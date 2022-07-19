Comparative and Superlative

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Времена группы настоящего (Present Tenses) Способы выражения будущего Будущие времена (Future Tenses) Past Simple Стативные глаголы с разными значениями Present Simple/Continuous Present Perfect Спряжение to be Past Perfect Simple and Continuous used to / would Порядок слов Прошедшие времена (Past Tenses) Past Simple/Past Continuous Past Simple/Present Perfect
Форматные задания
32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Стратегии аудирования Стратегии чтения Письмо Говорение 4 Словообразование глаголов Словообразование прилагательных Эссе: структура Как не потерять балл за лексику Говорение 3 Регистры английского языка Эссе: стиль Словообразование существительных Эссе: аргументы 32-38: самые часто встречающиеся слова 1
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5
Grammar. Parts of speech
much/many/ a lot of - some/any a/an, some, any Глаголы с зависимыми предлогами too / enough Степени сравнения прилагательных Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие Порядок прилагательных Прилагательные на ed/ing Числительные (a) few / (a) little Множественное число существительных Артикли both / either / neither Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Исчисляемые и неисчисляемые существительные Местоимения Общие правила использования артиклей
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Пассивный залог (Passive Voice) Структуры с wish Союзы в условных предложениях Перфектные модальные глаголы Герундий и инфинитив 3rd conditional Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Причастия (Participle 1 and Participle 2) Модальные глаголы Смешанные условные предложения used to / be used to / get used to Косвенная речь (Reported Speech)
Syntax
Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения

Comparative and Superlative

В английском языке существует три степени сравнения: Positive degree — это обычная форма прилагательного, Comparative degree — сравнительная степень (более/менее), Superlative degree — превосходная степень (самый/самая).

Образование сравнительной и превосходной степеней прилагательного зависит от количества слогов в прилагательном. Для наглядности давайте возьмем два прилагательных: mild и exciting. В прилагательном mild 1 слог. А в слове exciting целых 3 слога (e -xci-ting).

Для образования сравнительной степени от прилагательных, имеющих 1 слог, мы прибавляем к ним суффикс — er. Чтобы получить превосходную степень, мы добавляем определенный артикль the и суффикс —est.

Указателем на сравнительную степень прилагательного является союз than, означающий “чем” — холоднее, чем...; удивительнее, чем…”

Для образования сравнительной степени от прилагательных, имеющих больше 1 слога, мы прибавляем к ним наречие more. Чтобы получить превосходную степень, мы добавляем определенный артикль the и наречие most.

Positive degree Comparative degree Superlative degree
mild milder (than) the mildest
exciting more exciting (than) the most exciting

Исключения

Естественно, в английском языке существуют и исключения, которые образуются нерегулярным способом

Перевод Positive degree Comparative degree Superlative degree
много

many/

much

 more (the) most
мало little less (the) least
Хороший/хорошо

good/

well

 better (the) best

Плохой/

плохо

bad/

badly

 worse (the) worst
Далекий, далеко far

farther/

further

 (the) farthest/furthest
Старый, старший old older/elder the older/elder

Прилагательное “далекий” образует две разные степени сравнения в зависимости от значения: farther и the farthest — более и самый далекий (расстояние). В это же время further и the furthest означают дальнейший и самый дальний по порядку.

Прилагательное old также образует две формы, различающиеся по значению. Форма elder и the eldest используется только в отношении членов семьи (старший брат, сестра), а older — используется во всех остальных случаях, например, при обсуждении разницы в возрасте между людьми.