽ в месяц
или 246 000 ₽ курс/год
- Офлайн и онлайнМаксимум
С подготовкой к экзаменам
Все возможности Школы MAXIMUM в индивидуальном формате
от 35 000 ₽ в месяц
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Как проходит обучение
Расписание
Поступление
Профориентация
Преподаватели
Наставник
Сбалансированная нагрузка
- Фокус на предметы, которые ученик выбрал для ОГЭ и ЕГЭ
- Остальные предметы изучаются базово, но без ущерба оценкам в аттестате
- Остается достаточно времени на занятия вне школы: спорт, творчество
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Как перейти в Школу MAXIMUM
На каждом этапе вас будет сопровождать наш эксперт
Шаг 1.
Выберите школу для зачисления: свою или из нашего списка
Шаг 2.
Подготовьте документы и загрузите их сканы в личный кабинет
Шаг 3.
Оплатите прикрепление (в некоторых школах оно бесплатное)
Шаг 4.
Дождитесь приказа о зачислении
Попробуйте обучение в Школе MAXIMUM бесплатно!
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Частые вопросы от родителей