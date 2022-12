Present Simple/Continuous

Present Simple

Настоящее простое время (Present Simple) – это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

для обозначения повседневных, повторяющихся действий или привычек – I wake up at 7-30 every morning. I go to the gym twice a week.

для обозначения фактов и общепринятых истин – The Earth goes round the Sun.

для действий, которые происходят по расписанию — The train leaves at 7-00. The plane departs at 12-45.

Образование формы:

Present Simple в утвердительной форме совпадает с инфинитивом без частицы to, Только в 3-ем лице единственного числа к глаголу добавляется окончание -e(es).

sub + V1(-s)

Утвердительное предложение I cook We cook You cook They cook He/she/it cookS

В отрицательной форме нам необходим вспомогательный глагол — DO или DOES. Почему же их два? Все очень просто: do – очень жадный и перетянул на себя окончание -es от третьего лица единственного числа. Добавляем к вспомогательному глаголу частицу NOT и получаем отрицание! Посмотри на таблицу и сравни с предыдущей

Отрицательное предложение I do not (don’t) cook We do not (don’t) cook You do not (don’t) cook They do not (don’t) cook He/she/it does not (doesn’t) cook

Чтобы сформировать общий вопрос мы просто переносим вспомогательный глагол в начало предложения. Не забудь, смысловой глагол не будет изменяться, ведь у нас уже есть does!

Вопросительное предложение Do I cook? Do we cook? Do you cook? Do they cook? Does he/she/it cook?

Чтобы понять, что в предложении нужно использовать Present Simple, мы можем ориентироваться не только на смысл, но и на слова-маркеры, например, usually, seldom, rarely, often, hardly ever etc.

Present Continuous

Настоящее продолженное время (Present Continuous) – это грамматическая форма глагола, которая используется в следующих случаях:

для действий, происходящих в момент речи, – I’m giving a lecture now, call me later.

для трендов или изменений в настоящем — Playing board games is becoming more popular nowadays.

для запланированных и организованных действий в будущем– I am visiting my parents tomorrow. I bought tickets yesterday.

для повторяющихся действий, выражающих раздражение (чаще всего с always)– He is always arguing with me! I hate that!

Образование формы:

Для образования утвердительной формы Present Continuous нам необходим вспомогательный глагол to be в форме настоящего времени (am, is, are) и глагол с окончанием -ing

sub + (am, is, are) + V-ing

Утвердительное предложение I am cooking We are cooking You are cooking They are cooking He/she/it is cooking

Отрицательная форма образуется очень просто. Как и в случае с Present Simple мы будем добавлять отрицательную частицу к вспомогательному глаголу. Посмотри на таблицу. Не забывай, что форма глагола to be будет изменяться, если меняется подлежащее.

Отрицательное предложение I am not cooking We are not cooking You are not cooking They are not cooking He/she/it is not cooking

Вопросительную форму ты сможешь составить, поставив вспомогательный глагол в начало предложения так же, как и в настоящем простом времени. Так получается общий вопрос.

Вопросительное предложение Am I cooking? Are we cooking? Are you cooking? Are they cooking? Is he/she/it cooking?

Present Simple or Present Continuous?

Отличить Present Simple от Present Continuous просто, если знать, какие функции они выполняют, а также если обращать внимание на «маркеры времени».

Tense Present Simple Present Continuous Usage 1) привычки, повторяющиеся действия – I wake up at 7-30 every day.

2) факты – The Earth goes round the Sun

3) действия, которые происходят по расписанию — The train leaves at 7-00. 1) для действий, происходящих в момент речи, – I’m giving a lecture now, call me later. 2) для трендов или изменений в настоящем — Playing board games is becoming more popular nowadays. Your English is getting better. 3) для запланированных и организованных действий в будущем– I am visiting my parents tomorrow. (I bought tickets yesterday.) 4) для повторяющихся раздражающих действий (чаще всего с always)– He is always arguing with me! I hate that! Markers Always

Usually

Sometimes

Never

Seldom

Rarely

Hardly ever

Every day/week/month/...

Once/twice a day/week/...

Three/Four times a day/week/…

Day after/by day

At times

From time to time

In the morning/afternoon/evening

At night

At present Now

Right now

At the moment

Currently

Nowadays

These days

Today

This week/month/…

Next week/month/…

Stative Verbs

Stative verbs – это группа глаголов, которые не употребляются в форме Continuous. Их можно поделит на несколько групп:

Глаголы, относящиеся к мнению и мышлению: agree, believe, disagree, doubt, guess, imagine, know, mean, recognize, remember, think.

Глаголы, относящиеся к чувствам и эмоциям: like, dislike, hate, love, prefer, want, wish.

Глаголы, относящиеся к органам чувств: hear, feel, see, smell, taste. Эти глаголы в Continuous меняют значение (смотри таблицу ниже)

Прочие глаголы: belong, consist, contain, include, possess…

Некоторые стативные глаголы могут употребляться в форме Continuous, но будут иметь другое значение: