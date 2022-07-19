Plural nouns

Знание этой темы является основополагающим для владения языком. Только освоив ее тонкости, ты сможешь построить грамотную устную и письменную речь и избежать ситуации, когда вместо “люди” получается “человеки” или вместо “рыбы” получается “рыбий”.

Существительные в английском языке делятся на две большие группы: исчисляемые и неисчисляемые. Исчисляемые существительные представляют собой те объекты, которые возможно посчитать (на пальцах, в уме, на калькуляторе), то есть «поштучно». Неисчисляемые существительные представляют собой объекты, существующие в определенном объеме, который невозможно сосчитать поштучно. Как правило, такие существительные обозначают абстрактные понятия или вещества.

Исчисляемые существительные.

Для преобразования исчисляемого существительного из единственного числа во множественное необходимо прибавить к нему окончание -s. Оно читается как [ z ] после гласных и звонких согласных или как [ s ] после глухих согласных.

Singular (ед.ч) Ending (окончание) Plural (мн.ч) cat dog -s cats dogs

Важно помнить, о некоторых тонкостях правописания и произношения, возникающих при переводе существительного во множественное число:

Так, если существительное оканчивается на свистящий или шипящий звук, то есть на буквы s, ss, x, sh, ch, z то для него форма множественного числа образуется при помощи окончания –es [ iz ].

Singular Ending Plural box class brush bus -es boxes classes brushes buses

К существительным оканчивающимся на –o, перед которой стоит согласная, также прибавляется окончание -es. Это правило не распространяется на: музыкальные инструменты (piano – pianos) и краткие существительные, образованные от длинных (photo – photos, kilo – kilos, auto – autos).

Singular Ending Plural potato hero tomato -es potatoes heroes tomatoes

Если существительное оканчивается на букву -y, перед которой стоит согласная, то во множественном числе –y меняется на i и к слову прибавляется окончание –es. Однако, если перед буквой –y стоит гласная, то множественное число образуется по общему правилу при помощи окончания -s, а буква y остается без изменений: bay – bays, day – days, way – ways.

Singular Ending Plural fly sky -es flies skies day way -s days ways

Если же существительное оканчивается на буквы –f или -fe, то во множественном числе они меняются на -v- и прибавляется окончание -es. Исключения из этого правила: belief – beliefs, chief – chiefs, roof – roofs.

Singular Ending Plural thief self half life v+es thieves selves halves lives

Также в английском языке есть «составные существительные» (compound nouns). Это существительные, образованные из 2 и более слов (например, blackboard [2 слова] и father-in-law [3 слова]). Чтобы понять, как правильно образовать множественное число от этих слов, нужно обратить внимание на то, из каких частей речи составлены эти существительные.

Если существительное образовано от существительного и предлога, то окончание -s добавляется к существительному (не к предлогу):

Singular Plural passer-by hanger-on passers-by hangers-on

Если же в составном существительном нет существительного (например, grown-up = прилагательное grown + предлог up), то окончание -s добавляется к последнему слову:

Singular Plural grown-up higher-up grown-ups higher-ups

Исключения

В английском языке есть некоторые существительные, у которых множественное число не образуется по правилам, указанным выше. Таких существительных-исключений 3 группы:

Первая группа существительных вместо приобретения окончания s, во множественном числе меняет форму слова.

Singular Plural man men woman women child children person people tooth teeth foot feet goose geese mouse mice louse lice ox oxen die dice

Вторая группа существительных-исключений во множественном числе сохраняет форму единственного числа, то есть не происходит никаких изменений.

Singular Plural sheep sheep bison bison deer deer means means species species series series corps corps swine swine fish fish (если речь идёт об одном виде рыбы)

fishes (если речь идёт о разных видах) fruit fruit (если речь идёт об одном виде фруктов)

fruits (если речь идет о разных видах)

Последняя группа исключений – это существительные, заимствованные из греческого или латинского языков. Важно запомнить их правописание как в единственном, так и во множественном числе, чтобы избежать путаницы.

Singular Plural basis bases crisis crises phenomenon phenomena stimulus stimuli formula formulae/s datum data index indices bureau bureaux alumnus alumni analysis analyses medium media focus focuses/foci

Неисчисляемые существительные.

Неисчисляемые существительные определяют те объекты, которые невозможно сосчитать поштучно. Как правило, такие существительные обозначают абстрактные понятия или вещества.

Поскольку такие существительные нельзя сосчитать, то глагол, употребляемым с ними, всегда ставится в единственном числе. Ниже приведены основные примеры неисчисляемых существительных, в употреблении которых чаще всего наблюдаются ошибки.