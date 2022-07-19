Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Форматные задания
Словообразование существительных Говорение 4 Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Стратегии аудирования Словообразование глаголов Эссе: структура Регистры английского языка Эссе: стиль Эссе: аргументы Письмо Словообразование прилагательных Стратегии чтения Говорение 3
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5
Grammar. Parts of speech
Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Множественное число существительных Определенный артикль или его отсутствие Глаголы с зависимыми предлогами Артикли Местоимения Порядок прилагательных Прилагательные на ed/ing Числительные too / enough both / either / neither much/many/ a lot of - some/any a/an, some, any (a) few / (a) little Общие правила использования артиклей Исчисляемые и неисчисляемые существительные Наречия с разными значениями Степени сравнения прилагательных
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив Conditional 1 and 2 Смешанные условные предложения Пассивный залог (Passive Voice) Структуры с wish Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) 3rd conditional Модальные глаголы Zero and 1st conditional
Syntax
Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so
Grammar. Verbs. Tenses
Past Simple/Present Perfect Будущие времена (Future Tenses) Present Perfect Времена группы настоящего (Present Tenses) Способы выражения будущего Past Simple Стативные глаголы с разными значениями Past Simple/Past Continuous Прошедшие времена (Past Tenses) Present Simple/Continuous Спряжение to be Порядок слов Past Perfect Simple and Continuous used to / would

Сausative form

Have smth done – это особая конструкция английского языка, которая означает, что говорящий подвергся какому-либо действию.

Предположим, что мы сходили на маникюр, именно не сделали его сами, а вам его сделали. В английском, если вы скажете I did my nails будет означать, что вы сами сели и сделали маникюр себе. Но если вы хотите сказать, что это делал специально обученный человек, вы скажете I had my nails done.

То же самое со стрижкой

I cut my hair – сам постриг себя

I had my hair cut – пришел в салон, где вам все сделали по красоте

Образуется структура так:

Подлежащее + have/has + предмет или лицо, над которым совершается действие + глагол с окончанием -ed или V3.

Конструкция может употребляться во всех временах, в т.ч с модальными глаголами

Have в этой структуре ведет себя как обычный глагол.

В отрицательных и вопросительных предложениях (present simple, past simple, future simple) мы используем вспомогательный глагол do.

Do you have your birthday party prepared for you every year? No, I don’t have it prepared.

У have something done есть синоним – get something done. У предложений Lisa had her room decorated и Lisa got her room decorated будет одинаковый смысл, но get делает его более разговорным.