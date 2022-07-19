Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Английский язык
Grammar. Verbs. Tenses
Past Perfect Simple and Continuous Способы выражения будущего Порядок слов Будущие времена (Future Tenses) Present Simple/Continuous Past Simple/Past Continuous Прошедшие времена (Past Tenses) Present Perfect Времена группы настоящего (Present Tenses) Past Simple/Present Perfect used to / would Спряжение to be Past Simple Стативные глаголы с разными значениями
Форматные задания
Эссе: стиль Письмо 32-38: самые часто встречающиеся слова 1 Эссе: структура Словообразование глаголов Говорение 4 Говорение 3 Стратегии аудирования Словообразование существительных Эссе: аргументы Как не потерять балл за лексику Регистры английского языка Словообразование прилагательных Стратегии чтения 32-38: самые часто встречающиеся слова 2
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Grammar. Parts of speech
Глаголы с зависимыми предлогами Числительные Множественное число существительных Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison Порядок прилагательных Местоимения (a) few / (a) little Степени сравнения прилагательных much/many/ a lot of - some/any too / enough Наречия с разными значениями Определенный артикль или его отсутствие a/an, some, any Прилагательные на ed/ing Артикли Общие правила использования артиклей both / either / neither Исчисляемые и неисчисляемые существительные
Grammar. Verbs. Non-tense aspects
Герундий и инфинитив 3rd conditional Модальные глаголы Conditional 1 and 2 Zero and 1st conditional Пассивный залог (Passive Voice) Смешанные условные предложения used to / be used to / get used to Причастия (Participle 1 and Participle 2) Структуры с wish Союзы в условных предложениях Перфектные модальные глаголы Косвенная речь (Reported Speech)
Syntax
Сausative form Как избежать повтора лексики Средства связи: and, but, because, so Инверсия Средства связи для сравнения и контраста Придаточные предложения Типы вопросов

Pronouns

Местоимение — это часть речи, указывающая на человека или предмет, но не называющая его.

Например: Коля играет в футбол. Он смеется. Kolya is playing football. He is laughing.

В этом предложении Он — личное местоимение, которое указывает на Колю. По-английски это местоимение звучит как He.

В этом примере местоимение является подлежащим, т.е. стоит в именительном падеже. Однако, когда личное местоимение играет в предложении роль дополнения, т.е. стоит в косвенном падеже, оно меняет свою грамматическую форму. Например:

Коля играет в футбол с Димой. Коля смеется с ним. Kolya is playing football with Dima. He is laughing with him.

То есть каждый раз, когда местоимение he выполняет роль дополнения, оно меняет форму на him. По такому же принципу меняются другие личные местоимения, их формы ты можешь увидеть в таблице ниже:

Личные местоимения

(в роли подлежащего)

 Пример

Личные местоимения

(в роли дополнения)
I I like cats and cats like me. me
you

You are so beautiful!

Everyone loves you.

 you
he

He is being rude.

I want to talk to him.

 him
she

She is eating a cake.

I don’t see her.

 her
it

I’m reading a book. It is very interesting.

Give it to me.

 it
we

We have a house.

She invited us to the party.

 us
they

They are very funny.

We are laughing at them.

 them

Возвратные местоимения имеют значение возвратности, то есть “сам, самостоятельно, себя”. В русском языке возвратность передается с помощью суффикса -ся (-сь).

I work for myself. = Я работаю на себя.

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность чего-либо кому-либо. Существует две группы притяжательных местоимений. Первая группа используется перед существительным, а после второй существительное не ставится.

It’s not my pen, it’s yours. = Это не моя ручка, а твоя.