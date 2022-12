Order of adjectives

Порядок прилагательных

Характеризуют существительные (обозначают качества и свойства)

Ставятся перед существительным в предложении

Если прилагательных в предложении несколько, употребляются в следующем порядке:

opinion

usual, awful, awesome, horrible, pretty

size

small, big, tall, tiny, huge

quality/character

rough, tidy, thin

age

old, young, new

shape

square, round, triangular

colour

red, blue, purple

origin

Russian, Japanese, Dutch

material

cotton, wooden, woolen, silk

type

V-shaped, three-sided, general-purpose

purpose

cooking, cleaning, writing

+ noun (существительное)

Чем важнее прилагательное, тем ближе к существительному оно будет стоять.

Так, прилагательное, обозначающие назначение (цель) предмета, является самым важным и стоит максимально близко (10. purpose), а вот прилагательное, отражающее мнение, не являются такими важными, поэтому может стоять далеко от существительного (1. opinion).

Examples:

It is a strange (1) old (4) purple (6) Dutch (7) dress.

She is an amazing (1) tall (2) young (3) Russian (7) woman.

Из примеров можно заметить, что крайне редко все 10 прилагательных используются перед одним существительным. Обычно используются два-три. Чтобы добавить дополнительные характеристики предмета, можно использовать придаточные предложения или составить новые.

Example:

It is a beautiful little cup. Moreover, it is old and Japanese.

При использовании прилагательных, характеризующих предмет с разной стороны, запятые между такими прилагательными не ставятся.