Plural nouns

Знание этой темы является основополагающим для владения языком. Только освоив ее тонкости, ты сможешь построить грамотную устную и письменную речь и избежать ситуации, когда вместо “люди” получается “человеки” или вместо “рыбы” получается “рыбий”.
Существительные в английском языке делятся на две большие группы: исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые существительные представляют собой те объекты, которые возможно посчитать (на пальцах, в уме, на калькуляторе), то есть «поштучно». Неисчисляемые существительные представляют собой объекты, существующие в определенном объеме, который невозможно сосчитать поштучно. Как правило, такие существительные обозначают абстрактные понятия или вещества.
Для преобразования исчисляемого существительного из единственного числа во множественное необходимо прибавить к нему окончание -s. Оно читается как [ z ] после гласных и звонких согласных или как [ s ] после глухих согласных.
|Singular (ед.ч)
|Ending (окончание)
|Plural (мн.ч)
|
cat
dog
|-s
|
cats
dogs
Важно помнить, о некоторых тонкостях правописания и произношения, возникающих при переводе существительного во множественное число:
Так, если существительное оканчивается на свистящий или шипящий звук, то есть на буквы s, ss, x, sh, ch, z то для него форма множественного числа образуется при помощи окончания –es [ iz ].
|Singular
|Ending
|Plural
|
box
class
brush
bus
|-es
|
boxes
classes
brushes
buses
К существительным оканчивающимся на –o, перед которой стоит согласная, также прибавляется окончание -es. Это правило не распространяется на: музыкальные инструменты (piano – pianos) и краткие существительные, образованные от длинных (photo – photos, kilo – kilos, auto – autos).
|Singular
|Ending
|Plural
|
potato
hero
tomato
|-es
|
potatoes
heroes
tomatoes
Если существительное оканчивается на букву -y, перед которой стоит согласная, то во множественном числе –y меняется на i и к слову прибавляется окончание –es. Однако, если перед буквой –y стоит гласная, то множественное число образуется по общему правилу при помощи окончания -s, а буква y остается без изменений: bay – bays, day – days, way – ways.
|Singular
|Ending
|Plural
|
fly
sky
|-es
|
flies
skies
|
day
way
|-s
|
days
ways
Если же существительное оканчивается на буквы –f или -fe, то во множественном числе они меняются на -v- и прибавляется окончание -es. Исключения из этого правила: belief – beliefs, chief – chiefs, roof – roofs.
|Singular
|Ending
|Plural
|
thief
self
half
life
|v+es
|
thieves
selves
halves
lives
Также в английском языке есть «составные существительные» (compound nouns). Это существительные, образованные из 2 и более слов (например, blackboard [2 слова] и father-in-law [3 слова]). Чтобы понять, как правильно образовать множественное число от этих слов, нужно обратить внимание на то, из каких частей речи составлены эти существительные.
Если существительное образовано от существительного и предлога, то окончание -s добавляется к существительному (не к предлогу):
|Singular
|Plural
|
passer-by
hanger-on
|
passers-by
hangers-on
Если же в составном существительном нет существительного (например, grown-up = прилагательное grown + предлог up), то окончание -s добавляется к последнему слову:
|Singular
|Plural
|
grown-up
higher-up
|
grown-ups
higher-ups
В английском языке есть некоторые существительные, у которых множественное число не образуется по правилам, указанным выше. Таких существительных-исключений 3 группы:
Первая группа существительных вместо приобретения окончания s, во множественном числе меняет форму слова.
|Singular
|Plural
|man
|men
|woman
|women
|child
|children
|person
|people
|tooth
|teeth
|foot
|feet
|goose
|geese
|mouse
|mice
|louse
|lice
|ox
|oxen
|die
|dice
Вторая группа существительных-исключений во множественном числе сохраняет форму единственного числа, то есть не происходит никаких изменений.
|Singular
|Plural
|sheep
|sheep
|bison
|bison
|deer
|deer
|means
|means
|species
|species
|series
|series
|corps
|corps
|swine
|swine
|fish
|fish (если речь идёт об одном виде рыбы)
fishes (если речь идёт о разных видах)
|fruit
|fruit (если речь идёт об одном виде фруктов)
fruits (если речь идет о разных видах)
Последняя группа исключений – это существительные, заимствованные из греческого или латинского языков. Важно запомнить их правописание как в единственном, так и во множественном числе, чтобы избежать путаницы.
|Singular
|Plural
|basis
|bases
|crisis
|crises
|phenomenon
|phenomena
|stimulus
|stimuli
|formula
|formulae/s
|datum
|data
|index
|indices
|bureau
|bureaux
|alumnus
|alumni
|analysis
|analyses
|medium
|media
|focus
|focuses/foci
Неисчисляемые существительные определяют те объекты, которые невозможно сосчитать поштучно. Как правило, такие существительные обозначают абстрактные понятия или вещества.
Поскольку такие существительные нельзя сосчитать, то глагол, употребляемым с ними, всегда ставится в единственном числе. Ниже приведены основные примеры неисчисляемых существительных, в употреблении которых чаще всего наблюдаются ошибки.
|The water in the river is warm.
|Вода в речке теплая.
|Time runs very fast.
|Время бежит очень быстро.
|This food is tasty.
|Еда вкусная.
|The fruit is good for health.
|Фрукты полезны для здоровья.
|Coffee helps us not to fall asleep.
|Кофе помогает нам не уснуть.
|The accommodation is very cosy.
|Это жилье очень уютное.
|The information is not always useful.
|Информация не всегда полезна.
|Money is important for everyone.
|Деньги важны каждому.
|News is mostly negative.
|Новости в большинстве своем негативные.
|My hair is dark, but hers is fair.
|Мои волосы темные, а ее волосы светлые.
|My luggage is heavy.
|Мой багаж тяжелый.
|This furniture seems to be very old.
|Эта мебель кажется очень старой.