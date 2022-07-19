Order of adjectives

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Grammar. Parts of speech
Множественное число существительных Глаголы с зависимыми предлогами Артикли much/many/ a lot of - some/any too / enough Общие правила использования артиклей Степени сравнения прилагательных Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие a/an, some, any Порядок прилагательных Прилагательные на ed/ing Местоимения (a) few / (a) little Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Числительные both / either / neither Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Структуры с wish Союзы в условных предложениях Причастия (Participle 1 and Participle 2) Conditional 1 and 2 3rd conditional Модальные глаголы Zero and 1st conditional used to / be used to / get used to Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Герундий и инфинитив
Syntax
Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so
Grammar. Verbs. Tenses
Present Simple/Continuous Времена группы настоящего (Present Tenses) Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Past Simple/Past Continuous Present Perfect Спряжение to be Past Simple/Present Perfect Прошедшие времена (Past Tenses) Способы выражения будущего Past Simple Past Perfect Simple and Continuous used to / would Стативные глаголы с разными значениями
Форматные задания
Словообразование прилагательных Словообразование существительных Письмо 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Эссе: структура Эссе: аргументы Стратегии чтения Говорение 4 Словообразование глаголов Регистры английского языка Эссе: стиль Как не потерять балл за лексику 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Говорение 3 Стратегии аудирования

Order of adjectives

Порядок прилагательных

  • Характеризуют существительные (обозначают качества и свойства)

  • Ставятся перед существительным в предложении

Если прилагательных в предложении несколько, употребляются в следующем порядке:

  1. opinion

usual, awful, awesome, horrible, pretty

  1. size

small, big, tall, tiny, huge

  1. quality/character

rough, tidy, thin

  1. age

old, young, new

  1. shape

square, round, triangular

  1. colour

red, blue, purple

  1. origin

Russian, Japanese, Dutch

  1. material

cotton, wooden, woolen, silk

  1. type

V-shaped, three-sided, general-purpose

  1. purpose

cooking, cleaning, writing

+ noun (существительное)

Чем важнее прилагательное, тем ближе к существительному оно будет стоять.

Так, прилагательное, обозначающие назначение (цель) предмета, является самым важным и стоит максимально близко (10. purpose), а вот прилагательное, отражающее мнение, не являются такими важными, поэтому может стоять далеко от существительного (1. opinion).

Examples:

It is a strange (1) old (4) purple (6) Dutch (7) dress.

She is an amazing (1) tall (2) young (3) Russian (7) woman.

Из примеров можно заметить, что крайне редко все 10 прилагательных используются перед одним существительным. Обычно используются два-три. Чтобы добавить дополнительные характеристики предмета, можно использовать придаточные предложения или составить новые.

Example:

It is a beautiful little cup. Moreover, it is old and Japanese.

При использовании прилагательных, характеризующих предмет с разной стороны, запятые между такими прилагательными не ставятся.