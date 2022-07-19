Спряжение to be

Структура предложения в английском языке
В английском языке – фиксированный порядок слов.
Утвердительное предложение строится так:
Подлежащее – сказуемое (вспом глагол + смысловой глагол/смысловой глагол/вспомогательный глагол + сущ. или прил.) – дополнение – всё остальное
I am writing a letter to my friend
I go to school every day
I am happy for you
Вопрос строится так:
(вопрос слово) – вспомогательный глагол – подлежащее – сказуемое (смысловой глагол/существительное/прилагательное) – дополнение – всё остальное.
|I
|Am
|We
|Are
|You
|Are
|they
|Are
|He/she/it
|Is
Глагол to be — это часть составного именного сказуемого (Я – врач, я был врачом, I am a doctor, I was a doctor). В русском языке не сохранилась связка с настоящем времени, но в прошедшем она есть, а в английском сохранилась в обоих языках. Если есть to be и существительное или прилагательное – не нужен смысловой глагол (It is beautiful, she is a student)
Чтобы образовать отрицание с глаголом to be, нужно поставить после него частицу not: am not, is not (сокращается в isn’t), are not (в aren’t).
She is not ready to leave
He is not the boss here
Чтобы составить вопрос с глаголом to be, нужно помнить, что глагол to be настолько базовый, что у него нет вспомогательного глагола – он сам встаёт на место вспомогательного глагола.
Am I right?
Are you ok?