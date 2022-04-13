Adjectives ending in -ED and -ING in English

Прилагательное, заканчивающееся на -ING используется, чтобы описать свойство человека, вещи или ситуации. Это постоянная характеристика, присущая чему или кому-либо.

В свою очередь, прилагательное, оканчивающееся на -ED, используется, чтобы описать, как человек или, например, животное, себя чувствует. Так как только люди и некоторые животные могут испытывать чувства, прилагательные с -ED не могут использоваться для описания ситуации или неодушевлённого объекта. В отличие от прилагательных с -ING это временная характеристика.

Сравни:

boring VS bored

скучный VS скучающий/испытывающий скуку

Например:

This borING book made me borED.

Эта скучная книга заставила меня скучать/испытывать скуку (в дословном переводе сделала меня скучающим). Т.е. книга для тебя в любом случае скучная (-ING), что бы с ней не делали, а вот ты испытываешь скуку (-ED) не всегда, а только из-за этой книги в данной ситуации.

Прилагательные с -ED и -ING, которые чаще всего путают между собой: