Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Past Simple Стативные глаголы с разными значениями used to / would Будущие времена (Future Tenses) Present Simple/Continuous Спряжение to be Способы выражения будущего Порядок слов Past Perfect Simple and Continuous Past Simple/Past Continuous Present Perfect Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Simple/Present Perfect Прошедшие времена (Past Tenses)
Форматные задания
32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Словообразование глаголов Стратегии чтения Письмо Эссе: структура Как не потерять балл за лексику Словообразование существительных Стратегии аудирования Эссе: стиль Говорение 3 Регистры английского языка Эссе: аргументы Говорение 4 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Словообразование прилагательных
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Grammar. Parts of speech
much/many/ a lot of - some/any Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие Глаголы с зависимыми предлогами Местоимения Общие правила использования артиклей Порядок прилагательных Прилагательные на ed/ing too / enough Множественное число существительных Исчисляемые и неисчисляемые существительные a/an, some, any Артикли Степени сравнения прилагательных both / either / neither Числительные (a) few / (a) little
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Смешанные условные предложения Структуры с wish Союзы в условных предложениях used to / be used to / get used to 3rd conditional Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice) Косвенная речь (Reported Speech) Герундий и инфинитив Модальные глаголы Перфектные модальные глаголы Причастия (Participle 1 and Participle 2)
Syntax
Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия

Спряжение to be

Структура предложения в английском языке

В английском языке – фиксированный порядок слов.

Утвердительное предложение строится так:

Подлежащее – сказуемое (вспом глагол + смысловой глагол/смысловой глагол/вспомогательный глагол + сущ. или прил.) – дополнение – всё остальное

I am writing a letter to my friend

I go to school every day

I am happy for you

Вопрос строится так:

(вопрос слово) – вспомогательный глагол – подлежащее – сказуемое (смысловой глагол/существительное/прилагательное) – дополнение – всё остальное.

Спряжение глагола to be:

I Am We Are
You Are they Are
He/she/it Is

Глагол to be — это часть составного именного сказуемого (Я – врач, я был врачом, I am a doctor, I was a doctor). В русском языке не сохранилась связка с настоящем времени, но в прошедшем она есть, а в английском сохранилась в обоих языках. Если есть to be и существительное или прилагательное – не нужен смысловой глагол (It is beautiful, she is a student)

Чтобы образовать отрицание с глаголом to be, нужно поставить после него частицу not: am not, is not (сокращается в isn’t), are not (в aren’t).

She is not ready to leave

He is not the boss here

Чтобы составить вопрос с глаголом to be, нужно помнить, что глагол to be настолько базовый, что у него нет вспомогательного глагола – он сам встаёт на место вспомогательного глагола.

Am I right?

Are you ok?