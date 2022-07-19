Comparative and Superlative

В английском языке существует три степени сравнения: Positive degree — это обычная форма прилагательного, Comparative degree — сравнительная степень (более/менее), Superlative degree — превосходная степень (самый/самая).

Образование сравнительной и превосходной степеней прилагательного зависит от количества слогов в прилагательном. Для наглядности давайте возьмем два прилагательных: mild и exciting. В прилагательном mild 1 слог. А в слове exciting целых 3 слога (e -xci-ting).

Для образования сравнительной степени от прилагательных, имеющих 1 слог, мы прибавляем к ним суффикс — er. Чтобы получить превосходную степень, мы добавляем определенный артикль the и суффикс —est.

Указателем на сравнительную степень прилагательного является союз than, означающий “чем” — холоднее, чем...; удивительнее, чем…”

Для образования сравнительной степени от прилагательных, имеющих больше 1 слога, мы прибавляем к ним наречие more. Чтобы получить превосходную степень, мы добавляем определенный артикль the и наречие most.

Positive degree Comparative degree Superlative degree mild milder (than) the mildest exciting more exciting (than) the most exciting

Исключения

Естественно, в английском языке существуют и исключения, которые образуются нерегулярным способом

Перевод Positive degree Comparative degree Superlative degree много many/ much more (the) most мало little less (the) least Хороший/хорошо good/ well better (the) best Плохой/ плохо bad/ badly worse (the) worst Далекий, далеко far farther/ further (the) farthest/furthest Старый, старший old older/elder the older/elder

Прилагательное “далекий” образует две разные степени сравнения в зависимости от значения: farther и the farthest — более и самый далекий (расстояние). В это же время further и the furthest означают дальнейший и самый дальний по порядку.

Прилагательное old также образует две формы, различающиеся по значению. Форма elder и the eldest используется только в отношении членов семьи (старший брат, сестра), а older — используется во всех остальных случаях, например, при обсуждении разницы в возрасте между людьми.