Reported Speech

В ситуациях речевого общения мы часто передаем чьи-либо слова (то, как нам нагрубил кондуктор, то, что сказала по секрету подруга…). В таких случаях мы используем косвенную речь (Indirect Speech/Reported Speech). В прямой речи сказанное кем-либо передается точно, без изменений, и оформляется кавычками. В косвенной речи некоторые слова говорящего могут быть изменены, и кавычки не ставятся.

Direct Speech Indirect Speech Harry said, “Hogwarts is great.” – Гарри сказал: «Хогвартс прекрасен». Harry said (that) Hogwarts was great. – Гарри сказал, что Хогвартс прекрасен

Правила обращения прямой речи в косвенную речь:

1. Если глагол, вводящий косвенную речь, употреблен в настоящем или будущем времени, то глагол мы не меняем (меняются только местоимения и другие смысловые части)

Примеры:



Hermione says “You are stupid” - Hermione says (that) he is stupid

2. Если глагол главного предложения, вводящий косвенную речь, употреблен в одном из прошедших времен, то глагол в предложении с косвенной речью меняется по правилу.

Существуют простые правила передачи прямой речи косвенной речью:

1. Глаголы в прямой речи в форме Present Tense употребляются в косвенной речи в форме Past Tense: Present Simple → Past Simple; Present Continuous → Past Continuous; Present Perfect → Past Perfect

Direct Speech Reported Speech I like oranges She said that she liked oranges I am reading a book She said she was reading a book

2. Глаголы в прямой речи в форме Past Tense употребляются в косвенной речи в форме Past Perfect (или могут не употребляться): Past Simple → Past Perfect; Present Perfect → Past Perfect

Direct Speech Reported Speech I did my homework She said she had done her homework

3. Глаголы в прямой речи в форме Past Perfect не изменяются: Past Perfect → Past Perfect.

Direct Speech Reported Speech The film had already started when I came She said that the film had already started when she came/had come

4. Глаголы в прямой речи в любом будущем времени переходят в соответствующее ему будущее в прошедшем в косвенной речи: Future Simple → Future Simple in the Past. (на самом деле просто меняем will на would)

Direct Speech Reported Speech I will do my homework later She said she would do her homework later

5. Формы модальных глаголов в прямой речи в форме Past Tense меняются в косвенной речи следующим образом: can → could; will → would; shall → should; may → might. Но формы Past Tense от модальных глаголов could, would, should, might в косвенной речи сохраняются

Direct Speech Reported Speech I believe I can fly She said she believed she could fly I would like to be able to fly She said she would like to be able to fly

6. Модальный глагол must в косвенной речи может не меняться, или может принимать форму прошедшего времени от конструкции have to = had to.

Direct Speech Reported Speech You must be more responsible (she told him) She said he had to be more responsible

7. Указательные местоимения и наречия времени и места в прямой речи заменяются в косвенной речи по смыслу другими словами, как и в русском языке.

Direct Speech Reported Speech here there this that/the these those now then today that day tonight that night tomorrow the next day/the following day yesterday the day before/the previous day next Monday the following Monday last Friday the previous Friday the day before yesterday two days before/two days earlier ago before

I was glad to see you last week – She said she had been glad to see him the week before