Plural nouns

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Стативные глаголы с разными значениями Past Simple/Past Continuous Past Simple Способы выражения будущего Past Simple/Present Perfect Past Perfect Simple and Continuous Present Perfect Спряжение to be used to / would Present Simple/Continuous Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Прошедшие времена (Past Tenses) Времена группы настоящего (Present Tenses)
Форматные задания
32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование глаголов Стратегии аудирования Регистры английского языка Словообразование существительных Стратегии чтения Письмо Говорение 4 Эссе: структура 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Говорение 3 Эссе: аргументы Как не потерять балл за лексику Эссе: стиль Словообразование прилагательных
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
Grammar. Parts of speech
much/many/ a lot of - some/any Порядок прилагательных Глаголы с зависимыми предлогами Числительные Артикли both / either / neither Множественное число существительных Исчисляемые и неисчисляемые существительные Прилагательные на ed/ing Местоимения (a) few / (a) little Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison too / enough Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие a/an, some, any Общие правила использования артиклей Степени сравнения прилагательных
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Пассивный залог (Passive Voice) Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив Модальные глаголы Zero and 1st conditional Смешанные условные предложения Структуры с wish Перфектные модальные глаголы 3rd conditional Conditional 1 and 2
Syntax
Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста

Plural nouns

Знание этой темы является основополагающим для владения языком. Только освоив ее тонкости, ты сможешь построить грамотную устную и письменную речь и избежать ситуации, когда вместо “люди” получается “человеки” или вместо “рыбы” получается “рыбий”.

Существительные в английском языке делятся на две большие группы: исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые существительные представляют собой те объекты, которые возможно посчитать (на пальцах, в уме, на калькуляторе), то есть «поштучно». Неисчисляемые существительные представляют собой объекты, существующие в определенном объеме, который невозможно сосчитать поштучно. Как правило, такие существительные обозначают абстрактные понятия или вещества.

Исчисляемые существительные.

Для преобразования исчисляемого существительного из единственного числа во множественное необходимо прибавить к нему окончание -s. Оно читается как [ z ] после гласных и звонких согласных или как [ s ] после глухих согласных.

Singular (ед.ч) Ending (окончание) Plural (мн.ч)

cat

dog

 -s

cats

dogs

Важно помнить, о некоторых тонкостях правописания и произношения, возникающих при переводе существительного во множественное число:

Так, если существительное оканчивается на свистящий или шипящий звук, то есть на буквы s, ss, x, sh, ch, z то для него форма множественного числа образуется при помощи окончания –es [ iz ].

Singular Ending Plural

box

class

brush

bus

 -es

boxes

classes

brushes

buses

К существительным оканчивающимся на –o, перед которой стоит согласная, также прибавляется окончание -es. Это правило не распространяется на: музыкальные инструменты (piano – pianos) и краткие существительные, образованные от длинных (photo – photos, kilo – kilos, auto – autos).

Singular Ending Plural

potato

hero

tomato

 -es

potatoes

heroes

tomatoes

Если существительное оканчивается на букву -y, перед которой стоит согласная, то во множественном числе –y меняется на i и к слову прибавляется окончание –es. Однако, если перед буквой –y стоит гласная, то множественное число образуется по общему правилу при помощи окончания -s, а буква y остается без изменений: bay – bays, day – days, way – ways.

Singular Ending Plural

fly

sky

 -es

flies

skies

day

way

 -s

days

ways

Если же существительное оканчивается на буквы –f или -fe, то во множественном числе они меняются на -v- и прибавляется окончание -es. Исключения из этого правила: belief – beliefs, chief – chiefs, roof – roofs.

Singular Ending Plural

thief

self

half

life

 v+es

thieves

selves

halves

lives

Также в английском языке есть «составные существительные» (compound nouns). Это существительные, образованные из 2 и более слов (например, blackboard [2 слова] и father-in-law [3 слова]). Чтобы понять, как правильно образовать множественное число от этих слов, нужно обратить внимание на то, из каких частей речи составлены эти существительные.

Если существительное образовано от существительного и предлога, то окончание -s добавляется к существительному (не к предлогу):

Singular Plural

passer-by

hanger-on

passers-by

hangers-on

Если же в составном существительном нет существительного (например, grown-up = прилагательное grown + предлог up), то окончание -s добавляется к последнему слову:

Singular Plural

grown-up

higher-up

grown-ups

higher-ups

Исключения

В английском языке есть некоторые существительные, у которых множественное число не образуется по правилам, указанным выше. Таких существительных-исключений 3 группы:

Первая группа существительных вместо приобретения окончания s, во множественном числе меняет форму слова.

Singular Plural
man men
woman women
child children
person people
tooth teeth
foot feet
goose geese
mouse mice
louse lice
ox oxen
die dice

Вторая группа существительных-исключений во множественном числе сохраняет форму единственного числа, то есть не происходит никаких изменений.

Singular Plural
sheep sheep
bison bison
deer deer
means means
species species
series series
corps corps
swine swine
fish fish (если речь идёт об одном виде рыбы)
fishes (если речь идёт о разных видах)
fruit fruit (если речь идёт об одном виде фруктов)
fruits (если речь идет о разных видах)

Последняя группа исключений – это существительные, заимствованные из греческого или латинского языков. Важно запомнить их правописание как в единственном, так и во множественном числе, чтобы избежать путаницы.

Singular Plural
basis bases
crisis crises
phenomenon phenomena
stimulus stimuli
formula formulae/s
datum data
index indices
bureau bureaux
alumnus alumni
analysis analyses
medium media
focus focuses/foci

Неисчисляемые существительные.

Неисчисляемые существительные определяют те объекты, которые невозможно сосчитать поштучно. Как правило, такие существительные обозначают абстрактные понятия или вещества.

Поскольку такие существительные нельзя сосчитать, то глагол, употребляемым с ними, всегда ставится в единственном числе. Ниже приведены основные примеры неисчисляемых существительных, в употреблении которых чаще всего наблюдаются ошибки.

The water in the river is warm. Вода в речке теплая.
Time runs very fast. Время бежит очень быстро.
This food is tasty. Еда вкусная.
The fruit is good for health. Фрукты полезны для здоровья.
Coffee helps us not to fall asleep. Кофе помогает нам не уснуть.
The accommodation is very cosy. Это жилье очень уютное.
The information is not always useful. Информация не всегда полезна.
Money is important for everyone. Деньги важны каждому.
News is mostly negative. Новости в большинстве своем негативные.
My hair is dark, but hers is fair. Мои волосы темные, а ее волосы светлые.
My luggage is heavy. Мой багаж тяжелый.
This furniture seems to be very old. Эта мебель кажется очень старой.