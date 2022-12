Plural nouns

Time runs very fast. Время бежит очень быстро.

This food is tasty. Еда вкусная.

The fruit is good for health. Фрукты полезны для здоровья.

Coffee helps us not to fall asleep. Кофе помогает нам не уснуть.

The accommodation is very cosy. Это жилье очень уютное.

The information is not always useful. Информация не всегда полезна.

Money is important for everyone. Деньги важны каждому.

News is mostly negative. Новости в большинстве своем негативные.

My hair is dark, but hers is fair. Мои волосы темные, а ее волосы светлые.

My luggage is heavy. Мой багаж тяжелый.