Adjectives ending in -ED and -ING in English

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Английский язык
Варианты ЕГЭ
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Grammar. Parts of speech
Множественное число существительных a/an, some, any too / enough (a) few / (a) little Числительные Артикли Местоимения Степени сравнения прилагательных Исчисляемые и неисчисляемые существительные Определенный артикль или его отсутствие Порядок прилагательных Глаголы с зависимыми предлогами much/many/ a lot of - some/any Наречия с разными значениями Общие правила использования артиклей both / either / neither Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Прилагательные на ed/ing
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы Структуры с wish used to / be used to / get used to Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения Союзы в условных предложениях
Syntax
Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста
Grammar. Verbs. Tenses
Спряжение to be Будущие времена (Future Tenses) Present Perfect Стативные глаголы с разными значениями Прошедшие времена (Past Tenses) Present Simple/Continuous used to / would Past Simple/Past Continuous Past Simple Past Perfect Simple and Continuous Времена группы настоящего (Present Tenses) Способы выражения будущего Past Simple/Present Perfect Порядок слов
Форматные задания
Говорение 4 Как не потерять балл за лексику Словообразование прилагательных Эссе: структура 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Регистры английского языка Эссе: аргументы Стратегии чтения Письмо Говорение 3 Словообразование глаголов Стратегии аудирования Эссе: стиль Словообразование существительных

Adjectives ending in -ED and -ING in English

Прилагательное, заканчивающееся на -ING используется, чтобы описать свойство человека, вещи или ситуации. Это постоянная характеристика, присущая чему или кому-либо.

В свою очередь, прилагательное, оканчивающееся на -ED, используется, чтобы описать, как человек или, например, животное, себя чувствует. Так как только люди и некоторые животные могут испытывать чувства, прилагательные с -ED не могут использоваться для описания ситуации или неодушевлённого объекта. В отличие от прилагательных с -ING это временная характеристика.

Сравни:

boring VS bored

скучный VS скучающий/испытывающий скуку

Например:

This borING book made me borED.

Эта скучная книга заставила меня скучать/испытывать скуку (в дословном переводе сделала меня скучающим). Т.е. книга для тебя в любом случае скучная (-ING), что бы с ней не делали, а вот ты испытываешь скуку (-ED) не всегда, а только из-за этой книги в данной ситуации.

Прилагательные с -ED и -ING, которые чаще всего путают между собой:

  • Amused (веселый, радостный) – Amusing (занимательный)

  • Annoyed (раздражённый) – Annoying (неприятный, раздражающий)

  • Astonished (удивленный) – Astonishing (удивительный)

  • Bored (скучающий) – Boring (скучный)

  • Challenged (испытывающий трудности) – Challenging (бросающий вызов)

  • Charmed (очарованный, заколдованный) – Charming (очаровательный)

  • Confused (сбитый с толку, запутавшийся) – Confusing (сбивающий с толку)

  • Depressed (удручённый) – Depressing (удручающий)

  • Disappointed (расстроенный) – Disappointing (расстраивающий)

  • Embarrassed (смущённый) – Embarrassing (смущающий)

  • Excited (возбужденный, взволнованный) – Exciting (захватывающий)

  • Exhausted (изнурённый) – Exhausting (изнурительный)

  • Fascinated (увлеченный, заинтересованный) – Fascinating (увлекательный, захватывающий)

  • Frightened (испуганный) – Frightening (пугающий)

  • Interested (заинтересованный) – Interesting (интересный)

  • Pleased (довольный) – Pleasing (приятный, доставляющий удовольствие)

  • Relaxed (расслабленный) – Relaxing (расслабляющий)

  • Satisfied (удовлетворённый) – Satisfying (удовлетворяющий)

  • Shocked (шокированный) – Shocking (шокирующий)

  • Surprised (удивлённый, изумлённый) – Surprising (удивительный, неожиданный)

  • Terrified (перепуганный) – Terrifying (ужасающий)

  • Tired (утомлённый) – Tiring (утомительный)