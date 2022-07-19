Relative clauses

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Grammar. Parts of speech
Определенный артикль или его отсутствие Артикли (a) few / (a) little Общие правила использования артиклей Исчисляемые и неисчисляемые существительные Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Множественное число существительных Наречия с разными значениями Числительные Местоимения both / either / neither much/many/ a lot of - some/any Порядок прилагательных Глаголы с зависимыми предлогами Прилагательные на ed/ing a/an, some, any Степени сравнения прилагательных too / enough
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice) Структуры с wish Перфектные модальные глаголы used to / be used to / get used to Косвенная речь (Reported Speech) Причастия (Participle 1 and Participle 2) Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы Смешанные условные предложения Союзы в условных предложениях
Syntax
Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so
Grammar. Verbs. Tenses
Стативные глаголы с разными значениями used to / would Past Simple/Past Continuous Present Simple/Continuous Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Simple Прошедшие времена (Past Tenses) Present Perfect Спряжение to be Past Simple/Present Perfect Способы выражения будущего Past Perfect Simple and Continuous
Форматные задания
Словообразование прилагательных Эссе: аргументы Как не потерять балл за лексику Регистры английского языка Словообразование глаголов 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Говорение 3 Стратегии чтения Эссе: структура 32-38: самые часто встречающиеся слова 2 Эссе: стиль Стратегии аудирования Словообразование существительных Письмо Говорение 4
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1

Relative clauses

Придаточные предложения в английском бывают нескольких видов. Сейчас мы поговорим о двух придаточных, которые часто путают (хотя они выполняют противоположные функции) – ограничительном и распространительном.

Defining clauses (Ограничительные определения)

Defining relative clauses дают важную информацию о существительном.

Сравните:

1. My brother, who lives in Moscow, is visiting New York now

2. My brother who lives in Moscow is visiting New York now

В первом предложении, придаточное предложение who lives in Moscow – это non-defining relative clause. Это придаточное предложение сообщает дополнительную информацию: у меня есть только один брат и он живет в Москве. Если опустить информацию о том, где живет брат, все равно будет понятно, что мы хотим сказать.

Второе предложение – это defining relative clause: у меня есть несколько братьев, и я сейчас говорю о том, который живет в Москве.

В defining relative clauses мы можем опустить слово-связку.

I’ve read the book (which) I bought yesterday

Ограничительные придаточные предложения при письме не выделяются запятыми.

Non-defining clauses (Распространительные предложения)

Non-defining дают дополнительную информацию о подлежащем. Придаточное предложение в этом случае выделяется с двух сторон запятыми.

That book, which I started reading two years ago, still isn't finished.

Эту информацию можно легко изъять из предложения, смысл не потеряется.