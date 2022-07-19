Comparative and Superlative

В английском языке существует три степени сравнения: Positive degree — это обычная форма прилагательного, Comparative degree — сравнительная степень (более/менее), Superlative degree — превосходная степень (самый/самая).
Образование сравнительной и превосходной степеней прилагательного зависит от количества слогов в прилагательном. Для наглядности давайте возьмем два прилагательных: mild и exciting. В прилагательном mild 1 слог. А в слове exciting целых 3 слога (e -xci-ting).
Для образования сравнительной степени от прилагательных, имеющих 1 слог, мы прибавляем к ним суффикс — er. Чтобы получить превосходную степень, мы добавляем определенный артикль the и суффикс —est.
Указателем на сравнительную степень прилагательного является союз than, означающий “чем” — холоднее, чем...; удивительнее, чем…”
Для образования сравнительной степени от прилагательных, имеющих больше 1 слога, мы прибавляем к ним наречие more. Чтобы получить превосходную степень, мы добавляем определенный артикль the и наречие most.
|Positive degree
|Comparative degree
|Superlative degree
|mild
|milder (than)
|the mildest
|exciting
|more exciting (than)
|the most exciting
Естественно, в английском языке существуют и исключения, которые образуются нерегулярным способом
|Перевод
|Positive degree
|Comparative degree
|Superlative degree
|много
|
many/
much
|more
|(the) most
|мало
|little
|less
|(the) least
|Хороший/хорошо
|
good/
well
|better
|(the) best
|
Плохой/
плохо
|
bad/
badly
|worse
|(the) worst
|Далекий, далеко
|far
|
farther/
further
|(the) farthest/furthest
|Старый, старший
|old
|older/elder
|the older/elder
Прилагательное “далекий” образует две разные степени сравнения в зависимости от значения: farther и the farthest — более и самый далекий (расстояние). В это же время further и the furthest означают дальнейший и самый дальний по порядку.
Прилагательное old также образует две формы, различающиеся по значению. Форма elder и the eldest используется только в отношении членов семьи (старший брат, сестра), а older — используется во всех остальных случаях, например, при обсуждении разницы в возрасте между людьми.