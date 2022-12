Спряжение to be

Структура предложения в английском языке

В английском языке – фиксированный порядок слов.

Утвердительное предложение строится так:

Подлежащее – сказуемое (вспом глагол + смысловой глагол/смысловой глагол/вспомогательный глагол + сущ. или прил.) – дополнение – всё остальное

I am writing a letter to my friend

I go to school every day

I am happy for you

Вопрос строится так:

(вопрос слово) – вспомогательный глагол – подлежащее – сказуемое (смысловой глагол/существительное/прилагательное) – дополнение – всё остальное.

Спряжение глагола to be:

I Am We Are You Are they Are He/she/it Is

Глагол to be — это часть составного именного сказуемого (Я – врач, я был врачом, I am a doctor, I was a doctor). В русском языке не сохранилась связка с настоящем времени, но в прошедшем она есть, а в английском сохранилась в обоих языках. Если есть to be и существительное или прилагательное – не нужен смысловой глагол (It is beautiful, she is a student)

Чтобы образовать отрицание с глаголом to be, нужно поставить после него частицу not: am not, is not (сокращается в isn’t), are not (в aren’t).

She is not ready to leave

He is not the boss here

Чтобы составить вопрос с глаголом to be, нужно помнить, что глагол to be настолько базовый, что у него нет вспомогательного глагола – он сам встаёт на место вспомогательного глагола.

Am I right?

Are you ok?